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Новини Рейтинг Трампа
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74% українців вважають негативним президентство Трампа для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Трамп

Переважна більшість українців вважають, що перебування Дональда Трампа на посаді президента США є поганим для України.

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

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ставлення до трампа

Під час дослідження респондентів запитали,  добре чи погано для України, що президентом США є Дональд Трамп. Негативну оцінку дали 74% опитаних.

Порівняно з травнем-червнем показник майже не змінився: тоді так вважали 72% українців.

Водночас 14% респондентів відповіли, що для України добре, що Дональд Трамп обіймає посаду президента США. Для порівняння, у попередньому опитуванні цей показник становив 16%.

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опитування (2219) КМІС (394) Трамп Дональд (9083)
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Топ коментарі
+13
Вибачте, тільки американцям вважати Трамп ідіот, чи ні, їх вибір, це їхня справа.
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07.01.2026 12:34 Відповісти
+11
Якби це стосуалось тільки американців - це було б так. Але їх вибір вступив у статеві стосунки з усім саітом. Так що маємо повне право.
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07.01.2026 12:40 Відповісти
+9
Так він нічого українцям і не обіцяв і не вони його обирали і не українцям його оцінювати
Пупи землі блін..
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07.01.2026 12:34 Відповісти

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