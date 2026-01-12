РУС
НАТО может развеять опасения США по поводу безопасности Гренландии, - Каллас

каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что НАТО способно гарантировать безопасность Гренландии в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможных угрозах для острова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

По словам Каллас, вопрос безопасности Гренландии может быть решен в рамках Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что остров принадлежит его гражданам.

"Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения", - заявила глава дипломатии ЕС.

Стратегическое значение Гренландии

Каллас также подчеркнула стратегическое значение Гренландии, отметив, что вблизи острова проходят подводные кабели, а под его ледяным покровом расположены месторождения редкоземельных элементов.

В то же время она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются крупнейшим союзником Европейского Союза, однако признала, что в настоящее время трансатлантическое партнерство "находится в сложной фазе".

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Гренландия (121) НАТО (10605) США (28946) Каллас Кая (345)
Сортировать:
Пані має рацію
12.01.2026 13:13 Ответить
може, але трампу та безпека до дупи... ключ - "під його льодовим покривом розташовані родовища рідкоземельних елементів"
12.01.2026 13:15 Ответить
❗️❗️❗️ Нова німецька система ПРО Arrow-3 поки не готова збивати російський «Орєшнік» - Die Welt.

Газета назвала недавній удар російської ракети по Львівській області України «першим непрямим протистоянням» цієї зброї з нещодавно прийнятою на бойове чергування в Німеччині ізраїльською системою ПРО Arrow-3. В її описі на сайті бундесверу прямо сказано, що вона повинна нейтралізувати балістичні ракети, подібні до «Орєшніка», задовго до того, як вони увійдуть в атмосферу Землі. При розрахунковій дальності до 5500 км «Орєшнік» може досягти з росії практично будь-якої точки Європи.

Але поки система Arrow-3 в Німеччині тільки в початковій фазі експлуатації: перший комплекс розміщений на авіабазі в землі Саксонія-Ангальт на сході ФРН. Звідти система може відстежувати ракети, що наближаються, на дуже ранній стадії польоту, задовго до того, як вони досягнуть повітряного простору НАТО. Швидше за все, це сталося і під час атаки на Львівську область, пише Die Welt.

Але на питання про те, чи здатна німецька Arrow-3 зараз збити «Орєшнік», джерела видання в НАТО відповіли, що поки вона ще не повністю боєздатна. Співрозмовники з альянсу заявили, що для цього гіпотетично використовувався б комплекс Patriot. Але він не призначений для перехоплення гіперзвукових ракет.
12.01.2026 13:15 Ответить
НЕМА НІЯКОГО ПОБОЮВАННЯ - Трамп хоче просто собі намутити бабла. Ось його друг уже добуває щось там рідкоземельне в Україні.

Так само і тут - просто рекет звичайного гопаря
12.01.2026 13:16 Ответить
Все , що робить Тромб - це лише про гроші .
І тому "заспокоювати" його європейці можуть саме фінансовими методами ... певен - в них , для цього , є всі можливості
12.01.2026 13:21 Ответить
НАТО нічого не може розвіяти бо від кацапів рідко обсеруться.
12.01.2026 13:36 Ответить
 
 