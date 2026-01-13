94% украинцев доверяют Вооруженным силам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Среди силовых и правоохранительных органов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины - уровень доверия составляет 94%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на декабрь 2025 года Силам обороны доверяют 94% опрошенных, не доверяют - 2%. Аналогичный высокий показатель фиксировали и в декабре 2024 года: тогда ВСУ доверяли 92%, а 2% выражали недоверие.

СБУ

Доверие к Службе безопасности Украины в 2025 году остается относительно высоким, но снизилось по сравнению с предыдущим годом - 51% против 54%. Недоверие к СБУ, по данным КМИС, ранее выражали 26% опрошенных, а в 2024 году - 21%.

"Баланс доверия-недоверия составляет +25%. В прошлом году было +33", - отметили в КМИС.

Нацполиция

Национальной полиции в 2025 году доверяют 35% респондентов, тогда как 46% выразили недоверие. В 2024 году эти показатели составляли 37% и 38% соответственно. Баланс доверия-недоверия снизился с -1% до -11%.

НАБУ

В 2025 году в опрос впервые включили Национальное антикоррупционное бюро. НАБУ доверяют 50% опрошенных, не доверяют - 31%. По оценке КМИС, баланс доверия-недоверия является положительным и составляет +19%.

Суды и прокуратура

Самый низкий уровень доверия зафиксировали к судам и прокуратуре. Судам в 2025 году доверяют 15% украинцев, прокурорам - 12%, в то же время не доверяют 62% и 64% соответственно. В КМИС отметили, что по сравнению с 2024 годом ситуация существенно не изменилась.