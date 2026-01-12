Данія "окупувала" Гренландію, обійшовши протокол ООН, - спецпосланець Трампа Лендрі
Спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його пост у соцмережі X.
Позиція Лендрі
Зокрема, він наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією.
"Історія має значення. США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не змогла. Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши протокол ООН та ігноруючи його. Йдеться про гостинність, а не про ворожість", - пише Лендрі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.
Топ коментарі
+34 Tema9
показати весь коментар12.01.2026 12:18 Відповісти Посилання
+29 Центр 820 #589399
показати весь коментар12.01.2026 12:13 Відповісти Посилання
+21 Wild MadDog
показати весь коментар12.01.2026 12:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сталий світовий порядок нафуй - мудро, ніц не поробиш
Та Практично Знищив корінні народи.
Нагадати?!
В принципі так само було з рузкімі.
З неадекватами не можна мати справу.
Чергове досягнення людства.
Це велика біда для світу коли ідіоти обрані ідіотами стають у керма будь якої країни.