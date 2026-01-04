81% українців вважають, що корупція найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні, обстріли – на другому місці, - дослідження Ipsos

81% громадян України вважають, що найбільш негативно на ситуацію в Україні впливає корупція. На другому місці - російські обстріли.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Другим за значущістю негативним фактором українці назвали обстріли (63%), причому серед жінок цей показник значно вищий, ніж серед чоловіків — 69% проти 56%.

Далі в переліку проблем ідуть мобілізація (52%) та бідність (48%).

Ще 14% опитаних вказали на інші причини.

В якому напрямку розвивається ситуація в країні?

Майже чверть українців (24%) вважають курс країни правильним, тоді як майже половина (47%) висловлюють протилежну думку.

Найменше вважають, що ситуація розвивається в правильному напрямку, респонденти у віці 25-34 роки (16%), що в неправильному – у віці 18-24 роки (36%) та 55-64 роки (39%).

Читайте також: 39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України: 1500 методом особистого інтерв’ю (CAPI) та 500 телефоном (RDD CATI). Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

Читайте також: 68,9% українців вважають збереження високого рівня корупції найбільшою помилкою влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА