В ЕС опасаются "конца НАТО", если США захватят Гренландию: Трамп заявил, что спас Альянс

Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений чиновников ЕС о возможном "конце" НАТО, если США захватят Гренландию, сделал заявление, которое "спасло" НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсети Truth Social лидер США написал: "Я тот, кто спас НАТО".

Премьер Дании заявила, что захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с этой позицией.

"Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия", - сказал он.

По данным NYT, Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

