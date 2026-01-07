РУС
1 313 47

63% поляков считают, что Украина будет вынуждена отдать России часть своей территории, - опрос

польща

Большинство граждан Польши пессимистично оценивают результаты войны России против Украины и считают, что Киев будет вынужден уступить часть своей территории.

Таковы результаты опроса CBOS, пишет Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

Мнение поляков о территориальной целостности Украины

Социологи отметили, что доля оптимистичных прогнозов среди поляков еще никогда не была такой низкой.

Большинство опрошенных (63%) предполагают, что Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории (рост на 3 процентных пункта по сравнению с сентябрем).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 60% поляков не верят в завершение войны РФ против Украины в 2026 году, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса

CBOS обратил внимание, что увеличилась доля граждан Польши, которые считают, что Россия покорит всю Украину (8%, рост на 3 пункта). По словам социологов, с начала войны этот вариант редко выбирали, обычно от 2 до 4% опрошенных.

  • Только 6% польских респондентов считают, что Россия выведет свои войска с территорий, на которые вторглась в 2022 году, а 2% – что она выведет их также с территорий, захваченных в 2014 году.

Опрос был проведен с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке, включавшей 948 человек.

Читайте также: 53% украинцев выступают против территориальных уступок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+17
Віддати свої землі чи воювати за них 12 років і визнати їх тимчасово окупованими - це різні речі.
07.01.2026 21:34 Ответить
+8
Полякам краще дивитися, що в них під носом.
07.01.2026 21:37 Ответить
+8
тільки не польші, австро-угорщини. вчить історіюю До того Львів був столицею ЗУНР. А пшеки звичайні мародери, які разом із савецкою рашкою окупували українські землі
07.01.2026 21:42 Ответить
Це вони даремна так !
07.01.2026 21:34 Ответить
Віддати свої землі чи воювати за них 12 років і визнати їх тимчасово окупованими - це різні речі.
07.01.2026 21:34 Ответить
Вони розуміють шо в інакшому випадку матимуть кордон вже з росією.
07.01.2026 21:36 Ответить
Коли починають про то думати, то всі думки в шашлики/НАТО/ та це ж не ми/ не я перетікають. Повірте або ні))) Я непогано цей народ знаю
07.01.2026 22:13 Ответить
Вони його і так мають - чим драники не параша ?
07.01.2026 23:03 Ответить
Полякам краще дивитися, що в них під носом.
07.01.2026 21:37 Ответить
Під носом у них мільйони українців, дуже різних, вибирайте самі яких.
Будь ласка будьте вищими за те, щоб кидатись на увесь народ, прочитавши першу ліпшу неприємну новину.
07.01.2026 22:01 Ответить
бояться, що їм самим біля калінінграду доведеться віддавати - от і екстраполюють на нас
07.01.2026 21:37 Ответить
Польща свого часу віддала Львів, хоча за міжнародним правом він був частиною Речі Посполитої.
07.01.2026 21:37 Ответить
При Сталіні польщу дерибанили і після війни . Нинішній червоноград був під Польшею після 2йї світової ще.
07.01.2026 21:40 Ответить
тільки не польші, австро-угорщини. вчить історіюю До того Львів був столицею ЗУНР. А пшеки звичайні мародери, які разом із савецкою рашкою окупували українські землі
07.01.2026 21:42 Ответить
ЗУНР існувала щось в районі одного року і ніким не була призана.
07.01.2026 21:49 Ответить
Ніхто ніяке ЗУНР не визнавав. Але визнавали теріторією Польщі.
07.01.2026 22:19 Ответить
УНР також встигли міжнародно визнати!! ( Завдяки Героям Крут, від яких втекли офіціри-снабженці разом з потягом) . Але про це потім ніхто нещгалав
07.01.2026 21:56 Ответить
За міжнародним правом там раніше речі був король Данило , що те місто і заснував , а потім не полінився та іще і Хелм (нині польський ) звів щоб було де городину садити ((
07.01.2026 23:08 Ответить
Ацтеки і інки теж там чогось будували, а в районі Нью-Йорка Чингачгук зі своїм сином Ункасом полював на ведмедів.
07.01.2026 23:14 Ответить
Ви би ще москалів опросили. Полякам все одно що буде з Україною. Тим паче що вони теж віддали свої території.
07.01.2026 21:38 Ответить
А я вважаю, та ні, знаю, що більшість поляків сцикуни.
07.01.2026 21:41 Ответить
Чому саме ви так вважаєте?
07.01.2026 22:03 Ответить
Так польське соцопитування говорить , більшість поляків під час нього повідомили що у разі бойових дій швидше за все з Польщі виїдуть , опосередковано це підтверджується збільшенням попиту поляків на нерухомість у районі Іспанії , може і десь далі купували б так вже край континенту (((
07.01.2026 23:14 Ответить
Так про це ж говорить сам Зеленскій.
07.01.2026 21:43 Ответить
Якшо віддати частину території Польші - то нема ніяких питань. Хай забирають.
07.01.2026 21:44 Ответить
Що??? Ідіот???
07.01.2026 21:47 Ответить
Кісо, ти так переживаєш за територію Польщі?
07.01.2026 21:51 Ответить
насправді Польша занадто гарна... та й не хватало нам лаптєй ще й на західному кордоні
07.01.2026 22:47 Ответить
"насправді Польша занадто гарна " .... якась пафосна фраза , потягло кацапським : "матушкааа зємляяяя бєлаяяя бєрьозанкаааа " . Для таких як ти є чудова приказка : "Кожен кулик своє болото хвалить " ((
07.01.2026 23:19 Ответить
Это поляки про своих хфермеров?
Которые за пару рублей и бутылку самогона продадут своих детей кацапам.
07.01.2026 21:44 Ответить
Тоді наступна Польща. Але це буде на всі 100%.
07.01.2026 21:45 Ответить
Поляки можуть там собі вважати що завгодно.Мені в дупі
07.01.2026 21:45 Ответить
Поляки, с такими подходами 63% ваших дегенератов и Гданьск с Гдыней }{уйлу отдадут.
07.01.2026 21:46 Ответить
З яких таких ... поляки чи хто інший будуть рішати що Україна буде поступитись своєю територією?З якого переляку?А можливо хай вони віддадуть свій Гданськ німцям,який називався Данцигом ?
07.01.2026 21:48 Ответить
Хто дає гроші, той і рішатиме . Бо зі свого лишилося тільки реактивна потужність.
07.01.2026 21:52 Ответить
"Хто дає гроші, той і рішатиме ." Отут ти правий, правда, є одне але - поляки їх не дають , а просто на Україні заробляють . У вигляді дотацій ЄС , продажу від продуктів до зброї , наданні логістичних послуг і пішло поїхало ......
07.01.2026 23:23 Ответить
Рашке скоро нечем будет платить пенсию своим гражданам. Так бездарно прострать деньги фонда нац благосостояния. И никто не возмущается. Так бы еще хватило на десятилетия поддерживать выплаты.
07.01.2026 21:49 Ответить
Саме так! Расіянє дуже зловтішалися з нашої різниці в пенсіях. ( Саме коли Нафта-Матушка стрибнула на ринках ) І думали що прутіністи їм зроблять ситу старість
07.01.2026 22:02 Ответить
А зараз різниці немає?
07.01.2026 22:09 Ответить
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. От віддамо ми 20 областей - чом би і ні. А далі що РФ зупиниться? Ті що звикли лише убивати і катувати підуть картоплю садити? А ВПК почне робити унітази?
07.01.2026 21:51 Ответить
Ви не повірите, але рф входить в топ 5 виробників картоплі.
07.01.2026 22:08 Ответить
Цікаво чи всі тут патріоти зараз на війні мерзнуть в окопах
07.01.2026 21:58 Ответить
Не всі, я ні
07.01.2026 22:05 Ответить
То не про польських патріотів мова.
07.01.2026 22:09 Ответить
Зараз поляки допускають, що Україна щось віддасть. А потім стануть просувати ідею, що і Польщі Україна має щось виділити.
07.01.2026 22:04 Ответить
..."вважають, що Київ буде змушений поступитися частиною своєї території"... . Ніби є можливість фізично повернути.Дурний заголовок і новина ні про що. Наприклад Крим по факту контролюють підари і повернтути шансів майже нуль. Тільки ж визнавати його юридично російським ніхто не буде,крім відморожених покидьків. Те саме з іншими територіями,буде статус окупованих.
07.01.2026 22:13 Ответить
Запитали сцикунів, які бояться кацапські шахеди і ракети збивати над своєю країною.
07.01.2026 22:19 Ответить
Обовязково, наприклад, Підляшшя УЖЕ віддаємо !!!
07.01.2026 22:33 Ответить
Просто вони слідкують за заявами Трампа - і роблять висновки !
07.01.2026 22:33 Ответить
брехня. не було ніяких опитувань
07.01.2026 22:38 Ответить
 
 