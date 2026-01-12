Оборона Гренландії складається із "двох собачих упряжок", - Трамп

Трамп про оборону Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що оборона Гренландії складається із "двох собачих упряжок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Оборона Гренландії

Трамп зауважив, що в принципі готовий укласти угоду щодо Гренландії, наголосивши: "Так чи інакше, ми отримаємо Гренландію".

Крім того, він висміяв оборону Гренландії, заявивши, що вона складається з "двох собачих упряжок", які протистоять російським і китайським "есмінцям і підводним човнам, що знаходяться всюди".

Вплив на НАТО

На запитання про потенційний вплив на НАТО Трамп відповів: "Якщо це вплине на НАТО, то вплине. Але, знаєте, вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх".

Він також заявив, що "врятував" Альянс, наполягаючи на збільшенні витрат на оборону.

Як зазначається, його коментарі пролунали через кілька годин після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що Данія переживає "доленосний момент" на тлі погроз Трампа захопити Гренландію.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці з НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться". , – сказала Фредеріксен.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

+19
Амери створили свій 95-й квартал, актори не молоді, але досвідчені
12.01.2026 12:37 Відповісти
+17
Політбюро цк відпочива.... Таких дементних ідіотів навіть там не було, бо помирали на щастя раніше!!!
12.01.2026 12:36 Відповісти
+15
Гренландія за 3 дні, І взагалі її придумав Рузвельт, і Данії її незаконно дістала......

ХММММММММ вони всі по одинаковому ***..уті
12.01.2026 12:37 Відповісти
Якщо чесно то так воно і є, ніякої там потужної військової сили немає , Данія ковзала тільки, хтось чув про могутню датську армію? Я ні.
12.01.2026 12:36 Відповісти
А вона їм потрібна, та армія? Якось досі ті "дві собачі упряжки", справлялися з "російськими і китайськими есмінцям і підводними човнами, що знаходяться всюди".
12.01.2026 12:48 Відповісти
якось і Крим був до 2014 українським, то що юридично ви не визнаєте Гренландію російською чи китайською тільки посмішить лоптів чи вузькооких. Єдиний кого ще боїться ця парочка це не ефимерне беззубе нато, це США з президентом Трампом. У вас коротка память, але при Трампі від вісі зла уже відкололи Сирію ассада і Венесуелу мадуро. І ще в першу каденцію Трамп показав свої горішки атакувавши Сирію ассада томагавками не зважаючи на те що там країна була окупована рашко.
12.01.2026 12:59 Відповісти
Якщо ще і Іран відчепить і виведе на ринок світу венесуєльську і іранську нафту положивши болт на спекулянтів із опек. То рашка втратить мільярди а китайози свою конкурентну перевагу в дешевій підсанкційній нафті. Але марафонним говорушкам про це ніхто не розповість, а власної думки у них немає, мотодички їм пишуть видно не ті люди.
12.01.2026 13:15 Відповісти
Та да, американці для того й захвачують нафтові родовища Венесуели і можливо Ірану щоб зробити мінімальну ціну в усьому світі.
12.01.2026 13:30 Відповісти
Не вам ставити діагнози "довжині" моєї пам'яті. Хаміть своїй дітям.
Багато написали, але все не по темі.
Яким боком Гренландія до вашого "марафону і мотодичок"?
12.01.2026 13:21 Відповісти
маєш там базу
настав там батарей тайфунів та й по всьому
12.01.2026 12:38 Відповісти
Боже, яке воно кончене на всю голову, і це вже невиліковно!
12.01.2026 12:39 Відповісти
цей кретин ще заявить що він дев'яту війну припинив - коли гренландські собачі упряжки проти човнів з росії та китаю воювали завзято
12.01.2026 12:40 Відповісти
якщо гренландія такий ласий шматок і ніяк не озброєний, то його можуть захопити не штати і підорашники чи китайці
це буде катастрофою для європи
12.01.2026 12:45 Відповісти
як ви взагалі уявляєте це захоплення? тільки не на рівні казочок для дошкільнят, а хоча б на рівні оцінки засобів доставки, утримання і поповнення контингенту холча б у 50 тищ. рил?
ви порахуйте для початку скільки і яких типів кацапокитайських літаків банально долетить до Гренландії туди й назад?
12.01.2026 13:09 Відповісти
Так і уявляю. Простіше простого. Приїдуть війська і остів окупований
12.01.2026 13:28 Відповісти
ясно. питань більше не маю, краще збережу час.
12.01.2026 13:32 Відповісти
скоро побачимо як це виглядає
12.01.2026 13:37 Відповісти
Там один аеропорт. І той залежить від погодних умов. Кругом гОри
12.01.2026 14:01 Відповісти
Ооо, я, я, майн фюрер!
Натюрліх майн фюрер!
Форверст майн фюрер!
Нах Гренландія майн фюрер!
12.01.2026 12:45 Відповісти
ТАК ТАК ЦЕ БУЛО ВЖЕ )-ОСЬ ТАК)-пісенька 1990 року...
Сзади идет ледник, следом несет волну,
Последние птицы, последний день лета.
Крылья перепелки в лапах орла.
Спрячь клюв, спрячь под крыло. А ну-ка спрячь.
Эскимосские танки входят в города.
Глыбами льда на дымящихся башнях.
Глыбами льда на дымящихся башнях.
Белый медведь и стальная звезда.
Спрячь клюв... Спрячь клюв....
12.01.2026 15:42 Відповісти
Ми занадто застрягли в парадигмі міжнародного права. І, якщо слідувати їй, то він і справді божевільний. Але факт полягає в тому, що ніякого світового права більше не існує. І в реальності де залишилось тільки право сильного - Трамп абсолютно правий. Гренландія має купу ресурсів, вихід до північно-атлантичного океану і абсолютно ніякої армії (включно і з Датською). Тому її захоплення тим чи іншим способом вже діло практично вирішене і логічне. Якщо ти слабак - то в нинішній реальності ти або маєш здохнути, або підкоритися, або стати сильним. Факт - такий світ, скоріш за все, приречений на 3 світову і винищення, але що маємо те маємо.
12.01.2026 12:46 Відповісти
В Гренландії стоять війська США з незапам'ятних часів ! Що ще треба Трампу ?
12.01.2026 13:26 Відповісти
Ну так. США в Гренландії захищають Данію і її ресурси. А можуть захищати свою територію і свої ресурси. Різницю вловлюєте?
12.01.2026 14:34 Відповісти
ну так і росія захищає тепер свій крим і донбас. Різницю вловлюєте?
13.01.2026 01:41 Відповісти
А ще є багато країн,де немає армії.У Трампа непочатий край роботи.
12.01.2026 12:47 Відповісти
Наприклад Ліхтенштейн. Трумп просто зобов'язаний захопити князівство, поки це не зробили китайці або кацапи! 😂
12.01.2026 12:54 Відповісти
Науру, Кірібаті, Фіджі, а ще кілька островів.
12.01.2026 13:28 Відповісти
Відведіть його на уколи нарешті. Він же страждає.
12.01.2026 12:47 Відповісти
Хто поведе старенького Полкана до ветеринара, нехай і його відведе наХ !
12.01.2026 13:31 Відповісти
В остроумии Трампу не откажешь.
12.01.2026 12:49 Відповісти
Це остроуміє розуміють тільки мадам Деменція та мр.Альцгеймер.
12.01.2026 13:33 Відповісти
Узагальнюючи:

- пофіг, що Гренландія (як острів Данії) під "парасолькою" НАТО
- пофіг, що там американська військова база
- пофіг, що Гренландія дозволила б сша набудувати скільки завгодно військових баз
- врятує тільки входження до сша! Без варіантів! трамп не може помилятись!

p.s. І взагалі ту Гренландію придумав лєнін. Ба більше, американці висаджувались там, ще коли бігали динозаври.
12.01.2026 12:56 Відповісти
Враховуючи, шо навпаки: Гренладію відкрили ті люди, які і власне Америку, то тут казус трішка)))
12.01.2026 13:21 Відповісти
Напад на Гренландію, як частину Данії, буде означати напад на країну - члена НАТО. Що автоматично активізує статтю п'яту статуту цього Альянсу.
Тому в цьому випадку матиме місце величезний економічний і політичний тиск Тромба на Данію. А також можливі провокації.

Інтерес США до Гренландії зрозумілий: теоретично підлітний час балістичних ядерних ракет через Північне полярне коло з наведенням на ціль - москва, що стартуватимуть з шахт і пересувних пускових установок в Гренландії, у півтора-два рази коротше, а ніж час польоту російських ракет наприклад з узбереждя П-Л океану чи навіть полігону на Новій Землі до Вашингтону.
Це по-перше. А по-друге, найголовніше, це те, що США хочуть створити "протиракетний купол" із радарів і пускових установок, які базуються на крайніх північних точках земної суші, тобто на Алясці і в Гренландії (Канада після срачу Трампа - відпадає).
Логіка тут проста: маючи в "кишені" такий протиракетний щит, можна сміливо диктувати пітьмі і Китаю свої умови. А без Гренландії такий проект здійснити неможливо.
12.01.2026 12:59 Відповісти
штатам і зараз нічого не заважає будувати цей протиракетний щит. у них з Данією діє договір ще з часів 2св. про фактично необмежену військову активність штатів на острові.
12.01.2026 13:01 Відповісти
Якщо Ви маєте на увазі "Угоду про оборону Гренландії" від 27 квітня 1951 року, підписану США і Данією у Копенгагені, то її умови Тромба навряд чи влаштовують.
Чому?
А тому що конкретні оборонні райони, про які йдеться у цій Угоді, тобто локації побудованих США аеродромів, радарів, метеостанцій, складів й інших військових об'єктів, визначаються за взаємною згодою на основі планів НАТО. А натура у Тромба така, що він хоче вирішувати питання ядерної безпеки Америки на власний розсуд і не бажає ні з ким про це домовлятись.
Це він дотичної продемонстрував під час свого недавнього інтерв'ю, в якому дав зрозуміти, що не вбачає доцільним продовжувати дію Договору "СНО-3" з пітьмою. В це означає, що США планують в найближчі роки стрімко наростити свої ядерні сили, вочевидь розмістивши їх поближче до кордонів Китаю і пітьми. І воєнний бюджет на це анонсований - збільшення на 2027 рік на $500 млрд., тобто на суму, що перевищує увесь бюджет (включно з воєнним) пітьми.
12.01.2026 14:43 Відповісти
так воно. але там сама процедура узгодження доволі сміховинна і фактично надає штатам право узгодити будь-що.
тому звичайно, шо справа не в про.
12.01.2026 17:32 Відповісти
Нічо що Гренландія це частина НАТО? І що протиракетні системі Штатів спокійно стоять в Польщі і Румунії, і абсолютно нічого не заважає Штатам поставити їх в Гренландії? Країни НАТО навіть підтримають це.
12.01.2026 13:07 Відповісти
трампону в першу чергу потрібні корисні копалини
12.01.2026 13:08 Відповісти
Там їх не просто так не видобувають практично. Половину року море перекрите льодом і темрява, повна відсутність інфраструктури, вічна мерзлота на якій проблематично будь що будувати. Виходить просто економічно недоцільно.
Ну і так само, ніхто не заважає американським компаніям отримувати дозволи і видобувати вже зараз.
12.01.2026 13:14 Відповісти
в стратегічному сенсі ..не прямо зараз ..на майбутнє
12.01.2026 13:16 Відповісти
Осталось понять, зачем Китай ускоренными темпами будуе ледокольный флот? Шесть ледоколов уже на плаву и программа не закрыта. Может, конечно мы что то не знаем, и ожидается глобальное похолодание, поэтому криголомы потребуются для навигации в южно -китайском море?
12.01.2026 16:20 Відповісти
Ну так хоч він і рудий клоун але працює на свою країну за її вплив у світі, а на кого працює зелений кловун? Якщо від його діяльності тільки шкода Україні..
12.01.2026 13:06 Відповісти
Шкода, що твій батько не витяг вчасно хер з твоєї мати.
12.01.2026 13:40 Відповісти
ніщо тобі трампон не заважає обороняти Гренландію в рамках НАТО

чи НАТИ вже нема а , краснов ?
12.01.2026 13:07 Відповісти
Бровью поведём.., за 3 дня... У ***** взял учебник по военной тактике?!
12.01.2026 13:10 Відповісти
Трапм и мадуро. Можно было поменять местами . И никто не увидел бы Разницы между ними . Слава Украине! Все будет Украина!
12.01.2026 13:17 Відповісти
о, ще один: ану, "Гренладію за три дні". Давай, не встидайся
12.01.2026 13:19 Відповісти
Візьмем Гренландію за один два дня! Що її там брать - дві собачі упряжки. Це щось нагадує...
12.01.2026 13:26 Відповісти
Как бы грустно это не звучало, но он прав - Ржавый давно принуждал расслабленных европейцев тратить деньги на оборонноспособность континента. Никакого силового захвата Гренландии конечно же не будет, но Европе придется уступить некоторые позиции в отношениях с сша. Батя в хате.
Закончились времена "международного права", увы.
Живя в парадигме вседозволяющего либерал-социализма, европейцы сами загнали себя в роль ведомых.
12.01.2026 13:30 Відповісти
Да, двоих собачьих упряжек и НАТО!!!
12.01.2026 13:31 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
12.01.2026 13:31 Відповісти
До титулу переможець гори в Ірану, хати Мадуро, добавить ся ще й двох собачих упряжок.
12.01.2026 13:33 Відповісти
Ось що з людьми стаєтся, коли п'ють колу без обмежень. 100% роз'їдаїть мозок.
12.01.2026 13:38 Відповісти
Фраза рудого балабола про ,,упряжки" скоріш за все є насмішкою над патрулем ,,Сіріус" (Sirius Dog Sled Patrol). Але це не просто ,,собаки", а це елітний спецпідрозділ ВМС Данії, завдання якого - патрулювання найвіддаленіших арктичних територій, де техніка просто не може працювати через екстремальні морози та ландшафт. Це єдиний підрозділ у світі, здатний здійснювати тривале приховане спостереження в умовах Арктики.Собачі упряжки використовуються саме тому, що вони надійніші за гелікоптери чи снігоходи в умовах полярної ночі та температур нижче -40°C. І собачі упряжки - це всього елітний підрозділ, а не вся оборона. Оборона Гренландії забезпечується Арктичним командуванням Данії (Joint Arctic Command), що базується в Нууку. Вона включає і Військово-морські сили І Авіацію та супутники . Данія регулярно проводить навчання в регіоні з використанням фрегатів та кораблів льодового класу.Спостереження ведеться за допомогою супутникових систем та авіації НАТО. На території Гренландії також вже знаходиться стратегічно важлива авіабаза США, яка є частиною американської системи попередження про ракетний напад. І головне чого не згадує рудий: Гренландія є автономною частиною Королівства Данія, яке є членом НАТО. І згідно іі Статті 5 будь-яка спроба «захопити» острів силою була б агресією проти союзника по Альянсу. (!!!!) І він використовує це порівняння, щоб виправдати необхідність переходу острова під контроль США аргументуючи це нібито загрозою з боку росії та Китаю. І не хоче розуміти, що безпека в Арктиці має базуватися на співпраці союзників, а не на його єгоістичній і односторонній територіальній експансії. І називати оборону Гренландії,,двома собачими упряжками" - це все одно що називати оборону США ,,одним вартовим біля воріт". Це його свідоме ігнорування системної роботи спецпризначенців, флоту та міжнародних безпекових гарантій в угоду тільки своіх інтересів...
12.01.2026 14:08 Відповісти
В одній з цих упряжок собака Трампк
12.01.2026 14:33 Відповісти
 
 