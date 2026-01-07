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74% українців вважають негативним президентство Трампа для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість українців вважають, що перебування Дональда Трампа на посаді президента США є поганим для України.
Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Під час дослідження респондентів запитали, добре чи погано для України, що президентом США є Дональд Трамп. Негативну оцінку дали 74% опитаних.
Порівняно з травнем-червнем показник майже не змінився: тоді так вважали 72% українців.
Водночас 14% респондентів відповіли, що для України добре, що Дональд Трамп обіймає посаду президента США. Для порівняння, у попередньому опитуванні цей показник становив 16%.
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Пупи землі блін..