Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии: Арктика касается общих интересов международного сообщества
Несколько неожиданно Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призвав не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Деятельность Китая в Арктике
"Арктика касается общих интересов международного сообщества", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции.
По ее словам, деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.
Спикер также призвала уважать права и свободы всех стран на осуществление законной деятельности в Арктике.
Что предшествовало?
- Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп также заявил, что еслиСША не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.
