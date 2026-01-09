64% граждан верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Две трети граждан Украины видят будущее страны оптимистичным. Они считают, что через 10 лет Украина будет процветать в составе ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

С октября 2022 года по май 2025 года наблюдалась стабильная тенденция к снижению оптимизма в украинском обществе. В мае 2025 года впервые социологи зафиксировали преобладание пессимистических настроений.

В мае 2025 года 47% считали, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком населения – против 43%, которые считали, что через 10 лет Украина будет процветающим членом ЕС.

Однако во второй половине 2025 года фиксируется восстановление оптимистических настроений.

"Доля оптимистов сначала выросла до 56% в начале октября и далее до 64% в декабре. Зато с 47% в мае до 21% в декабре стало меньше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.

Показатели оптимизма на конец 2025 года даже немного превысили показатели на конец 2024 года, хотя и остаются ниже, чем были в 2022-2023 годах", - говорится в исследовании.

Методология

Опрос проводился в течение 26 ноября - 29 декабря 2025 года. Был опрошен 1001 респондент.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

