Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії: Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти

Китай про інтерес Трампа до Гренландії

Дещо несподівано Китай розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії, закликавши не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.

Діяльність Китаю в Арктиці

"Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на пресконференції.

За її словами, діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.

Речниця також закликала поважати права і свободи всіх країн на здійснення законної діяльності в Арктиці.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

а ось і не побєтесь!
12.01.2026 12:59 Відповісти
Китай точно може йти *****
12.01.2026 13:00 Відповісти
Разом з шлімазлами, які до нестями ******* США з імператором Трумпом!
12.01.2026 14:19 Відповісти
Китай використовує ********* не як привід для досягнення власних інтересів, а як засіб.
12.01.2026 13:06 Відповісти
ДЕ КИТАЙ І ДЕ АРКТИКА))) Тварі ще туди вмазатись хочуть
12.01.2026 13:18 Відповісти
Вони вже там
12.01.2026 13:58 Відповісти
Враховуючи те, що Китай є реальним сюзереном Підорашки, таки да!
12.01.2026 14:21 Відповісти
Для начала, нужно придерживаться правил Международного сообщества!!!!
12.01.2026 13:30 Відповісти
12.01.2026 14:23 Відповісти
Чия б мичала і біля Тайваню не стирчала.
12.01.2026 13:35 Відповісти
от і з'явився китай з обережню зацікавленністью на горізонті ...Давай ЄС поспішай ...
12.01.2026 13:41 Відповісти
 
 