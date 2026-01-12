Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії: Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти
Дещо несподівано Китай розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії, закликавши не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Діяльність Китаю в Арктиці
"Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на пресконференції.
За її словами, діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.
Речниця також закликала поважати права і свободи всіх країн на здійснення законної діяльності в Арктиці.
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.
