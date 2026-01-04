81% украинцев считают, что коррупция наиболее негативно влияет на ситуацию в Украине, обстрелы – на втором месте, - исследование Ipsos

81% граждан Украины считают, что наиболее негативно на ситуацию в Украине влияет коррупция. На втором месте - российские обстрелы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos 14-28 ноября 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вторым по значимости негативным фактором украинцы назвали обстрелы (63%), причем среди женщин этот показатель значительно выше, чем среди мужчин — 69% против 56%.

Далее в перечне проблем идут мобилизация (52%) и бедность (48%).

Еще 14% опрошенных указали на другие причины.

В каком направлении развивается ситуация в стране?

Почти четверть украинцев (24%) считают курс страны правильным, тогда как почти половина (47%) высказывают противоположное мнение.

Меньше всего считают, что ситуация развивается в правильном направлении, респонденты в возрасте 25-34 года (16%), что в неправильном – в возрасте 18-24 года (36%) и 55-64 года (39%).

Читайте также: 39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрошено 2000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины: 1500 методом личного интервью (CAPI) и 500 по телефону (RDD CATI). Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.

Читайте также: 68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА