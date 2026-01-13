62% німців підтримують військову допомогу Данії у разі нападу США на Гренландію, - опитування

миротворці,німеччина

62% німецьких респондентів вважають, що Німеччина має надати військову підтримку Данії, якщо США зазнають нападу на Гренландію.

Про це свідчать дані опитування журналу Stern, які наводить DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитування показало, що близько третини респондентів виступили проти надання військової допомоги Данії у такому випадку.

Найбільшу підтримку ідеї військової допомоги висловили виборці партій "Зелені", ХДС/ХСС, Лівої партії та Соціал-демократичної партії (СДПН).

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) більшість (59%) виступила проти надання підтримки Гренландії у разі нападу США.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Гренландія Данія опитування США
Топ коментарі
І в таке НАТО ми прагнемо попасти. Скоріше, після війни нам буде треба створювати НАТО, або щось інше на наших умовах, з нами у голові
13.01.2026 13:31 Відповісти
Де гроші будете брати на створення. Фантастіка. Тут на чеську ініціативу по снарядам для ЗСУ - воюючеї ЗСУ, гнида жодного цента не дав - шоб показати шо ми всі в одному човні, а тут - створити.
13.01.2026 13:37 Відповісти
з зегнидою нам світить лише ОДКБ
13.01.2026 14:03 Відповісти
Данія не буде воювати
13.01.2026 13:49 Відповісти
Тобто, німці хочуть воювати з амерами на неіснуючій війні ніж з московитами де війна йде вже десять років.
13.01.2026 13:52 Відповісти
Ніхто не говорить про людей. Допомагати можна рішучим засудженням агресії, шоломами, теплими ковдрами, старими броннмашинами, котрі чекають своєї черги на утилізацію.
13.01.2026 14:29 Відповісти
Якщо це "патрони" без воїнів то таке собі.
13.01.2026 14:02 Відповісти
Военную помощь как Украине или воевать будете?!?! Хотел уточнить?!
13.01.2026 14:29 Відповісти
Ще питаєте? Рішуче засудження і прийом жінок на асиміляцію за для підняття демографії, прямо як україночок.
13.01.2026 14:31 Відповісти
В Україні тех більшість за перемогу, але щоб воював хтось інший, а не вони.
13.01.2026 16:09 Відповісти
 
 