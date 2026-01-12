Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії: Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти

Дещо несподівано Китай розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії, закликавши не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.

Діяльність Китаю в Арктиці

"Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на пресконференції.

За її словами, діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.

Речниця також закликала поважати права і свободи всіх країн на здійснення законної діяльності в Арктиці.

Що передувало?

Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

