РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Опрос о войне КМИС Отношения Украины и Польши
582 5

Почти 60% поляков не верят в завершение войны РФ против Украины в 2026 году, - опрос. ИНФОГРАФИКА

59,6% граждан Польши не верят, что война, развязанная Россией против Украины, завершится в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра IBRiS, проведенного для издания Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

поляки о завершении войны в 2026 году
Фото: Rzeczpospolitej

По данным исследования, 21,6% респондентов считают, что война может завершиться в 2026 году, еще 18,9% не определились с ответом.

Скептические оценки относительно перспектив мира в 2026 году чаще всего демонстрируют сторонники действующей леволиберальной коалиции в Польше (64%), мужчины (62%), молодежь в возрасте 18-30 лет (84%), а также респонденты в возрасте около 40 лет (78%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев выступают против территориальных уступок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Комментарии 

Комментируя результаты опроса, польский эксперт, генерал в отставке Роман Полько отметил, что поляки реалистично оценивают ситуацию, учитывая ментальность российской власти и опыт так называемого "советского мира".

"Они прекрасно понимают, что Путин, который никогда не соблюдал никаких соглашений, подпишет что угодно, но не будет соблюдать договоренности", - подчеркнул Полько.

Подобную позицию высказал и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей. По его словам, результаты опроса отражают реальное положение вещей, ведь имеющиеся сигналы свидетельствуют об отсутствии у России намерения достичь мирного соглашения и ее стремлении реализовать первоначальные цели агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2025 году украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше

Автор: 

опрос (3013) Польша (9103) война в Украине (7410)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так поляки це гієни Європи, при першому ж шухері схвалять в Британію чи Німеччину.
показать весь комментарий
02.01.2026 12:36 Ответить
А нам шо робити,це **** напало а інше мозги круте
показать весь комментарий
02.01.2026 12:40 Ответить
Щось з сайтом стало вранці
показать весь комментарий
02.01.2026 12:43 Ответить
а шо сталось?
пацани лобом в клаву, а тут ще ви кацапи
показать весь комментарий
02.01.2026 12:47 Ответить
 
 