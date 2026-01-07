74% украинцев считают президентство Трампа негативным для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство украинцев считают, что пребывание Дональда Трампа на посту президента США является плохим для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

В ходе исследования респондентов спросили, хорошо или плохо для Украины, что президентом США является Дональд Трамп. Негативную оценку дали 74% опрошенных.

По сравнению с маем-июнем показатель почти не изменился: тогда так считали 72% украинцев.

В то же время 14% респондентов ответили, что для Украины хорошо, что Дональд Трамп занимает пост президента США. Для сравнения, в предыдущем опросе этот показатель составлял 16%.

