НАТО может развеять опасения США по поводу безопасности Гренландии, - Каллас
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что НАТО способно гарантировать безопасность Гренландии в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможных угрозах для острова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
По словам Каллас, вопрос безопасности Гренландии может быть решен в рамках Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что остров принадлежит его гражданам.
"Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения", - заявила глава дипломатии ЕС.
Стратегическое значение Гренландии
Каллас также подчеркнула стратегическое значение Гренландии, отметив, что вблизи острова проходят подводные кабели, а под его ледяным покровом расположены месторождения редкоземельных элементов.
В то же время она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются крупнейшим союзником Европейского Союза, однако признала, что в настоящее время трансатлантическое партнерство "находится в сложной фазе".
Что предшествовало?
- Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.
