У ЄС побоюються "кінця НАТО", якщо США захоплять Гренландію: Трамп заявив, що врятував Альянс

Президент США Дональд Трамп на тлі заяв чиновників ЄС про можливий "кінець" НАТО, якщо США захоплять Гренландію, зробив заяву, що "врятував" НАТО.

У соцмережі Truth Social лідер США написав: "Я той, хто врятував НАТО".

Прем'єрка Данії заявила, що захоплення Гренландії Штатами означатиме кінець НАТО.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс погодився із цією позицією.

"Я згоден із прем'єр-міністром Данії в тому, що це буде кінець НАТО, але і в очах людей це матиме дуже і дуже негативні наслідки", - сказав він.

За даними NYT, Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО.

Також читайте: Данія "окупувала" Гренландію, обійшовши протокол ООН, - спецпосланець Трампа Лендрі

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Також читайте: Фредеріксен про зазіхання Трампа на Гренландію: Ми на роздоріжжі, це доленосний момент