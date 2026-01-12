Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри
Специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически установила контроль над островом, что, по его словам, произошло с нарушением процедур, предусмотренных ООН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в соцсети X.
Позиция Лэндри
В частности, он подчеркнул важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией.
"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла. После войны Дания снова оккупировала ее, обойдя протокол ООН и игнорируя его. Речь идет о гостеприимстве, а не о враждебности", - пишет Лендри.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 12 января Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.
сталий світовий порядок нафуй - мудро, ніц не поробиш
Та Практично Знищив корінні народи.
Нагадати?!
В принципі так само було з рузкімі.
З неадекватами не можна мати справу.
Чергове досягнення людства.