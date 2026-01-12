РУС
Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри

Притязания США на Гренландию

Специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически установила контроль над островом, что, по его словам, произошло с нарушением процедур, предусмотренных ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в соцсети X.

Позиция Лэндри

В частности, он подчеркнул важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией.

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла. После войны Дания снова оккупировала ее, обойдя протокол ООН и игнорируя его. Речь идет о гостеприимстве, а не о враждебности", - пишет Лендри.

Читайте: Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 12 января Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT

Гренландия (121) США (28946) Трамп Дональд (7438)
Топ комментарии
+17
Чекаю на заяву від Великої Британії що США відділилися від Британської імперії незаконно.
12.01.2026 12:18 Ответить
+15
Яка ж тоді 3,14.дота окупувала Америку?
12.01.2026 12:13 Ответить
+12
Франція теж не могла захистити Францію в другу світову. І після війни вона незаконно окупувала Францію.
12.01.2026 12:18 Ответить
зараз ***** ще за половцев та печенегів розповість...
сталий світовий порядок нафуй - мудро, ніц не поробиш
12.01.2026 12:13 Ответить
12.01.2026 12:13 Ответить
Ви ні пАнімаєтьЄ, Єто другоЄ...
12.01.2026 12:16 Ответить
На подходе оккупация Трампом Антрактиды.
12.01.2026 12:13 Ответить
Це ще там половців з пєчєнєгами не було.
12.01.2026 12:13 Ответить
Перевів всі стрілки на Данію - тепер Трамп хоче відновити "справедливість"
12.01.2026 12:14 Ответить
якщо рудий наставить там кілька батарей тайфунів, то най буде його
12.01.2026 12:33 Ответить
12.01.2026 12:18 Ответить
12.01.2026 12:18 Ответить
І, зауважте, без ніякого рішення ООН.
12.01.2026 12:27 Ответить
А Північну Америку Хто Окупував?!?!
Та Практично Знищив корінні народи.
Нагадати?!
12.01.2026 12:21 Ответить
якщо ми щось підписуємо з США, вони саме так будуть трактувати будь-яку умову.
В принципі так само було з рузкімі.
З неадекватами не можна мати справу.
12.01.2026 12:22 Ответить
Історія Гренландії - це шлях від перших палеоескімоських поселень (близько 2500 р. до н.е.), заселення вікінгами під керівництвом Еріка Рудого (986 р.), включення до складу Норвегії (1261), потім до Данії (1380), колоніального панування Данії (з 1721), статусу частини Датського королівства (1953) та отримання широкої автономії (1979), включаючи вихід із ЄС та самоврядний статус сьогодні, але зі збереженням зв'язків із Данією, особливо в обороні.
12.01.2026 12:22 Ответить
Ерік Рудий прадід Трампа
12.01.2026 12:23 Ответить
З Рюриком разом.
12.01.2026 12:28 Ответить
Прадід Трампа - можливо родич відомого художника, бо родом з Німеччини (тоді разом з Австрією)
12.01.2026 12:34 Ответить
Мало того, вони висадились і мали поселення ще й у Північній Америці, заааадовго до Колумба
12.01.2026 12:33 Ответить
Можливо Трамп і правий. Світ скотився до стадї в кого немає ЯЗ проти того можна вчиняти переділ територій, а сам блок НАТО надто беззубий щоб під час висадки «марсіан» адекватно реагувати а не жувати соплі. Більше шансів що США будуть захищати своє чим загальне натівське. США, Гренландії і Данії слід заключити угоду як мінімум поза межами беззубого нато.
12.01.2026 12:30 Ответить
Віддай мені свою квартиру, я сусіда боюся, а ти не зможеш іі захистити від сусіда, *** буду
12.01.2026 12:32 Ответить
Рюріка забув згадати. Доречі, а вікінги були першими ніж Колумб, то може цей, попа СЩА Данії повернути???
12.01.2026 12:30 Ответить
Ще одне фуфло, є кацапське фуфло яке за свій рот не відповідає а через океан мешкає фуфло американське, яке також за свій рот не відповідає.Вам данці більш ніж сто років тому передали Віргінські острова, за невеликі гроші, а взамін ви визнали їх цілковитий суверенітет над Гренландією., і що ж тепер Як і кацапів так і американців слід гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій та договорів.Скільки американців вийшли на протести щодо територіальних претензій трампа до Данії та Канади?Десь скільки ж як і кацапів проти претензій ***** до України.
12.01.2026 12:32 Ответить
А Кенігсберг мордор законно віджав у Германії?
12.01.2026 12:33 Ответить
Епоха всесвітнього маразму у повному розпалі, скільки ж премій Дарвіна тепер потрібно на усіх цих «геніїв»?
12.01.2026 12:35 Ответить
Ми живемо в надзвичайно цікаву історичну мить - "правління недоумків" - яка увійде у підручники по всесвітній історії. А також у підручники по психіатрії.
Чергове досягнення людства.
12.01.2026 12:43 Ответить
Якби ж цей невіглас і сраколиз рудоі дупи Джефф Лендрі ходив до школи, або хоча б почитав історію перед тим як ганьбитись на увесь світ, то він би знав. що раніше Гренландія взагалі була норвезьким володінням, і острів фактично перейшов під контроль данської корони через Кальмарську унію між Данією та Норвегією ще аж у 1380 році !!!! I хіба тоді існувало ООН і іі процедури? .Після розірвання дансько-норвезької унії у 1814 році за Кільским мирним договором Данія офіційно зберегла суверенітет над Гренландією, тоді як Норвегія відійшла до Швеції. У 1953 році Гренландія перестала бути колонією і офіційно стала рівноправною частиною Королівства Данія (у статусі округу/амту) відповідно до поправок у Конституціі Даніі.... Згодом статус острова змінювався у бік автономії: у 1979 році було запроваджено самоврядування (Home Rule), а у 2009 році Гренландія отримала розширену автономію (Self-Government) Де і коли і яким боком там взагалі були США? Рудий чорт такий же любитель переписувати історію на свою користь як і його кремлівський кореш....
12.01.2026 12:44 Ответить
Це типу якщо наприкла зараз Україна відновить контроль над всією територією, через х років якась муйня типу трампа скаже що Україна незаконно окупувала лугандонію
12.01.2026 12:52 Ответить
А яким чином рф стала членом ООН ???
12.01.2026 13:01 Ответить
 
 