74% украинцев считают президентство Трампа негативным для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство украинцев считают, что пребывание Дональда Трампа на посту президента США является плохим для Украины.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
В ходе исследования респондентов спросили, хорошо или плохо для Украины, что президентом США является Дональд Трамп. Негативную оценку дали 74% опрошенных.
По сравнению с маем-июнем показатель почти не изменился: тогда так считали 72% украинцев.
В то же время 14% респондентов ответили, что для Украины хорошо, что Дональд Трамп занимает пост президента США. Для сравнения, в предыдущем опросе этот показатель составлял 16%.
Слідуючи вашій логіці - тільки кацапам вирішувати - ***** вбивця чи ні , а всі інші , всі ті кого він віддає накази - вбивати , повинні значить мовчати .?
Пупи землі блін..
Шифери,міндіч і шурма з деркачем та мертвечуком, це підтвердять!
Тільки кури не бачуть тонкої гри трампа
Хоча наступний абзац залінкованої вище інфи "Діяльність президента США Дональда Трампа для України 74% опитаних оцінюють як негативну. Позитивно його президентство сприймають 14% респондентів" - це підтверджує. Тут навіть трампісти-магашисти, що минулого року топили за цього рижого клоуна - бояться відсвічувати своїм логіном: будуть послані на відому адресу