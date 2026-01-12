Оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.
Оборона Гренландии
Трамп отметил, что в принципе готов заключить соглашение по Гренландии, подчеркнув: "Так или иначе, мы получим Гренландию".
Кроме того, он высмеял оборону Гренландии, заявив, что она состоит из "двух собачьих упряжек", которые противостоят российским и китайским "эсминцам и подводным лодкам, находящимся повсюду".
Влияние на НАТО
На вопрос о потенциальном влиянии на НАТО Трамп ответил: "Если это повлияет на НАТО, то повлияет. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".
Он также заявил, что "спас" Альянс, настаивая на увеличении расходов на оборону.
Как отмечается, его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Дания переживает "судьбоносный момент" на фоне угроз Трампа захватить Гренландию.
"Мы находимся на распутье, и это судьбоносный момент. На кону стоит больше, чем можно увидеть невооруженным глазом, поэтому если мы увидим, что американцы на самом деле отворачиваются от западного альянса, что они отворачиваются от нашего сотрудничества с НАТО, угрожая союзнику, чего мы раньше не видели, то все остановится", - сказала Фредериксен.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
ХММММММММ вони всі по одинаковому ***..уті
настав там батарей тайфунів та й по всьому
це буде катастрофою для європи
ви порахуйте для початку скільки і яких типів кацапокитайських літаків банально долетить до Гренландії туди й назад?
Натюрліх майн фюрер!
Форверст майн фюрер!
Нах Гренландія майн фюрер!
- пофіг, що Гренландія (як острів Данії) під "парасолькою" НАТО
- пофіг, що там американська військова база
- пофіг, що Гренландія дозволила б сша набудувати скільки завгодно військових баз
- врятує тільки входження до сша! Без варіантів! трамп не може помилятись!
p.s. І взагалі ту Гренландію придумав лєнін. Ба більше, американці висаджувались там, ще коли бігали динозаври.
Тому в цьому випадку матиме місце величезний економічний і політичний тиск Тромба на Данію. А також можливі провокації.
Інтерес США до Гренландії зрозумілий: теоретично підлітний час балістичних ядерних ракет через Північне полярне коло з наведенням на ціль - москва, що стартуватимуть з шахт і пересувних пускових установок в Гренландії, у півтора-два рази коротше, а ніж час польоту російських ракет наприклад з узбереждя П-Л океану чи навіть полігону на Новій Землі до Вашингтону.
Це по-перше. А по-друге, найголовніше, це те, що США хочуть створити "протиракетний купол" із радарів і пускових установок, які базуються на крайніх північних точках земної суші, тобто на Алясці і в Гренландії (Канада після срачу Трампа - відпадає).
Логіка тут проста: маючи в "кишені" такий протиракетний щит, можна сміливо диктувати пітьмі і Китаю свої умови. А без Гренландії такий проект здійснити неможливо.
Ну і так само, ніхто не заважає американським компаніям отримувати дозволи і видобувати вже зараз.
чи НАТИ вже нема а , краснов ?