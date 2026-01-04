81% українців вважають, що корупція найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні, обстріли – на другому місці, - дослідження Ipsos
81% громадян України вважають, що найбільш негативно на ситуацію в Україні впливає корупція. На другому місці - російські обстріли.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
- Другим за значущістю негативним фактором українці назвали обстріли (63%), причому серед жінок цей показник значно вищий, ніж серед чоловіків — 69% проти 56%.
- Далі в переліку проблем ідуть мобілізація (52%) та бідність (48%).
- Ще 14% опитаних вказали на інші причини.
В якому напрямку розвивається ситуація в країні?
Майже чверть українців (24%) вважають курс країни правильним, тоді як майже половина (47%) висловлюють протилежну думку.
Найменше вважають, що ситуація розвивається в правильному напрямку, респонденти у віці 25-34 роки (16%), що в неправильному – у віці 18-24 роки (36%) та 55-64 роки (39%).
Методологія
Опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України: 1500 методом особистого інтерв’ю (CAPI) та 500 телефоном (RDD CATI). Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.
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Точніше, така страшна корупція тому, що дебіли в 10-му вибрали ту зелену срань, а прильоти, бо та зелена срань.
Взаємозв`язок розумієш?