Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри

Специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически установила контроль над островом, что, по его словам, произошло с нарушением процедур, предусмотренных ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в соцсети X.

Позиция Лэндри

В частности, он подчеркнул важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией.

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла. После войны Дания снова оккупировала ее, обойдя протокол ООН и игнорируя его. Речь идет о гостеприимстве, а не о враждебности", - пишет Лендри.

Читайте: Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

12 января Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT