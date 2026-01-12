РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11060 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
2 126 29

Оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", - Трамп

Трамп об обороне Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оборона Гренландии

Трамп отметил, что в принципе готов заключить соглашение по Гренландии, подчеркнув: "Так или иначе, мы получим Гренландию".

Кроме того, он высмеял оборону Гренландии, заявив, что она состоит из "двух собачьих упряжек", которые противостоят российским и китайским "эсминцам и подводным лодкам, находящимся повсюду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри

Влияние на НАТО

На вопрос о потенциальном влиянии на НАТО Трамп ответил: "Если это повлияет на НАТО, то повлияет. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".

Он также заявил, что "спас" Альянс, настаивая на увеличении расходов на оборону.

Как отмечается, его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Дания переживает "судьбоносный момент" на фоне угроз Трампа захватить Гренландию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

"Мы находимся на распутье, и это судьбоносный момент. На кону стоит больше, чем можно увидеть невооруженным глазом, поэтому если мы увидим, что американцы на самом деле отворачиваются от западного альянса, что они отворачиваются от нашего сотрудничества с НАТО, угрожая союзнику, чего мы раньше не видели, то все остановится", - сказала Фредериксен.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Автор: 

Гренландия (121) Трамп Дональд (7438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Політбюро цк відпочива.... Таких дементних ідіотів навіть там не було, бо помирали на щастя раніше!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 12:36 Ответить
+7
Гренландія за 3 дні, І взагалі її придумав Рузвельт, і Данії її незаконно дістала......

ХММММММММ вони всі по одинаковому ***..уті
показать весь комментарий
12.01.2026 12:37 Ответить
+7
Амери створили свій 95-й квартал, актори не молоді, але досвідчені
показать весь комментарий
12.01.2026 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо чесно то так воно і є, ніякої там потужної військової сили немає , Данія ковзала тільки, хтось чув про могутню датську армію? Я ні.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:36 Ответить
А вона їм потрібна, та армія? Якось досі ті "дві собачі упряжки", справлялися з "російськими і китайськими есмінцям і підводними човнами, що знаходяться всюди".
показать весь комментарий
12.01.2026 12:48 Ответить
якось і Крим був до 2014 українським, то що юридично ви не визнаєте Гренландію російською чи китайською тільки посмішить лоптів чи вузькооких. Єдиний кого ще боїться ця парочка це не ефимерне беззубе нато, це США з президентом Трампом. У вас коротка память, але при Трампі від вісі зла уже відкололи Сирію ассада і Венесуелу мадуро. І ще в першу каденцію Трамп показав свої горішки атакувавши Сирію ассада томагавками не зважаючи на те що там країна була окупована рашко.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:59 Ответить
Якщо ще і Іран відчепить і виведе на ринок світу венесуєльську і іранську нафту положивши болт на спекулянтів із опек. То рашка втратить мільярди а китайози свою конкурентну перевагу в дешевій підсанкційній нафті. Але марафонним говорушкам про це ніхто не розповість, а власної думки у них немає, мотодички їм пишуть видно не ті люди.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:15 Ответить
Політбюро цк відпочива.... Таких дементних ідіотів навіть там не було, бо помирали на щастя раніше!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 12:36 Ответить
Гренландія за 3 дні, І взагалі її придумав Рузвельт, і Данії її незаконно дістала......

ХММММММММ вони всі по одинаковому ***..уті
показать весь комментарий
12.01.2026 12:37 Ответить
Амери створили свій 95-й квартал, актори не молоді, але досвідчені
показать весь комментарий
12.01.2026 12:37 Ответить
маєш там базу
настав там батарей тайфунів та й по всьому
показать весь комментарий
12.01.2026 12:38 Ответить
Боже, яке воно кончене на всю голову, і це вже невиліковно!
показать весь комментарий
12.01.2026 12:39 Ответить
цей кретин ще заявить що він дев'яту війну припинив - коли гренландські собачі упряжки проти човнів з росії та китаю воювали завзято
показать весь комментарий
12.01.2026 12:40 Ответить
якщо гренландія такий ласий шматок і ніяк не озброєний, то його можуть захопити не штати і підорашники чи китайці
це буде катастрофою для європи
показать весь комментарий
12.01.2026 12:45 Ответить
як ви взагалі уявляєте це захоплення? тільки не на рівні казочок для дошкільнят, а хоча б на рівні оцінки засобів доставки, утримання і поповнення контингенту холча б у 50 тищ. рил?
ви порахуйте для початку скільки і яких типів кацапокитайських літаків банально долетить до Гренландії туди й назад?
показать весь комментарий
12.01.2026 13:09 Ответить
Ооо, я, я, майн фюрер!
Натюрліх майн фюрер!
Форверст майн фюрер!
Нах Гренландія майн фюрер!
показать весь комментарий
12.01.2026 12:45 Ответить
Ми занадто застрягли в парадигмі міжнародного права. І, якщо слідувати їй, то він і справді божевільний. Але факт полягає в тому, що ніякого світового права більше не існує. І в реальності де залишилось тільки право сильного - Трамп абсолютно правий. Гренландія має купу ресурсів, вихід до північно-атлантичного океану і абсолютно ніякої армії (включно і з Датською). Тому її захоплення тим чи іншим способом вже діло практично вирішене і логічне. Якщо ти слабак - то в нинішній реальності ти або маєш здохнути, або підкоритися, або стати сильним. Факт - такий світ, скоріш за все, приречений на 3 світову і винищення, але що маємо те маємо.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:46 Ответить
А ще є багато країн,де немає армії.У Трампа непочатий край роботи.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:47 Ответить
Наприклад Ліхтенштейн. Трумп просто зобов'язаний захопити князівство, поки це не зробили китайці або кацапи! 😂
показать весь комментарий
12.01.2026 12:54 Ответить
Відведіть його на уколи нарешті. Він же страждає.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:47 Ответить
В остроумии Трампу не откажешь.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:49 Ответить
Узагальнюючи:

- пофіг, що Гренландія (як острів Данії) під "парасолькою" НАТО
- пофіг, що там американська військова база
- пофіг, що Гренландія дозволила б сша набудувати скільки завгодно військових баз
- врятує тільки входження до сша! Без варіантів! трамп не може помилятись!

p.s. І взагалі ту Гренландію придумав лєнін. Ба більше, американці висаджувались там, ще коли бігали динозаври.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:56 Ответить
Напад на Гренландію, як частину Данії, буде означати напад на країну - члена НАТО. Що автоматично активізує статтю п'яту статуту цього Альянсу.
Тому в цьому випадку матиме місце величезний економічний і політичний тиск Тромба на Данію. А також можливі провокації.

Інтерес США до Гренландії зрозумілий: теоретично підлітний час балістичних ядерних ракет через Північне полярне коло з наведенням на ціль - москва, що стартуватимуть з шахт і пересувних пускових установок в Гренландії, у півтора-два рази коротше, а ніж час польоту російських ракет наприклад з узбереждя П-Л океану чи навіть полігону на Новій Землі до Вашингтону.
Це по-перше. А по-друге, найголовніше, це те, що США хочуть створити "протиракетний купол" із радарів і пускових установок, які базуються на крайніх північних точках земної суші, тобто на Алясці і в Гренландії (Канада після срачу Трампа - відпадає).
Логіка тут проста: маючи в "кишені" такий протиракетний щит, можна сміливо диктувати пітьмі і Китаю свої умови. А без Гренландії такий проект здійснити неможливо.
показать весь комментарий
12.01.2026 12:59 Ответить
штатам і зараз нічого не заважає будувати цей протиракетний щит. у них з Данією діє договір ще з часів 2св. про фактично необмежену військову активність штатів на острові.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:01 Ответить
Нічо що Гренландія це частина НАТО? І що протиракетні системі Штатів спокійно стоять в Польщі і Румунії, і абсолютно нічого не заважає Штатам поставити їх в Гренландії? Країни НАТО навіть підтримають це.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:07 Ответить
трампону в першу чергу потрібні корисні копалини
показать весь комментарий
12.01.2026 13:08 Ответить
Там їх не просто так не видобувають практично. Половину року море перекрите льодом і темрява, повна відсутність інфраструктури, вічна мерзлота на якій проблематично будь що будувати. Виходить просто економічно недоцільно.
Ну і так само, ніхто не заважає американським компаніям отримувати дозволи і видобувати вже зараз.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:14 Ответить
в стратегічному сенсі ..не прямо зараз ..на майбутнє
показать весь комментарий
12.01.2026 13:16 Ответить
Ну так хоч він і рудий клоун але працює на свою країну за її вплив у світі, а на кого працює зелений кловун? Якщо від його діяльності тільки шкода Україні..
показать весь комментарий
12.01.2026 13:06 Ответить
ніщо тобі трампон не заважає обороняти Гренландію в рамках НАТО

чи НАТИ вже нема а , краснов ?
показать весь комментарий
12.01.2026 13:07 Ответить
Бровью поведём.., за 3 дня... У ***** взял учебник по военной тактике?!
показать весь комментарий
12.01.2026 13:10 Ответить
Трапм и мадуро. Можно было поменять местами . И никто не увидел бы Разницы между ними . Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
12.01.2026 13:17 Ответить
 
 