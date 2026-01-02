Почти 60% поляков не верят в завершение войны РФ против Украины в 2026 году, - опрос. ИНФОГРАФИКА
59,6% граждан Польши не верят, что война, развязанная Россией против Украины, завершится в 2026 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра IBRiS, проведенного для издания Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.
По данным исследования, 21,6% респондентов считают, что война может завершиться в 2026 году, еще 18,9% не определились с ответом.
Скептические оценки относительно перспектив мира в 2026 году чаще всего демонстрируют сторонники действующей леволиберальной коалиции в Польше (64%), мужчины (62%), молодежь в возрасте 18-30 лет (84%), а также респонденты в возрасте около 40 лет (78%).
Комментарии
Комментируя результаты опроса, польский эксперт, генерал в отставке Роман Полько отметил, что поляки реалистично оценивают ситуацию, учитывая ментальность российской власти и опыт так называемого "советского мира".
"Они прекрасно понимают, что Путин, который никогда не соблюдал никаких соглашений, подпишет что угодно, но не будет соблюдать договоренности", - подчеркнул Полько.
Подобную позицию высказал и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей. По его словам, результаты опроса отражают реальное положение вещей, ведь имеющиеся сигналы свидетельствуют об отсутствии у России намерения достичь мирного соглашения и ее стремлении реализовать первоначальные цели агрессии против Украины.
