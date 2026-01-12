РУС
1 060 13

В ЕС опасаются "конца НАТО", если США захватят Гренландию: Трамп заявил, что спас Альянс

Дональд Трамп заявил, что спас НАТО

Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений чиновников ЕС о возможном "конце" НАТО, если США захватят Гренландию, сделал заявление, которое "спасло" НАТО.

В соцсети Truth Social лидер США написал: "Я тот, кто спас НАТО".

Дональд Трамп заявил, что спас НАТО

Премьер Дании заявила, что захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с этой позицией.

"Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия", - сказал он.

По данным NYT, Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО.

Читайте также: Дания "оккупировала" Гренландию, обойдя протокол ООН, - спецпосланник Трампа Лэндри

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

+3
Одна країна альянсу готується до захвату території іншої. Оце так дідуган рятівник. Все простіше - старе ******* створіння
показать весь комментарий
12.01.2026 16:38 Ответить
+2
Я забрав вашу кухню і тому врятував вашу спальню! Якось так.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:39 Ответить
+2
Трамп посилено працює на розкол НАТО. І всі ці театральні дійства щодо кацапських танкерів це просто димова завіса. А головне завдання агента Краснова це пониження обороноздатності глобального Заходу. Щоб кацапи почали кусати країни поодинці.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:02 Ответить
Європа гуртується? - рішила будувати свої бази у Гренландії? - чи тільки потужний *******
показать весь комментарий
12.01.2026 16:39 Ответить
..
показать весь комментарий
12.01.2026 16:40 Ответить
Можливо дід просто влаштовує цирк, що підняти витрати країн ЄС на оборону.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:40 Ответить
Фляга у дідо свистить конкретно. Дурень, місця в труні для Грендандії не передбавено!
показать весь комментарий
12.01.2026 16:41 Ответить
Що там боятись: весь ЄС під покровом США,а ресурси майже однакові їх.ЄС недостатньо вкладав в оборону.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:41 Ответить
ЄС з кремлівськими консервами в Угорщині, Словаччині, Чехії....... - недієздатен
показать весь комментарий
12.01.2026 16:49 Ответить
схоже трампон той хто закінчить всі війни почавши всепланетну ...одну .. кінцеву
показать весь комментарий
12.01.2026 16:50 Ответить
"рятувальники Наїбу"...
показать весь комментарий
12.01.2026 17:32 Ответить
Вже все,вже не бійтесь
показать весь комментарий
12.01.2026 17:34 Ответить
 
 