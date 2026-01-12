Британия допускает масштабное развертывание своих войск из-за посягательств Трампа на Гренландию, - The Independent

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допускает вариант направления подразделений Вооруженных сил королевства в Гренландию в связи с резкими заявлениями Дональда Трампа, который ранее выражал стремление взять эту территорию под контроль.

Об этом пишет The Independent, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что предполагается?

Как отмечается, речь идет о развертывании британских солдат, кораблей и самолетов для возможной миссии НАТО в регионе.

Другой источник сообщает, что военное руководство разрабатывает планы на случай необходимости укрепления безопасности Крайнего Севера, в то же время министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что переговоры о безопасности Арктики являются частью обычной работы НАТО и не отражают реальной угрозы со стороны США.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

Впоследствии Трамп, комментируя соглашение по Гренландии, заявил: если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным.

