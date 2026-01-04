РУС
81% украинцев считают, что коррупция наиболее негативно влияет на ситуацию в Украине, обстрелы – на втором месте, - исследование Ipsos

Коррупция опередила обстрелы в рейтинге негативных факторов

81% граждан Украины считают, что наиболее негативно на ситуацию в Украине влияет коррупция. На втором месте - российские обстрелы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos 14-28 ноября 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

  • Вторым по значимости негативным фактором украинцы назвали обстрелы (63%), причем среди женщин этот показатель значительно выше, чем среди мужчин — 69% против 56%.
  • Далее в перечне проблем идут мобилизация (52%) и бедность (48%).
  • Еще 14% опрошенных указали на другие причины.

В каком направлении развивается ситуация в стране?

Почти четверть украинцев (24%) считают курс страны правильным, тогда как почти половина (47%) высказывают противоположное мнение.

Меньше всего считают, что ситуация развивается в правильном направлении, респонденты в возрасте 25-34 года (16%), что в неправильном – в возрасте 18-24 года (36%) и 55-64 года (39%).

Методология

Опрошено 2000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины: 1500 методом личного интервью (CAPI) и 500 по телефону (RDD CATI). Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.

+7
04.01.2026 17:07 Ответить
+7
Дурнувате, та тому і прильоти, бо корупція!
Точніше, така страшна корупція тому, що дебіли в 10-му вибрали ту зелену срань, а прильоти, бо та зелена срань.
Взаємозв`язок розумієш?
04.01.2026 17:17 Ответить
+5
От це справжні опитування ,а не Кмісівська пропаганда про "незламність " і "перемогу ".
04.01.2026 17:00 Ответить
От це справжні опитування ,а не Кмісівська пропаганда про "незламність " і "перемогу ".
04.01.2026 17:00 Ответить
на скільки більше тебе хвилює міндіч, ніж приліт у твою хату?
04.01.2026 17:14 Ответить
Якщо не було б міндічів , то не було б плильотів у хату.
04.01.2026 17:17 Ответить
та, ясна річ!
до 2019, україна була раєм на землі!
ніхто не крав! всі ділились останнім! не було замків на дверях!
то ж міндіч запускає дрони ракети каби.
що, шо, а зелені покидьки навчилися маніпулювати дуже добре!
04.01.2026 17:23 Ответить
Ну це вже соціологія більш-менш схожа на правдиву.
І це не дивно бо міжнародна іпсос проводить, а не социс, кмис чи ксе
04.01.2026 17:01 Ответить
Так звані "опитування " кміс .соціс та іншої шобли- то суцільна брехлива пропаганда про "незламність " і "перемогу ".
04.01.2026 17:18 Ответить
Зараз корупція на всіх рівнях - "перетравлюють" гроші Заходу
04.01.2026 17:02 Ответить
Новини повинні починатися та закіннчуватись словами: "Сьогодні було виконано 5 вироків корупціонерам у вигляді конфіскації всього майна та смертної кари", жоден корупціонер не втік.
04.01.2026 17:06 Ответить
04.01.2026 17:07 Ответить
04.01.2026 17:52 Ответить
чергова маніпуляційна профанація!!!!!
про корупцію всі знали, знають та будуть знати надалі, бо не зміниться нічого!!!!
чи когось здивував міндічгейт?
чи щось змінилося після втечі міндіча?
шмигаля перевели в міністри, а потім ще кудись?
навколо малюка хороводи почали водити?

а от прильоти, це страшне!
це хвилює кожного, особливо в харкові, одесі дніпрі києві!!!!
особливо коли попадає у сусідній будинок з людми!
не вірите? то спитайте у харків'ян, що були в центрі 2.01.2026!
спитайте у киян зі святошина, чоколовки, солом'янки....
04.01.2026 17:12 Ответить
Дурнувате, та тому і прильоти, бо корупція!
Точніше, така страшна корупція тому, що дебіли в 10-му вибрали ту зелену срань, а прильоти, бо та зелена срань.
Взаємозв`язок розумієш?
04.01.2026 17:17 Ответить
в 19-му...
04.01.2026 17:26 Ответить
тобто, до виборів україна була святою землею? майже утопією?
до чого тут корупція та прильоти?
це, як опитувати, що краще солодке чи вмістке!

корупція окремо!!!!
прильоти окремо!!!
04.01.2026 17:26 Ответить
пілять! До дебілів ніяк не дійде, що тому й війна, тому й прильоти, бо ж дебіли в 19-му захотіли па-пріколу паржать!
Ну то й ржи тепер, придурку, чим тобі ті прильоти не подобаються! Чи вже не ржеться? А що так? То ж і є та країна ЙОГО мрій. І що, не подобається?
Ну ти ж сам того захотів... Сам ж, придурку, ті прильоти вибрав! А ти як, тоді про то не думав? А поперджали ж, говорили, пояснювали, просили...
Але ні! хужєнєбудєт!
04.01.2026 17:31 Ответить
я ж і кажу, що пропаганда не робить з розумної людини дебіла!
пропаганда розрахована на дебілів.
продовжуй далі відповідати на питання, що гірше корупція чи прильоти!!!!
продовжуй далі дрочити на арешт якогось мадуро!
продовжуй далі надрочувати мантру про українців які пішли та виконали своє демократичне право на вибори влади!
це все радикально змінить ситуацію, вже завтра зранку!

до речі, виборців зеленого гімна загинуло набагато більше......
04.01.2026 17:41 Ответить
А тебе хто єдиний марахфон заставляє дивитись? Щоб не пропаганда? Чи то твоє, тебе вже як наркомана... без дози ніяк...
04.01.2026 17:46 Ответить
Не спорь з Зефілітіками , не дєлай собі нєрви .... Марна справа !!!!
04.01.2026 17:42 Ответить
Там Zелена субстанція замість мозку...
04.01.2026 17:43 Ответить
Так называемая мобилизация - это тоже коррупция сплошная. Как и бедность. Все завязано на коррупции, нарушении законов и отсутствии наказания за это.
04.01.2026 17:15 Ответить
Не було б такої корупції, може б і не було обстрілів. Але коли майже щодня чуєш бахи за вікном та часті тривоги, то про все інше забуваєш.
04.01.2026 17:16 Ответить
Вбити можуть будь кого, а наживаються дружбани зеленого. Тому і така соціологія. А хто пише, що Міндіч не страшніше за ракети, той лукавить.
04.01.2026 17:26 Ответить
я пишу!
і я це стверджую!!!!!
бо не міндіч срака, а сбу/дбр/набу/сап/ прокуратура/ суди!!!!!!!
і бага багато чого подібного!
бо, міндіч це наслідки!
і обстріли це наслідки!

а причина, захват влади в україні етнічного жидоклану!!!
04.01.2026 17:30 Ответить
Якщо б 81% зв'язали корупцію з Зеленським (в першу чергу) та призначеними ним менеджерами, була б хоч якась надія що все буде добре в Україні; а так розмова наче про якесь абстрактне самонароджене явище без причин і прізвищ.
04.01.2026 17:32 Ответить
і що, для 73/43%зебілів Зеля в жодному факторі не винуватий? Хочуть ще?
04.01.2026 17:34 Ответить
04.01.2026 17:50 Ответить
Найбільш негативно впливає ермаківщина, щоби хто не говорив.
Від темного демона пішли і невдачі на фронті,і зведення мобілізації у бусифікацію,і нищівна корупція.
Та,ще особою президента, протягом всього часу на своїй посаді,крутив як циган сонцем.
04.01.2026 17:35 Ответить
Ермаківщина - наслідок зебілізму.
04.01.2026 17:48 Ответить
а скільки % приймають участь в цьому негативі ще невідомо, чи воно якось само по собі існує без нас?
іншими словами, 81% визнали себе учасниками корупційних процесів, що і не дивно, на жаль.
04.01.2026 17:50 Ответить
 
 