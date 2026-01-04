УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10726 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в Україні
2 594 111

81% українців вважають, що корупція найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні, обстріли – на другому місці, - дослідження Ipsos

Корупція випередила обстріли у рейтингу негативних факторів

81% громадян України вважають, що найбільш негативно на ситуацію в Україні впливає корупція. На другому місці - російські обстріли.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Другим за значущістю негативним фактором українці назвали обстріли (63%), причому серед жінок цей показник значно вищий, ніж серед чоловіків — 69% проти 56%.
  • Далі в переліку проблем ідуть мобілізація (52%) та бідність (48%).
  • Ще 14% опитаних вказали на інші причини.

В якому напрямку розвивається ситуація в країні?

Майже чверть українців (24%) вважають курс країни правильним, тоді як майже половина (47%) висловлюють протилежну думку.

Найменше вважають, що ситуація розвивається в правильному напрямку, респонденти у віці 25-34 роки (16%), що в неправильному – у віці 18-24 роки (36%) та 55-64 роки (39%).

Читайте також: 39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України: 1500 методом особистого інтерв’ю (CAPI) та 500 телефоном (RDD CATI). Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

Читайте також: 68,9% українців вважають збереження високого рівня корупції найбільшою помилкою влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

корупція (5118) обстріл (35173) опитування (2217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
04.01.2026 17:07 Відповісти
+16
Дурнувате, та тому і прильоти, бо корупція!
Точніше, така страшна корупція тому, що дебіли в 10-му вибрали ту зелену срань, а прильоти, бо та зелена срань.
Взаємозв`язок розумієш?
показати весь коментар
04.01.2026 17:17 Відповісти
+14
От це справжні опитування ,а не Кмісівська пропаганда про "незламність " і "перемогу ".
показати весь коментар
04.01.2026 17:00 Відповісти

Завантаження...

 
 