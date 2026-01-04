81% украинцев считают, что коррупция наиболее негативно влияет на ситуацию в Украине, обстрелы – на втором месте, - исследование Ipsos
81% граждан Украины считают, что наиболее негативно на ситуацию в Украине влияет коррупция. На втором месте - российские обстрелы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos 14-28 ноября 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.
- Вторым по значимости негативным фактором украинцы назвали обстрелы (63%), причем среди женщин этот показатель значительно выше, чем среди мужчин — 69% против 56%.
- Далее в перечне проблем идут мобилизация (52%) и бедность (48%).
- Еще 14% опрошенных указали на другие причины.
В каком направлении развивается ситуация в стране?
Почти четверть украинцев (24%) считают курс страны правильным, тогда как почти половина (47%) высказывают противоположное мнение.
Меньше всего считают, что ситуация развивается в правильном направлении, респонденты в возрасте 25-34 года (16%), что в неправильном – в возрасте 18-24 года (36%) и 55-64 года (39%).
Методология
Опрошено 2000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины: 1500 методом личного интервью (CAPI) и 500 по телефону (RDD CATI). Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.
до 2019, україна була раєм на землі!
ніхто не крав! всі ділились останнім! не було замків на дверях!
то ж міндіч запускає дрони ракети каби.
що, шо, а зелені покидьки навчилися маніпулювати дуже добре!
І це не дивно бо міжнародна іпсос проводить, а не социс, кмис чи ксе
про корупцію всі знали, знають та будуть знати надалі, бо не зміниться нічого!!!!
чи когось здивував міндічгейт?
чи щось змінилося після втечі міндіча?
шмигаля перевели в міністри, а потім ще кудись?
навколо малюка хороводи почали водити?
а от прильоти, це страшне!
це хвилює кожного, особливо в харкові, одесі дніпрі києві!!!!
особливо коли попадає у сусідній будинок з людми!
не вірите? то спитайте у харків'ян, що були в центрі 2.01.2026!
спитайте у киян зі святошина, чоколовки, солом'янки....
Точніше, така страшна корупція тому, що дебіли в 10-му вибрали ту зелену срань, а прильоти, бо та зелена срань.
Взаємозв`язок розумієш?
до чого тут корупція та прильоти?
це, як опитувати, що краще солодке чи вмістке!
корупція окремо!!!!
прильоти окремо!!!
Ну то й ржи тепер, придурку, чим тобі ті прильоти не подобаються! Чи вже не ржеться? А що так? То ж і є та країна ЙОГО мрій. І що, не подобається?
Ну ти ж сам того захотів... Сам ж, придурку, ті прильоти вибрав! А ти як, тоді про то не думав? А поперджали ж, говорили, пояснювали, просили...
Але ні! хужєнєбудєт!
пропаганда розрахована на дебілів.
продовжуй далі відповідати на питання, що гірше корупція чи прильоти!!!!
продовжуй далі дрочити на арешт якогось мадуро!
продовжуй далі надрочувати мантру про українців які пішли та виконали своє демократичне право на вибори влади!
це все радикально змінить ситуацію, вже завтра зранку!
до речі, виборців зеленого гімна загинуло набагато більше......
і я це стверджую!!!!!
бо не міндіч срака, а сбу/дбр/набу/сап/ прокуратура/ суди!!!!!!!
і бага багато чого подібного!
бо, міндіч це наслідки!
і обстріли це наслідки!
а причина, захват влади в україні етнічного жидоклану!!!
Від темного демона пішли і невдачі на фронті,і зведення мобілізації у бусифікацію,і нищівна корупція.
Та,ще особою президента, протягом всього часу на своїй посаді,крутив як циган сонцем.
іншими словами, 81% визнали себе учасниками корупційних процесів, що і не дивно, на жаль.