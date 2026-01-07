РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12360 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Трампа
856 38

74% украинцев считают президентство Трампа негативным для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Трамп

Подавляющее большинство украинцев считают, что пребывание Дональда Трампа на посту президента США является плохим для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

отношение к Трампу

В ходе исследования респондентов спросили, хорошо или плохо для Украины, что президентом США является Дональд Трамп. Негативную оценку дали 74% опрошенных.

По сравнению с маем-июнем показатель почти не изменился: тогда так считали 72% украинцев.

В то же время 14% респондентов ответили, что для Украины хорошо, что Дональд Трамп занимает пост президента США. Для сравнения, в предыдущем опросе этот показатель составлял 16%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грэм пригрозил иранским аятоллам из-за подавления протестов: "Трамп убьет вас"

Автор: 

опрос (3018) КМИС (373) Трамп Дональд (7403)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Вибачте, тільки американцям вважати Трамп ідіот, чи ні, їх вибір, це їхня справа.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:34 Ответить
+7
Якби це стосуалось тільки американців - це було б так. Але їх вибір вступив у статеві стосунки з усім саітом. Так що маємо повне право.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:40 Ответить
+6
Так він нічого українцям і не обіцяв і не вони його обирали і не українцям його оцінювати
Пупи землі блін..
показать весь комментарий
07.01.2026 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а Зєлі? Невже 73%?
показать весь комментарий
07.01.2026 12:30 Ответить
Люди які вибрали ідіота жаліються бо люди в США вибрали ідіота теж
показать весь комментарий
07.01.2026 12:32 Ответить
Вибачте, тільки американцям вважати Трамп ідіот, чи ні, їх вибір, це їхня справа.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:34 Ответить
Якби це стосуалось тільки американців - це було б так. Але їх вибір вступив у статеві стосунки з усім саітом. Так що маємо повне право.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:40 Ответить
Вже давно зрозуміло, що світ ніколи не буде таким, як був.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:44 Ответить
Маєте право терпіти
показать весь комментарий
07.01.2026 13:10 Ответить
Чому це - лише їхня ?? Їхня справа - обирати , а давати оцінку їх вибору - не забороняється нікому . Як і американцям наприклад - ніхто не заборонить давати оцінки українській владі .
Слідуючи вашій логіці - тільки кацапам вирішувати - ***** вбивця чи ні , а всі інші , всі ті кого він віддає накази - вбивати , повинні значить мовчати .?
показать весь комментарий
07.01.2026 13:19 Ответить
Не узагальнюйте. Я ідіота не вибирав. Хіба що це ви про себе.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:38 Ответить
І нема тому ніякої ради
показать весь комментарий
07.01.2026 12:32 Ответить
Так він нічого українцям і не обіцяв і не вони його обирали і не українцям його оцінювати
Пупи землі блін..
показать весь комментарий
07.01.2026 12:34 Ответить
не обіцяв, але торгує Україною.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:41 Ответить
Сильною державою не торгують.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:57 Ответить
А Данія, це слабка чи ні, або Канада?
показать весь комментарий
07.01.2026 13:36 Ответить
Усе чекаєш коли ху...ло прийде, тоді вже на українцях відіграєшся, а мі переживаємо за свою країну і маємо право оцінювати того кого хочемо.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:42 Ответить
Спочатку оціни того кого обрав та хто керує Україною,а не нюхай дупу у інших,Трамп не презедент України,він дбає про свою державу,у відмінності від зеЛайна.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:54 Ответить
Трамп руйнує демократію, як в себе, так і у всьому світі. А дбає він лише про себе, бо схиблений на манії величі, золоті (улюблене слово "gold") і мріє такого ж статусу вождя, як його друг "валодья" і інші диктатори.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:08 Ответить
По перше, я не міг його обрати, бо ніколи не вірів що кухарка, або артист можуть керувати воюючій країною, а по друге не маю твоєї звички нюхати дупи кого скажуть.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:30 Ответить
А зеленського «підтримують» КабМіндічі з родичами та їх обслуга, що «харчується» з столів урядового кварталу!!!
Шифери,міндіч і шурма з деркачем та мертвечуком, це підтвердять!
показать весь комментарий
07.01.2026 12:34 Ответить
Треба було ще лозунг додати - дебіли всіх країн об'єдуйтесь
показать весь комментарий
07.01.2026 12:36 Ответить
Ніж оцінювати чужого придурка, краще б обʼєктивно оцінили свого паяца!
показать весь комментарий
07.01.2026 12:36 Ответить
Схоже, що КМІСу нічим займатися.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:38 Ответить
надішліть це опитування у Білий дім, дідусь тоді зовсім здуріє
показать весь комментарий
07.01.2026 12:38 Ответить
Добра ідея.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:42 Ответить
Для кого?
показать весь комментарий
07.01.2026 12:58 Ответить
Цікаво, а де його президенство вважають позитивним?
показать весь комментарий
07.01.2026 12:39 Ответить
У дурці хіба що.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:44 Ответить
То для украинцев в дурци, а для американцев не всем. Бензин подешевел, безработность уменьшилась, миграция уменьшилась в десятки раз, ну и Мадуру сместили -это всё что обещал своим выборцам Трамп
показать весь комментарий
07.01.2026 13:17 Ответить
І ці самі українці вибрали клоуна, але всі проблеми в Трампі.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:43 Ответить
Не треба перекручувати. "Під час дослідження респондентів запитали, чи добре або погано для України, що президентом США є Дональд Трамп." Тобто-не всі проблеми в Трампі, але він-це погано для України.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:03 Ответить
Они видповилы так как им трандычит телевизор и масса "прогрессивных" украинских блоггеров что сидели на USID который контролировали демократы и который в разы сократил Трамп
показать весь комментарий
07.01.2026 13:22 Ответить
пропав трамп! ))
показать весь комментарий
07.01.2026 12:59 Ответить
Краще оцінити власних,українських гнид,яких обрали власною волею !! Головне "лишьбьі не Порошенко " !!))
показать весь комментарий
07.01.2026 13:07 Ответить
А чим ми відрізняємося від американців, я бачу що трамп більше робе для своєї країни
Тільки кури не бачуть тонкої гри трампа
показать весь комментарий
07.01.2026 13:28 Ответить
Причина цього негатмву одна - українцям хочеться, щоб Трамп почав війну з пуйлом, атакував томагавками Москву та звільнив кордони 1991.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:46 Ответить
Угу - тоді не доведеться самим відривати зад від дивану і йти ваювати .... інфантелізм не виліковний ! 🤦
показать весь комментарий
07.01.2026 13:48 Ответить
Звісно. Бо на це українчиків надрочила пропагандва з USAID. І що Бідон був хальоший.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:50 Ответить
що Трамп, що Байден, що наступний - для нас одна зараза, США - "за прекрасним океаном", у відкрите протистояння з росією США не вступлять, бо росія має великий ядерний арсенал, то вже популярно не раз пояснили, у них усіх є "червоні лінії", які нашої безпеки зовсім не стосуються. Шоу для мас можна різне ставити і різні промови виголошувати, проте суть залишиться та ж сама, не даремно ж усі наші "иліти" свої родиноньки завбачливо за кордон повивозили, добре знали, що ми в гівні по вуха опинилися.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:53 Ответить
Саме через трампа "рівень довіри українців до НАТО знизився з 43% у грудні 2024 року до 30%, а частка недовіри зросла до 43%."(с)
Хоча наступний абзац залінкованої вище інфи "Діяльність президента США Дональда Трампа для України 74% опитаних оцінюють як негативну. Позитивно його президентство сприймають 14% респондентів" - це підтверджує. Тут навіть трампісти-магашисти, що минулого року топили за цього рижого клоуна - бояться відсвічувати своїм логіном: будуть послані на відому адресу
показать весь комментарий
07.01.2026 13:53 Ответить
 
 