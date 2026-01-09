64% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Дві третини громадян України бачать майбутнє країни оптимістичним. Вони вважають, що за 10 років Україна буде процвітачою у складі ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

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Подробиці

Із жовтня 2022 року до травня 2025 року була стабільна тенденція до зниження оптимізму в українському суспільстві. У травні 2025 року вперше соціологи зафіксували переважання песимістичних настроїв.

У травні 2025 року 47% вважали, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою і великим відтоком населення – проти 43%, які вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючим членом ЄС.

Проте у другій половині 2025 року фіксують відновлення оптимістичних настроїв.

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"Частка оптимістів спочатку зросла до 56% на початку жовтня і далі до 64% у грудні. Натомість з 47% у травні до 21% у грудні стало менше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення.

Показники оптимізму на кінець 2025 року навіть трохи перевершили показники на кінець 2024 року, хоча й лишаються нижчими, ніж були в 2022-2023 роках", - йдеться в дослідженні.

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Методологія

Опитування проводилося протягом 26 листопада - 29 грудня 2025 року. Був опитаний 1001 респондент.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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