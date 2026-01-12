НАТО може розвіяти побоювання США щодо безпеки Гренландії, - Каллас

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що НАТО здатне гарантувати безпеку Гренландії у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливі загрози для острова.

За словами Каллас, питання безпеки Гренландії може бути вирішене в межах Північноатлантичного альянсу. Вона наголосила, що острів належить його громадянам.

"Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання щодо безпеки острова, НАТО здатне розвіяти ці побоювання", - заявила глава дипломатії ЄС.

Стратегічне значення Гренландії

Каллас також підкреслила стратегічне значення Гренландії, зазначивши, що поблизу острова проходять підводні кабелі, а під його льодовим покривом розташовані родовища рідкоземельних елементів.

Водночас вона наголосила, що Сполучені Штати залишаються найбільшим союзником Європейського Союзу, однак визнала, що нині трансатлантичне партнерство "перебуває у складній фазі".

Що передувало?

Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

