63% поляков считают, что Украина будет вынуждена отдать России часть своей территории, - опрос

Большинство граждан Польши пессимистично оценивают результаты войны России против Украины и считают, что Киев будет вынужден уступить часть своей территории.

Таковы результаты опроса CBOS, пишет Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

Мнение поляков о территориальной целостности Украины

Социологи отметили, что доля оптимистичных прогнозов среди поляков еще никогда не была такой низкой.

Большинство опрошенных (63%) предполагают, что Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории (рост на 3 процентных пункта по сравнению с сентябрем).

Результаты опроса

CBOS обратил внимание, что увеличилась доля граждан Польши, которые считают, что Россия покорит всю Украину (8%, рост на 3 пункта). По словам социологов, с начала войны этот вариант редко выбирали, обычно от 2 до 4% опрошенных.

Только 6% польских респондентов считают, что Россия выведет свои войска с территорий, на которые вторглась в 2022 году, а 2% – что она выведет их также с территорий, захваченных в 2014 году.

Опрос был проведен с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке, включавшей 948 человек.

