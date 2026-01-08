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Новини Українські біженці в Польщі
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48% поляків підтримують прийом українських біженців, - опитування

Польща

Кількість громадян Польщі, які підтримують прийом українських біженців, становить 48%, тоді як 46% опитаних висловилися проти.

Про це свідчать результати опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider Polska.

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Автори дослідження зазначають, що це найгірші показники за всю історію опитувань, які розпочалися після анексії Криму Росією. Порівняно з вереснем частка противників прийому біженців зросла на 1%.

У CBOS нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримка прийому українських біженців у Польщі перевищувала 90% і залишалася на цьому рівні до середини 2023 року.

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Найбільше противників прийому українців зафіксували серед жителів сільської місцевості (59%), осіб із базовою освітою (62%) та людей з низькими доходами (57%).

Водночас 54% поляків підтримують завершення російсько-української війни навіть ціною втрати Україною частини території. Кількість тих, хто вважає, що Україна має продовжувати боротьбу, зросла з 28% до 33%.

Крім того, 63% респондентів переконані, що Україна буде змушена відмовитися від частини своєї території.

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біженці (2079) опитування (2219) Польща (9636)
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Топ коментарі
+8
Велика подяка полякам! Звичайно є такі, що не підтримують. "Поляки - люди всякі", як і в кожній нації. Якщо взяти українців, то частина кримчан і даунбаса навіть взяли зброю до рук, щоб нас вбивати.
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08.01.2026 11:36 Відповісти
+2
не любите Украинских беженцев, полюбите кацапских солдат
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08.01.2026 11:37 Відповісти
+2
у тебя задержка развития? при чём здесь беженцы защищают польшу?
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08.01.2026 11:48 Відповісти

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