48% поляків підтримують прийом українських біженців, - опитування

Кількість громадян Польщі, які підтримують прийом українських біженців, становить 48%, тоді як 46% опитаних висловилися проти.

Про це свідчать результати опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider Polska.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автори дослідження зазначають, що це найгірші показники за всю історію опитувань, які розпочалися після анексії Криму Росією. Порівняно з вереснем частка противників прийому біженців зросла на 1%.

У CBOS нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримка прийому українських біженців у Польщі перевищувала 90% і залишалася на цьому рівні до середини 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 63% поляків вважають, що Україна буде змушена віддати Росії частину своєї території, - опитування

Найбільше противників прийому українців зафіксували серед жителів сільської місцевості (59%), осіб із базовою освітою (62%) та людей з низькими доходами (57%).

Водночас 54% поляків підтримують завершення російсько-української війни навіть ціною втрати Україною частини території. Кількість тих, хто вважає, що Україна має продовжувати боротьбу, зросла з 28% до 33%.

Крім того, 63% респондентів переконані, що Україна буде змушена відмовитися від частини своєї території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 74% українців вважають негативним президентство Трампа для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА