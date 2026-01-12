Оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Оборона Гренландии

Трамп отметил, что в принципе готов заключить соглашение по Гренландии, подчеркнув: "Так или иначе, мы получим Гренландию".

Кроме того, он высмеял оборону Гренландии, заявив, что она состоит из "двух собачьих упряжек", которые противостоят российским и китайским "эсминцам и подводным лодкам, находящимся повсюду".

Влияние на НАТО

На вопрос о потенциальном влиянии на НАТО Трамп ответил: "Если это повлияет на НАТО, то повлияет. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".

Он также заявил, что "спас" Альянс, настаивая на увеличении расходов на оборону.

Как отмечается, его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Дания переживает "судьбоносный момент" на фоне угроз Трампа захватить Гренландию.

"Мы находимся на распутье, и это судьбоносный момент. На кону стоит больше, чем можно увидеть невооруженным глазом, поэтому если мы увидим, что американцы на самом деле отворачиваются от западного альянса, что они отворачиваются от нашего сотрудничества с НАТО, угрожая союзнику, чего мы раньше не видели, то все остановится", - сказала Фредериксен.

Что предшествовало?