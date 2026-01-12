Данія "окупувала" Гренландію, обійшовши протокол ООН, - спецпосланець Трампа Лендрі

Спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.

Позиція Лендрі

Зокрема, він наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією.

"Історія має значення. США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не змогла. Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши протокол ООН та ігноруючи його. Йдеться про гостинність, а не про ворожість", - пише Лендрі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

