В ЕС опасаются "конца НАТО", если США захватят Гренландию: Трамп заявил, что спас Альянс
Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений чиновников ЕС о возможном "конце" НАТО, если США захватят Гренландию, сделал заявление, которое "спасло" НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В соцсети Truth Social лидер США написал: "Я тот, кто спас НАТО".
Премьер Дании заявила, что захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с этой позицией.
"Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия", - сказал он.
По данным NYT, Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Топ комментарии
+3 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.01.2026 16:38 Ответить Ссылка
+2 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий12.01.2026 16:39 Ответить Ссылка
+2 Дужан Міхал
показать весь комментарий12.01.2026 17:02 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.01.2026 16:38 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.01.2026 16:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий12.01.2026 16:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Maksim Perepelitca
показать весь комментарий12.01.2026 16:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Максим Н.
показать весь комментарий12.01.2026 16:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергей Босецкий
показать весь комментарий12.01.2026 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Lemberg #565313
показать весь комментарий12.01.2026 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Alex G.
показать весь комментарий12.01.2026 16:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex G.
показать весь комментарий12.01.2026 16:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дужан Міхал
показать весь комментарий12.01.2026 17:02 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
piligrim
показать весь комментарий12.01.2026 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor Naumthyc
показать весь комментарий12.01.2026 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль