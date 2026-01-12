Оборона Гренландії складається із "двох собачих упряжок", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що оборона Гренландії складається із "двох собачих упряжок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Оборона Гренландії

Трамп зауважив, що в принципі готовий укласти угоду щодо Гренландії, наголосивши: "Так чи інакше, ми отримаємо Гренландію".

Крім того, він висміяв оборону Гренландії, заявивши, що вона складається з "двох собачих упряжок", які протистоять російським і китайським "есмінцям і підводним човнам, що знаходяться всюди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія "окупувала" Гренландію, обійшовши протокол ООН, - спецпосланець Трампа Лендрі

Вплив на НАТО

На запитання про потенційний вплив на НАТО Трамп відповів: "Якщо це вплине на НАТО, то вплине. Але, знаєте, вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх".

Він також заявив, що "врятував" Альянс, наполягаючи на збільшенні витрат на оборону.

Як зазначається, його коментарі пролунали через кілька годин після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що Данія переживає "доленосний момент" на тлі погроз Трампа захопити Гренландію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пропонує створити спільну місію НАТО для захисту Гренландії, - Bloomberg

"Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці з НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться". , – сказала Фредеріксен.

