Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии: Арктика касается общих интересов международного сообщества

Несколько неожиданно Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призвав не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Деятельность Китая в Арктике

"Арктика касается общих интересов международного сообщества", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции.

По ее словам, деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Спикер также призвала уважать права и свободы всех стран на осуществление законной деятельности в Арктике.

Читайте также: Оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что еслиСША не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также: Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри