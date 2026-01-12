Новини
938 6

НАТО може розвіяти побоювання США щодо безпеки Гренландії, - Каллас

каллас

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що НАТО здатне гарантувати безпеку Гренландії у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливі загрози для острова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

За словами Каллас, питання безпеки Гренландії може бути вирішене в межах Північноатлантичного альянсу. Вона наголосила, що острів належить його громадянам.

"Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання щодо безпеки острова, НАТО здатне розвіяти ці побоювання", - заявила глава дипломатії ЄС.

Стратегічне значення Гренландії

Каллас також підкреслила стратегічне значення Гренландії, зазначивши, що поблизу острова проходять підводні кабелі, а під його льодовим покривом розташовані родовища рідкоземельних елементів.

Водночас вона наголосила, що Сполучені Штати залишаються найбільшим союзником Європейського Союзу, однак визнала, що нині трансатлантичне партнерство "перебуває у складній фазі".

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Пані має рацію
12.01.2026 13:13 Відповісти
може, але трампу та безпека до дупи... ключ - "під його льодовим покривом розташовані родовища рідкоземельних елементів"
12.01.2026 13:15 Відповісти
❗️❗️❗️ Нова німецька система ПРО Arrow-3 поки не готова збивати російський «Орєшнік» - Die Welt.

Газета назвала недавній удар російської ракети по Львівській області України «першим непрямим протистоянням» цієї зброї з нещодавно прийнятою на бойове чергування в Німеччині ізраїльською системою ПРО Arrow-3. В її описі на сайті бундесверу прямо сказано, що вона повинна нейтралізувати балістичні ракети, подібні до «Орєшніка», задовго до того, як вони увійдуть в атмосферу Землі. При розрахунковій дальності до 5500 км «Орєшнік» може досягти з росії практично будь-якої точки Європи.

Але поки система Arrow-3 в Німеччині тільки в початковій фазі експлуатації: перший комплекс розміщений на авіабазі в землі Саксонія-Ангальт на сході ФРН. Звідти система може відстежувати ракети, що наближаються, на дуже ранній стадії польоту, задовго до того, як вони досягнуть повітряного простору НАТО. Швидше за все, це сталося і під час атаки на Львівську область, пише Die Welt.

Але на питання про те, чи здатна німецька Arrow-3 зараз збити «Орєшнік», джерела видання в НАТО відповіли, що поки вона ще не повністю боєздатна. Співрозмовники з альянсу заявили, що для цього гіпотетично використовувався б комплекс Patriot. Але він не призначений для перехоплення гіперзвукових ракет.
12.01.2026 13:15 Відповісти
НЕМА НІЯКОГО ПОБОЮВАННЯ - Трамп хоче просто собі намутити бабла. Ось його друг уже добуває щось там рідкоземельне в Україні.

Так само і тут - просто рекет звичайного гопаря
12.01.2026 13:16 Відповісти
Все , що робить Тромб - це лише про гроші .
І тому "заспокоювати" його європейці можуть саме фінансовими методами ... певен - в них , для цього , є всі можливості
12.01.2026 13:21 Відповісти
НАТО нічого не може розвіяти бо від кацапів рідко обсеруться.
12.01.2026 13:36 Відповісти
 
 