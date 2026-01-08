48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, - опрос
Количество граждан Польши, поддерживающих прием украинских беженцев, составляет 48%, тогда как 46% опрошенных высказались против.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований общественного мнения (CBOS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider Polska.
Авторы исследования отмечают, что это худшие показатели за всю историю опросов, которые начались после аннексии Крыма Россией. По сравнению с сентябрем доля противников приема беженцев выросла на 1%.
В CBOS напомнили, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка приема украинских беженцев в Польше превышала 90% и оставалась на этом уровне до середины 2023 года.
Больше всего противников приема украинцев зафиксировали среди жителей сельской местности (59%), лиц с базовым образованием (62%) и людей с низкими доходами (57%).
В то же время 54% поляков поддерживают завершение российско-украинской войны даже ценой потери Украиной части территории. Количество тех, кто считает, что Украина должна продолжать борьбу, выросло с 28% до 33%.
Кроме того, 63% респондентов убеждены, что Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории.
