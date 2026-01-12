НАТО може розвіяти побоювання США щодо безпеки Гренландії, - Каллас
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що НАТО здатне гарантувати безпеку Гренландії у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливі загрози для острова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
За словами Каллас, питання безпеки Гренландії може бути вирішене в межах Північноатлантичного альянсу. Вона наголосила, що острів належить його громадянам.
"Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання щодо безпеки острова, НАТО здатне розвіяти ці побоювання", - заявила глава дипломатії ЄС.
Стратегічне значення Гренландії
Каллас також підкреслила стратегічне значення Гренландії, зазначивши, що поблизу острова проходять підводні кабелі, а під його льодовим покривом розташовані родовища рідкоземельних елементів.
Водночас вона наголосила, що Сполучені Штати залишаються найбільшим союзником Європейського Союзу, однак визнала, що нині трансатлантичне партнерство "перебуває у складній фазі".
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так само і тут - просто рекет звичайного гопаря
І тому "заспокоювати" його європейці можуть саме фінансовими методами ... певен - в них , для цього , є всі можливості