Гренландія не хоче бути частиною США. Наше бажання – право на власну територію, - прем’єр Нільсен

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів, оскільки прагне залишитися частиною Данії та розвивати мирне співробітництво.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, цитує DR, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція громадян Гренландії

Очільник уряду острова повторив, що гренландці не хочуть бути у складі США, а натомість обирають Данію та НАТО.

"Наша мета і бажання – це мирний діалог, орієнтований на співпрацю, міжнародне право і наше право на власну територію. Ми говорили про це з першого дня: ми хочемо співпраці, ми хочемо альянсу. На цьому й базується наша позиція", - заявив Нільсен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 62% німців підтримують військову допомогу Данії у разі нападу США на Гренландію, - опитування

Підтримка Данії

Прем'єр Гренландії наголосив, що острів не продається. Його позицію підтримала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На запитання про те, що можна запропонувати американцям, щоб покласти кінець кризі довкола Гренландії, Фредеріксен відповіла, що Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.

"Ми можемо запропонувати бути хорошим союзником, яким ми були протягом багатьох років", - додала посадовиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС побоюються "кінця НАТО", якщо США захоплять Гренландію: Трамп заявив, що врятував Альянс

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може розвіяти побоювання США щодо безпеки Гренландії, - Каллас