Британия допускает масштабное развертывание своих войск из-за посягательств Трампа на Гренландию, - The Independent
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допускает вариант направления подразделений Вооруженных сил королевства в Гренландию в связи с резкими заявлениями Дональда Трампа, который ранее выражал стремление взять эту территорию под контроль.
информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что предполагается?
Как отмечается, речь идет о развертывании британских солдат, кораблей и самолетов для возможной миссии НАТО в регионе.
Другой источник сообщает, что военное руководство разрабатывает планы на случай необходимости укрепления безопасности Крайнего Севера, в то же время министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что переговоры о безопасности Арктики являются частью обычной работы НАТО и не отражают реальной угрозы со стороны США.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".
- Впоследствии Трамп, комментируя соглашение по Гренландии, заявил: если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным.
