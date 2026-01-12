Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Данія "окупувала" Гренландію, обійшовши протокол ООН, - спецпосланець Трампа Лендрі

Зазіхання США на Гренландію

Спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.

Позиція Лендрі

Зокрема, він наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією.

"Історія має значення. США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не змогла. Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши протокол ООН та ігноруючи його. Йдеться про гостинність, а не про ворожість", - пише Лендрі.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Топ коментарі
Чекаю на заяву від Великої Британії що США відділилися від Британської імперії незаконно.
12.01.2026 12:18 Відповісти
Яка ж тоді 3,14.дота окупувала Америку?
12.01.2026 12:13 Відповісти
зараз ***** ще за половцев та печенегів розповість...
сталий світовий порядок нафуй - мудро, ніц не поробиш
12.01.2026 12:13 Відповісти
зараз ***** ще за половцев та печенегів розповість...
сталий світовий порядок нафуй - мудро, ніц не поробиш
12.01.2026 12:13 Відповісти
Яка ж тоді 3,14.дота окупувала Америку?
Ви ні пАнімаєтьЄ, Єто другоЄ...
12.01.2026 12:16 Відповісти
На подходе оккупация Трампом Антрактиды.
12.01.2026 12:13 Відповісти
Та ні, там китайці. Трамп сміливий тільки перед слабшим противником
12.01.2026 17:25 Відповісти
Це ще там половців з пєчєнєгами не було.
12.01.2026 12:13 Відповісти
Перевів всі стрілки на Данію - тепер Трамп хоче відновити "справедливість"
12.01.2026 12:14 Відповісти
якщо рудий наставить там кілька батарей тайфунів, то най буде його
12.01.2026 12:33 Відповісти
Чекаю на заяву від Великої Британії що США відділилися від Британської імперії незаконно.
Франція теж не могла захистити Францію в другу світову. І після війни вона незаконно окупувала Францію.
12.01.2026 12:18 Відповісти
І, зауважте, без ніякого рішення ООН.
12.01.2026 12:27 Відповісти
А Північну Америку Хто Окупував?!?!
Та Практично Знищив корінні народи.
Нагадати?!
12.01.2026 12:21 Відповісти
якщо ми щось підписуємо з США, вони саме так будуть трактувати будь-яку умову.
В принципі так само було з рузкімі.
З неадекватами не можна мати справу.
12.01.2026 12:22 Відповісти
Історія Гренландії - це шлях від перших палеоескімоських поселень (близько 2500 р. до н.е.), заселення вікінгами під керівництвом Еріка Рудого (986 р.), включення до складу Норвегії (1261), потім до Данії (1380), колоніального панування Данії (з 1721), статусу частини Датського королівства (1953) та отримання широкої автономії (1979), включаючи вихід із ЄС та самоврядний статус сьогодні, але зі збереженням зв'язків із Данією, особливо в обороні.
12.01.2026 12:22 Відповісти
Ерік Рудий прадід Трампа
12.01.2026 12:23 Відповісти
З Рюриком разом.
12.01.2026 12:28 Відповісти
Прадід Трампа - можливо родич відомого художника, бо родом з Німеччини (тоді разом з Австрією)
12.01.2026 12:34 Відповісти
Мало того, вони висадились і мали поселення ще й у Північній Америці, заааадовго до Колумба
12.01.2026 12:33 Відповісти
Можливо Трамп і правий. Світ скотився до стадї в кого немає ЯЗ проти того можна вчиняти переділ територій, а сам блок НАТО надто беззубий щоб під час висадки «марсіан» адекватно реагувати а не жувати соплі. Більше шансів що США будуть захищати своє чим загальне натівське. США, Гренландії і Данії слід заключити угоду як мінімум поза межами беззубого нато.
12.01.2026 12:30 Відповісти
Віддай мені свою квартиру, я сусіда боюся, а ти не зможеш іі захистити від сусіда, *** буду
12.01.2026 12:32 Відповісти
Рюріка забув згадати. Доречі, а вікінги були першими ніж Колумб, то може цей, попа СЩА Данії повернути???
12.01.2026 12:30 Відповісти
Ще одне фуфло, є кацапське фуфло яке за свій рот не відповідає а через океан мешкає фуфло американське, яке також за свій рот не відповідає.Вам данці більш ніж сто років тому передали Віргінські острова, за невеликі гроші, а взамін ви визнали їх цілковитий суверенітет над Гренландією., і що ж тепер Як і кацапів так і американців слід гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій та договорів.Скільки американців вийшли на протести щодо територіальних претензій трампа до Данії та Канади?Десь скільки ж як і кацапів проти претензій ***** до України.
12.01.2026 12:32 Відповісти
А Кенігсберг мордор законно віджав у Германії?
12.01.2026 12:33 Відповісти
Епоха всесвітнього маразму у повному розпалі, скільки ж премій Дарвіна тепер потрібно на усіх цих «геніїв»?
12.01.2026 12:35 Відповісти
Ми живемо в надзвичайно цікаву історичну мить - "правління недоумків" - яка увійде у підручники по всесвітній історії. А також у підручники по психіатрії.
Чергове досягнення людства.
12.01.2026 12:43 Відповісти
Якби ж цей невіглас і сраколиз рудоі дупи Джефф Лендрі ходив до школи, або хоча б почитав історію перед тим як ганьбитись на увесь світ, то він би знав. що раніше Гренландія взагалі була норвезьким володінням, і острів фактично перейшов під контроль данської корони через Кальмарську унію між Данією та Норвегією ще аж у 1380 році !!!! I хіба тоді існувало ООН і іі процедури? .Після розірвання дансько-норвезької унії у 1814 році за Кільским мирним договором Данія офіційно зберегла суверенітет над Гренландією, тоді як Норвегія відійшла до Швеції. У 1953 році Гренландія перестала бути колонією і офіційно стала рівноправною частиною Королівства Данія (у статусі округу/амту) відповідно до поправок у Конституціі Даніі.... Згодом статус острова змінювався у бік автономії: у 1979 році було запроваджено самоврядування (Home Rule), а у 2009 році Гренландія отримала розширену автономію (Self-Government) Де і коли і яким боком там взагалі були США? Рудий чорт такий же любитель переписувати історію на свою користь як і його кремлівський кореш....
12.01.2026 12:44 Відповісти
Це типу якщо наприкла зараз Україна відновить контроль над всією територією, через х років якась муйня типу трампа скаже що Україна незаконно окупувала лугандонію
12.01.2026 12:52 Відповісти
А яким чином рф стала членом ООН ???
12.01.2026 13:01 Відповісти
Якийсь американський мединський.
12.01.2026 13:35 Відповісти
До якого сторічча Трамп хоче відкотити кордони? Чому тільки до 80-річної давнини , а не , наприклад, 300 річної? Можна теж віддати корінним народам Америки окуповану США територію?
Це велика біда для світу коли ідіоти обрані ідіотами стають у керма будь якої країни.
12.01.2026 13:45 Відповісти
Где то мы уже такое слышали.....но тут все гораздо проще....Гренландию-придумал Ленин
12.01.2026 14:06 Відповісти
взагалі-то в цивілізованому світі (до якого ще рік тому належали США) такі питання щодо законності чи незаконності випішувати через суд.
12.01.2026 14:24 Відповісти
Епоха правління начебто придурків і ідіотів і їхніх справжніх хазяїв за лаштунками цього спектаклю.
12.01.2026 15:41 Відповісти
 
 