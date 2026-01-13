Гренландія не хоче бути частиною США. Наше бажання – право на власну територію, - прем’єр Нільсен

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів, оскільки прагне залишитися частиною Данії та розвивати мирне співробітництво.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, цитує DR, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція громадян Гренландії

Очільник уряду острова повторив, що гренландці не хочуть бути у складі США, а натомість обирають Данію та НАТО.

"Наша мета і бажання – це мирний діалог, орієнтований на співпрацю, міжнародне право і наше право на власну територію. Ми говорили про це з першого дня: ми хочемо співпраці, ми хочемо альянсу. На цьому й базується наша позиція", - заявив Нільсен.

Підтримка Данії

Прем'єр Гренландії наголосив, що острів не продається. Його позицію підтримала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На запитання про те, що можна запропонувати американцям, щоб покласти кінець кризі довкола Гренландії, Фредеріксен відповіла, що Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.

"Ми можемо запропонувати бути хорошим союзником, яким ми були протягом багатьох років", - додала посадовиця.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

не бійтесь на вас напали вже китай і паРаші ..

зараз трампон оголосить СВО по звільненню Гренландії
13.01.2026 17:07
Стаття 5 НАТО, забезпечує лише ОБГОВОРЕННЯ членами НАТО чогось….
13.01.2026 17:13
не приєднають
а от якшо Україна нападе на ворожу мадярщину, Мадяр дронами захерачить вітю орбана, то тоді НАТО застосує ст.5 та окупує усю Україну, у т.ч. нас окупують США як члени НАТО
ото варіянт
13.01.2026 17:10
13.01.2026 17:07
Краще Україну приєднайте до США на правах штату.
13.01.2026 17:08
13.01.2026 17:10
Стаття 5 НАТО, забезпечує лише ОБГОВОРЕННЯ членами НАТО чогось….
13.01.2026 17:13
невже рудий не буде захищати свого другана вітю орбана?
13.01.2026 17:19
13.01.2026 17:13
головне Мадяра змотивувать
13.01.2026 17:16
Угу - і нехай він сам , потім , буде президентом Угорщини ...
13.01.2026 17:18
я швидше повірю в те що після того як ми захопимо країну НАТО москалі самі скинуть ******* в яму з його чемоданами і стануть малоукраїнцями - тільки за право померти десь на штурмі Варшави чи омріяного Набірліну.
13.01.2026 17:15
Шановний дописувачу там вже століття як чекає Пуерто Ріко шоб стати 51 штатом - і шо і нічого США не збирається робити з них 51 штат ( хоча відповідні документи є - Конгресу і президенту залишилось тіко підписати ті документи ).
13.01.2026 17:24
А ви знаєте таке слово "Незалежність"? І чи поважаєте?
13.01.2026 17:55
Так Україна незалежною державою стала тільки в 1991 році , а більшу частину своєї історії, починаючи ще з ординської навали. державності не мала ,( квазідержавність часів Гетьманщини і УНР ( як тоді казали "у вагоні Дерикторія ,під вагоном територія ") не рахується.
13.01.2026 19:44
То вам знову хочеться бути колонією? Взагалі оці "жарти" щодо приєднання до когось дещо дратують. Особливо коли на фронті люди ціною свого життя відстоюють Незалежність.
13.01.2026 20:02
Так в нас і особливого вибору і немає - або кацапська окупація ,або американський протекторат.
13.01.2026 20:04
То ви малорос чи малотрамп?
13.01.2026 20:14
Що правда не подобається ? Так без захілної допомоги кацапи вже давно б окупували Україну ,чим би ми воювали - залишками радянської зброї ?
13.01.2026 20:21
А, что остальные 60 тысч. думают?
13.01.2026 17:08
Хотіти не вредно - Трамп сказав шо війська Гренландії це дві собачі упряжки
13.01.2026 17:11
https://ua.korrespondent.net/world/4847034-medvediev-zahovoryv-pro-pryiednannia-hrenlandii-do-rf

Медведєв заговорив про "приєднання" Гренландії до РФ
13.01.2026 17:12
Ввєдітє сваі вайска,щоб трампонич побачив ,що ви там є)А то він лиш природні ресурси там бачить.Доречі,а чого самі не розробляєте,чи не закличете американських інвесторів?Чекали погроз від Трампонича?
13.01.2026 17:13
Трампу не сподобається. У Флоріді буде веселуха на собачяих упряжках
13.01.2026 17:14
Питання Гамлета нікуди не поділося. Мінуйте Гренландію від ідіота.
13.01.2026 17:15
Дід туди не піде. Когось пошле.
13.01.2026 17:17
О×уєнний інсайд.
13.01.2026 17:22
Розумні президенти, типу Рузвельта - вводили війська у Ісландію під час війни з Німеччиною і оговорювали терміни і умови виведення. Довгострокова оренда - також варіант. Але не для цієї *********** адміністрації напівгопників, напівлохів.
13.01.2026 17:19
Мечты о государстве в 56к населения доводят до Трампа. Не судьба.
13.01.2026 17:20
@ "Америка вторгається в Гренландію" - https://x.com/i/status/2010726172964045239 відео.
13.01.2026 17:20
13.01.2026 17:26
Подивимос як заспіваєте про альянс коли Америка вийде 😁
13.01.2026 17:28
не вийде в Конгресі прийняли закон проти цього
13.01.2026 17:37
Нічого не прийняли. Закон прийнятий в 2024 потребує схвалення 2/3 сенату або прийняти новий «закон» через палату і сенат щоб виходити з НАТО, а не забороняє цьому. При чому, цей закон не є 100% конституційним, чим Трамп не відмінно не побоїться скористатися, адже 2 частина конституції визначає президента як верховного головнокомандувача та дипломата, що дає змогу керувати всіма закордонними угодами. Тому Трамп технічно може подати заявку на вихід через 1 рік від моменту заявки, ну і судитись по цій справі всередині країни.
13.01.2026 18:02
Даже если Трамп захватит пол-Европы, европейские хоббиты никуда Америку не отпустят. Они давно потеряли способность к самостоятельному существованию. К сожалению.
13.01.2026 17:51
Ну так ну так - США держава яка на халяву має то шо має . Назвіть супротивника США який би силою був би зхоча рівний США з яким США воювали ( війна за незалежнімть і війна 1812 року не конає - британці були на іншому континенті + США допомагали союзники як то Франція )?
13.01.2026 18:09
Европейские армии фейк. Боюсь Трамп захватит Гренландию ротой солдат. Сейчас он только решает как максимально прилично это сделать. У него еще есть время. Не один год.
13.01.2026 17:35
немає в нього часу
14.01.2026 01:41
якщо рудий піде на військовий метод це буде йому кінець
13.01.2026 17:39
А шо хай кацап забере з китаєм
13.01.2026 17:59
Дельта вже виїхала за нільсенем?
Ніфіга, який гоноровий вікінг....
13.01.2026 17:52
Мабуть не розуміють,хочуть радянське сво
13.01.2026 17:58
Яке нахабство - Дельта має терміново привезти цього Нільсена та зробити безвізову екскурсію по Нью-Йорку.
13.01.2026 18:15
- Якщо вам дадуть по 20 тисяч доларів на людину, ви продасте Гренландію США?

- Ні, ми не продаємо. Між грошима та Гренландією я завжди вибер

- А за $100 тисяч продасте?

- Так.

Випадок у Гренландії.

Відео - https://t.me/sumyliketop/129309
13.01.2026 18:15 Відповісти
Цей Нільсен крутить сракою "на два базари". Точ-у точ як Зеленський.
Відповідь має бути короткою і однозначною: територіальні питання Гренляндії (України) НЕ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. КРАПКА.
13.01.2026 18:21 Відповісти
Пан Нільсен мислить небезпечно… В такий час треба вхопитись за Данію, як за маму. А вони про незалежність торочать. Це згубливо!
13.01.2026 18:24 Відповісти
План Трампа на ранок 13 Сiчня.

09:00 - Захват Гренландii.
10:00 - Снiданок.
13.01.2026 18:52 Відповісти
09:00 - відсмоктати у Муте Егеде
10:00 - сніданок. Але вже не потрібний.
13.01.2026 20:43 Відповісти
 
 