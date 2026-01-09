РУС
692 36

64% граждан верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Каким украинцы видят будущее страны? Данные опроса

Две трети граждан Украины видят будущее страны оптимистичным. Они считают, что через 10 лет Украина будет процветать в составе ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Подробности

С октября 2022 года по май 2025 года наблюдалась стабильная тенденция к снижению оптимизма в украинском обществе. В мае 2025 года впервые социологи зафиксировали преобладание пессимистических настроений.

В мае 2025 года 47% считали, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком населения – против 43%, которые считали, что через 10 лет Украина будет процветающим членом ЕС.

Однако во второй половине 2025 года фиксируется восстановление оптимистических настроений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 81% украинцев считают, что коррупция наиболее негативно влияет на ситуацию в Украине, обстрелы - на втором месте, - исследование Ipsos

"Доля оптимистов сначала выросла до 56% в начале октября и далее до 64% в декабре. Зато с 47% в мае до 21% в декабре стало меньше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.

Показатели оптимизма на конец 2025 года даже немного превысили показатели на конец 2024 года, хотя и остаются ниже, чем были в 2022-2023 годах", - говорится в исследовании.

Читайте также: 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, - опрос

Методология

Опрос проводился в течение 26 ноября - 29 декабря 2025 года. Был опрошен 1001 респондент.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, - опрос

Автор: 

опрос (3022) членство в ЕС (1213) КМИС (374)
Топ комментарии
+4
>64% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС

так, з купою різнокольорових мігрантів, які будуть вбивати та ґвалтувати залишки етнічних українців

https://archive.org/details/withopengates_201709
09.01.2026 13:28 Ответить
+3
залишки від 73% zебілят?
09.01.2026 13:26 Ответить
+2
У КОМІКС робота кипить
09.01.2026 13:28 Ответить
залишки від 73% zебілят?
09.01.2026 13:26 Ответить
ну как поржалі?
09.01.2026 13:45 Ответить
это вас ДЕГЕНЕРАТОВ всё меньше. кто в польшу сбежал, кто в чехию, кто в испанию - все как один инвалиды. а ты наверное верил что ты тоже президент и тебя Цукерманы и Миндичи в заднем кармане штанов вывезут в Израиль? не забрали шарика, бегаешь слюной брызгаешь, на людей бросаешься?)))

убогое.
09.01.2026 14:03 Ответить
Таким бовдурам як ти треба постійно нагадувати що ти бовдур,бо тількі бовдур,дегенерат,безмозга істота могла голосувати у 2019 році за того хто усе життя клеїв дурня зі сцени на росії, виставляв Українців недолугими,а Україну порівнював з повією,тількі дегенерат міг голосувати " по приколу,хуже не будет,а то путин нападет", тількі дегенерат міг голосувати за того хто немав навіть програми розвитку країни. Закатовані,згвалтовані,загиблі Українці на руках виборця зеленського,на руках 73% пришедших на вибори,на твоїх руках,бовдуре.
09.01.2026 13:49 Ответить
Я не голосував за клоуна..але тільки бодури дегенерати та безмозлі істоти будуть гнобити своїх співвітчизників які були обмануті і зробили НЕПРАВИЛЬНИЙ вибір а не виставляти претензії тому ХТО ЦЕЙ НАРОД ОБМАНУВ
показать весь комментарий
У КОМІКС робота кипить
09.01.2026 13:28 Ответить
КМІС знову підсуєтився - саме в тему
09.01.2026 13:29 Ответить
10 років?
рассєя розвалиться на феодальні улуси?
Ніхрєна не буде.
Буде те саме, що й сьогодні.
Буде війна.
Війна - це нам вже дуже надовго.
09.01.2026 13:30 Ответить
таким як ти насрати - бути Стародубом чи Стародубовым.
такі манкурти як ти - знайдуть себе при любій владі.
Такі як ти будуть співати - славься атєчєство наше свабоднає...
Ви пристосуванці.

А хєр вам. З вами буде те саме, що з людьми в Бучі.
09.01.2026 13:52 Ответить
Не ображайся..я не конкретно про тебе...
09.01.2026 13:55 Ответить
Антончику, я розраховую колись все ж таки звільнитися. Скоріш за все це буде вже за станом здоров'я (поки що вважаюся необмежено придатним, на ВЛК не їду принципово, бо маю багато роботи і никого не маю права підставити)
Але навіть приблизно не уявляю, що трапиться, коли в цивільному житті десь на пляжі Єгипту чи в Берліні зустріну ватну гниду. Трапиться лихо.
Тому й кажу - війна, це вже назавжди.
09.01.2026 14:05 Ответить
Якщо виберуть во владу ще якусь гидоту,то прогнози зрозуміли....
Більшість українців Зе підтримують досі,,,,нічого не зрозуміли.Так що майбутнє не таке вже світле....з цім народом.
09.01.2026 13:31 Ответить
Добре що ви все розумієте. Тут на цензорі. Два відсотки конспірологів, блакитна кров нації не менше. Просто смішні самодури
09.01.2026 13:38 Ответить
За 33 роки була різна влада. Але в кращу сторону нічого так і не змінилось...
09.01.2026 13:41 Ответить
тут би державу зберегти!
09.01.2026 13:32 Ответить
Держав без людей не існує..цій державі берегти треба людей
09.01.2026 13:35 Ответить
Так люди будуть. З Бангладешу і Непалу...
09.01.2026 13:42 Ответить
Чергові кріпаки держави...вірніше
09.01.2026 13:43 Ответить
Знищення українців - давня мрія москальського царства, до цієї пори не вдалася і це їх бісить!
09.01.2026 13:32 Ответить
Та при розвалу совдепіїї українців було 54 млн а тепер може 20 і назбирається.....навіть кацапи так не зуміли
09.01.2026 13:37 Ответить
@ (у перекладі):
"Вже всі переговори пройшли, тимчасова пауза, але Умєров до України не повернувся.
Послом у США його взяти не можуть. Бо, як виявилося під час перевірки спецслужб США, Умеров має крім українського ще й російський та американський паспорти.
Тож, громадянин США не може бути послом у США."
09.01.2026 13:33 Ответить
Без інституту негромадянства, натуралізації, тотальної люстрації всіх з 91 року а краще з 1922 - це малоймовірно ...
09.01.2026 13:34 Ответить
09.01.2026 13:41 Ответить
09.01.2026 13:49 Ответить
Через 10 лет будет контролируемая ситуация в районе Львова. Верховный император Зегевара поедет на очередные координации позиций. К буданге не ходи...
09.01.2026 13:51 Ответить
Це невиліковні зедебіли
09.01.2026 13:51 Ответить
Прилетють марсіани і все зроблять за них.
09.01.2026 13:58 Ответить
 
 