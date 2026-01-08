48% поляків підтримують прийом українських біженців, - опитування
Кількість громадян Польщі, які підтримують прийом українських біженців, становить 48%, тоді як 46% опитаних висловилися проти.
Про це свідчать результати опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider Polska.
Автори дослідження зазначають, що це найгірші показники за всю історію опитувань, які розпочалися після анексії Криму Росією. Порівняно з вереснем частка противників прийому біженців зросла на 1%.
У CBOS нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримка прийому українських біженців у Польщі перевищувала 90% і залишалася на цьому рівні до середини 2023 року.
Найбільше противників прийому українців зафіксували серед жителів сільської місцевості (59%), осіб із базовою освітою (62%) та людей з низькими доходами (57%).
Водночас 54% поляків підтримують завершення російсько-української війни навіть ціною втрати Україною частини території. Кількість тих, хто вважає, що Україна має продовжувати боротьбу, зросла з 28% до 33%.
Крім того, 63% респондентів переконані, що Україна буде змушена відмовитися від частини своєї території.
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