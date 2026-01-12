РУС
Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 818 13

Британия допускает масштабное развертывание своих войск из-за посягательств Трампа на Гренландию, - The Independent

Германия инициирует создание миссии НАТО для защиты Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допускает вариант направления подразделений Вооруженных сил королевства в Гренландию в связи с резкими заявлениями Дональда Трампа, который ранее выражал стремление взять эту территорию под контроль.

Об этом пишет The Independent, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что предполагается?

Как отмечается, речь идет о развертывании британских солдат, кораблей и самолетов для возможной миссии НАТО в регионе.

Другой источник сообщает, что военное руководство разрабатывает планы на случай необходимости укрепления безопасности Крайнего Севера, в то же время министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что переговоры о безопасности Арктики являются частью обычной работы НАТО и не отражают реальной угрозы со стороны США.

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".
  • Впоследствии Трамп, комментируя соглашение по Гренландии, заявил: если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным.

+7
Дожились...а все що треба було зробити це надіслати війська і допомогти Україні зупинити х*йла ще 4 років тому (тим же Британцям) і не було би ніякого донні п*здуна який виїхав на слоганах "ні цента Україні". Тепер Європа буде платити велику ціну і потенційно боротись проти диктаторської Америки з заходу і кацапської недоімперії зі сходу
12.01.2026 06:47 Ответить
+2
Не в Гренландію направляти, а до Вашингтона спецназ і захопити Трампа.
12.01.2026 06:45 Ответить
+2
12.01.2026 07:17 Ответить
Це брехня,він такого не казав
Чути можна по різному
показать весь комментарий
12.01.2026 08:29 Ответить
нічого особистого , тільки захист від росії і Китаю
показать весь комментарий
12.01.2026 06:51 Ответить
А китай з великої це що повага до хапуг жовторотих
показать весь комментарий
12.01.2026 08:27 Ответить
12.01.2026 07:17 Ответить
«Масштабне розгортання»це скільки?Душ 300?Чи поже,аж 400?
показать весь комментарий
12.01.2026 07:57 Ответить
Європейські союзники також обговорюють можливість відправлення до Гренландії контингенту НАТО для захисту острова від домагань Росії та Китаю. Ідею обговорюють представники Великобританії, Німеччини та Франції. У ЄС сподіваються, що значне посилення сил НАТО в Арктиці переконає Трампа відмовитись від планів анексії Гренландії.
Таким чином, план Трампа працює.
12.01.2026 08:08 Ответить
"...від домагань Росії та Китаю" - тільки от де ж ці домагання можна побачити, цікаво.
Окрім маразматичних фантазій Трумпа, звісно.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:43 Ответить
Комуняки заверижали ,комунєстічего не подобається що трамп ставе на місце сявоту і хапуг які обкрадають свої народи, не важливо якими методами
показать весь комментарий
12.01.2026 08:26 Ответить
Оце основна ціль агента трампа - війна в середині НАТО, х7йло та сі аплодують стоячі.
А що з Конгресом, велика Американська демократія померла?
показать весь комментарий
12.01.2026 09:53 Ответить
 
 