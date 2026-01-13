РУС
62% немцев поддерживают военную помощь Дании в случае нападения США на Гренландию, - опрос

62% немецких респондентов считают, что Германия должна оказать военную поддержку Дании, если США подвергнутся нападению на Гренландию.

Об этом свидетельствуют данные опроса журнала Stern, которые приводит DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Опрос показал, что около трети респондентов выступили против оказания военной помощи Дании в таком случае.

Наибольшую поддержку идеи военной помощи выразили избиратели партий "Зеленые", ХДС/ХСС, Левой партии и Социал-демократической партии (СДПН).

Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) большинство (59%) выступило против оказания поддержки Гренландии в случае нападения США.

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Гренландия (131) Дания (696) опрос (3023) США (28958)
