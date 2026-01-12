РУС
Контроль США над Гренландией
821 12

Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии: Арктика касается общих интересов международного сообщества

Китай об интересе Трампа к Гренландии

Несколько неожиданно Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призвав не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Деятельность Китая в Арктике

"Арктика касается общих интересов международного сообщества", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции.

По ее словам, деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Спикер также призвала уважать права и свободы всех стран на осуществление законной деятельности в Арктике.

Читайте также: Оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", - Трамп

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп также заявил, что еслиСША не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также: Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри

Китай точно може йти *****
Китай використовує ********* не як привід для досягнення власних інтересів, а як засіб.
ДЕ КИТАЙ І ДЕ АРКТИКА))) Тварі ще туди вмазатись хочуть
а ось і не побєтесь!
Китай точно може йти *****
Разом з шлімазлами, які до нестями ******* США з імператором Трумпом!
Китай використовує ********* не як привід для досягнення власних інтересів, а як засіб.
ДЕ КИТАЙ І ДЕ АРКТИКА))) Тварі ще туди вмазатись хочуть
Вони вже там
Враховуючи те, що Китай є реальним сюзереном Підорашки, таки да!
Для начала, нужно придерживаться правил Международного сообщества!!!!
Чия б мичала і біля Тайваню не стирчала.
от і з'явився китай з обережню зацікавленністью на горізонті ...Давай ЄС поспішай ...
