У ЄС побоюються "кінця НАТО", якщо США захоплять Гренландію: Трамп заявив, що врятував Альянс

Дональд Трамп заявив, що врятував НАТО

Президент США Дональд Трамп на тлі заяв чиновників ЄС про можливий "кінець" НАТО, якщо США захоплять Гренландію, зробив заяву, що "врятував" НАТО.

У соцмережі Truth Social лідер США написав: "Я той, хто врятував НАТО".

Прем'єрка Данії заявила, що захоплення Гренландії Штатами означатиме кінець НАТО.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс погодився із цією позицією.

"Я згоден із прем'єр-міністром Данії в тому, що це буде кінець НАТО, але і в очах людей це матиме дуже і дуже негативні наслідки", - сказав він.

За даними NYT, Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Одна країна альянсу готується до захвату території іншої. Оце так дідуган рятівник. Все простіше - старе ******* створіння
12.01.2026 16:38
Трамп посилено працює на розкол НАТО. І всі ці театральні дійства щодо кацапських танкерів це просто димова завіса. А головне завдання агента Краснова це пониження обороноздатності глобального Заходу. Щоб кацапи почали кусати країни поодинці.
12.01.2026 17:02
Я забрав вашу кухню і тому врятував вашу спальню! Якось так.
12.01.2026 16:39
Одна країна альянсу готується до захвату території іншої. Оце так дідуган рятівник. Все простіше - старе ******* створіння
12.01.2026 16:38 Відповісти
Європа гуртується? - рішила будувати свої бази у Гренландії? - чи тільки потужний *******
12.01.2026 16:39 Відповісти
Я забрав вашу кухню і тому врятував вашу спальню! Якось так.
12.01.2026 16:39 Відповісти
..
12.01.2026 16:40 Відповісти
Можливо дід просто влаштовує цирк, що підняти витрати країн ЄС на оборону.
12.01.2026 16:40 Відповісти
Фляга у дідо свистить конкретно. Дурень, місця в труні для Грендандії не передбавено!
12.01.2026 16:41 Відповісти
Що там боятись: весь ЄС під покровом США,а ресурси майже однакові їх.ЄС недостатньо вкладав в оборону.
12.01.2026 16:41 Відповісти
ЄС з кремлівськими консервами в Угорщині, Словаччині, Чехії....... - недієздатен
12.01.2026 16:49 Відповісти
схоже трампон той хто закінчить всі війни почавши всепланетну ...одну .. кінцеву
12.01.2026 16:50 Відповісти
Трамп посилено працює на розкол НАТО. І всі ці театральні дійства щодо кацапських танкерів це просто димова завіса. А головне завдання агента Краснова це пониження обороноздатності глобального Заходу. Щоб кацапи почали кусати країни поодинці.
12.01.2026 17:02 Відповісти
"рятувальники Наїбу"...
12.01.2026 17:32 Відповісти
Вже все,вже не бійтесь
12.01.2026 17:34 Відповісти
Трамп не спроможний дати наказ по Ірану і можливо там все закінчиться придушенням, але пір'я розпускає будь здоров.
12.01.2026 18:19 Відповісти
 
 