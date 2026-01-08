РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости Украинские беженцы в Польше
497 7

48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, - опрос

Польща

Количество граждан Польши, поддерживающих прием украинских беженцев, составляет 48%, тогда как 46% опрошенных высказались против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований общественного мнения (CBOS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider Polska.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Авторы исследования отмечают, что это худшие показатели за всю историю опросов, которые начались после аннексии Крыма Россией. По сравнению с сентябрем доля противников приема беженцев выросла на 1%.

В CBOS напомнили, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка приема украинских беженцев в Польше превышала 90% и оставалась на этом уровне до середины 2023 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 63% поляков считают, что Украина будет вынуждена отдать России часть своей территории, - опрос

Больше всего противников приема украинцев зафиксировали среди жителей сельской местности (59%), лиц с базовым образованием (62%) и людей с низкими доходами (57%).

В то же время 54% поляков поддерживают завершение российско-украинской войны даже ценой потери Украиной части территории. Количество тех, кто считает, что Украина должна продолжать борьбу, выросло с 28% до 33%.

Кроме того, 63% респондентов убеждены, что Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 74% украинцев считают президентство Трампа негативным для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беженцы (1741) опрос (3021) Польша (9110)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велика подяка полякам! Звичайно є такі, що не підтримують. "Поляки - люди всякі", як і в кожній нації. Якщо взяти українців, то частина кримчан і даунбаса навіть взяли зброю до рук, щоб нас вбивати.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:36 Ответить
не любите Украинских беженцев, полюбите кацапских солдат
показать весь комментарий
08.01.2026 11:37 Ответить
у тебя задержка развития? при чём здесь беженцы защищают польшу?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:48 Ответить
Приклад: біженці з Енергодара, баба, яка ледь ходить, дід років 70, їхня дочка, зять і двоє малих дітей. От, геройськи повертаються в Україну. Зять геройськи мобілізовується і вони дружньо за його 20 тис грн, поки проходить підготовку, знімають житло, оплачують психолога хлопчику і бабі ліки. Решта членів сім'ї заробляють на їжу, як повезе знайти швидко роботу. Здається, не вони обкакані, а такий герой, як ви, який цілими днями цензор коментуєте.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:09 Ответить
Українці не по своїй волі поїхали спасати своє життя і життя своїх дітей до Польщі чи інших країн. Їх туди вигнали бездумні дії 73%( мабуть частина є і серед них), які під час війни вибрали парня, який все своє життя на них і Україну лив бруд. А той парєнь оточив себе точно такими, як він сам і замість захисту своїх виборців шукали схеми, як добре збагатитися. Найкраще підходило ''велике крадівницство'', на якому розпилювали мільярдні бюджети замість оборони. А потім ще й розмінували виходи з Криму, відвели війська і знищили ракетні програми, які створив ''барига''. Фактично ''зелені'' виштовхали 10 мільйонів українців з України. Впевнений, що повернеться небагато, бо там вже мають роботу, навчання дітей, вивчили мову і заробляють пенсійний стаж. Зате деякі поржали у 2019 році так, що сьогодні не можуть зупинити свій плач і розпач. Пів України в чорних хустках. В їх містах і селах розрослися тільки цвинтарі.
показать весь комментарий
08.01.2026 13:01 Ответить
 
 