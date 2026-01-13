62% німців підтримують військову допомогу Данії у разі нападу США на Гренландію, - опитування

62% німецьких респондентів вважають, що Німеччина має надати військову підтримку Данії, якщо США зазнають нападу на Гренландію.

Про це свідчать дані опитування журналу Stern, які наводить DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитування показало, що близько третини респондентів виступили проти надання військової допомоги Данії у такому випадку.

Найбільшу підтримку ідеї військової допомоги висловили виборці партій "Зелені", ХДС/ХСС, Лівої партії та Соціал-демократичної партії (СДПН).

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) більшість (59%) виступила проти надання підтримки Гренландії у разі нападу США.

Що передувало?

Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

