74% українців вважають негативним президентство Трампа для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість українців вважають, що перебування Дональда Трампа на посаді президента США є поганим для України.

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

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Під час дослідження респондентів запитали, добре чи погано для України, що президентом США є Дональд Трамп. Негативну оцінку дали 74% опитаних.

Порівняно з травнем-червнем показник майже не змінився: тоді так вважали 72% українців.

Водночас 14% респондентів відповіли, що для України добре, що Дональд Трамп обіймає посаду президента США. Для порівняння, у попередньому опитуванні цей показник становив 16%.

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