Оборона Гренландії складається із "двох собачих упряжок", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що оборона Гренландії складається із "двох собачих упряжок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.
Оборона Гренландії
Трамп зауважив, що в принципі готовий укласти угоду щодо Гренландії, наголосивши: "Так чи інакше, ми отримаємо Гренландію".
Крім того, він висміяв оборону Гренландії, заявивши, що вона складається з "двох собачих упряжок", які протистоять російським і китайським "есмінцям і підводним човнам, що знаходяться всюди".
Вплив на НАТО
На запитання про потенційний вплив на НАТО Трамп відповів: "Якщо це вплине на НАТО, то вплине. Але, знаєте, вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх".
Він також заявив, що "врятував" Альянс, наполягаючи на збільшенні витрат на оборону.
Як зазначається, його коментарі пролунали через кілька годин після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що Данія переживає "доленосний момент" на тлі погроз Трампа захопити Гренландію.
"Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці з НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться". , – сказала Фредеріксен.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- пофіг, що Гренландія (як острів Данії) під "парасолькою" НАТО
- пофіг, що там американська військова база
- пофіг, що Гренландія дозволила б сша набудувати скільки завгодно військових баз
- врятує тільки входження до сша! Без варіантів! трамп не може помилятись!
p.s. І взагалі ту Гренландію придумав лєнін. Ба більше, американці висаджувались там, ще коли бігали динозаври.
Тому в цьому випадку матиме місце величезний економічний і політичний тиск Тромба на Данію. А також можливі провокації.
Інтерес США до Гренландії зрозумілий: теоретично підлітний час балістичних ядерних ракет через Північне полярне коло з наведенням на ціль - москва, що стартуватимуть з шахт і пересувних пускових установок в Гренландії, у півтора-два рази коротше, а ніж час польоту російських ракет наприклад з узбереждя П-Л океану чи навіть полігону на Новій Землі до Вашингтону.
Це по-перше. А по-друге, найголовніше, це те, що США хочуть створити "протиракетний купол" із радарів і пускових установок, які базуються на крайніх північних точках земної суші, тобто на Алясці і в Гренландії (Канада після срачу Трампа - відпадає).
Логіка тут проста: маючи в "кишені" такий протиракетний щит, можна сміливо диктувати пітьмі і Китаю свої умови. А без Гренландії такий проект здійснити неможливо.
Чому?
А тому що конкретні оборонні райони, про які йдеться у цій Угоді, тобто локації побудованих США аеродромів, радарів, метеостанцій, складів й інших військових об'єктів, визначаються за взаємною згодою на основі планів НАТО. А натура у Тромба така, що він хоче вирішувати питання ядерної безпеки Америки на власний розсуд і не бажає ні з ким про це домовлятись.
Це він дотичної продемонстрував під час свого недавнього інтерв'ю, в якому дав зрозуміти, що не вбачає доцільним продовжувати дію Договору "СНО-3" з пітьмою. В це означає, що США планують в найближчі роки стрімко наростити свої ядерні сили, вочевидь розмістивши їх поближче до кордонів Китаю і пітьми. І воєнний бюджет на це анонсований - збільшення на 2027 рік на $500 млрд., тобто на суму, що перевищує увесь бюджет (включно з воєнним) пітьми.
