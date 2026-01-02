Майже 60% поляків не вірять у завершення війни РФ проти України у 2026 році, - опитування. ІНФОГРАФІКА

59,6% громадян Польщі не вірять, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться у 2026 році.

Про це свідчать результати опитування Центру IBRiS, проведеного для видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

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За даними дослідження, 21,6% респондентів вважають, що війна може завершитися у 2026 році, ще 18,9% не визначилися з відповіддю.

Скептичні оцінки щодо перспектив миру у 2026 році найчастіше демонструють прихильники чинної ліволіберальної коаліції в Польщі (64%), чоловіки (62%), молодь віком 18-30 років (84%), а також респонденти віком близько 40 років (78%).

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Коментарі

Коментуючи результати опитування, польський експерт, генерал у відставці Роман Полько зазначив, що поляки реалістично оцінюють ситуацію з огляду на ментальність російської влади та досвід так званого "совєтського миру".

"Вони чудово розуміють, що Путін, який ніколи не дотримувався жодних угод, підпише що завгодно, але не дотримуватиметься домовленостей", - наголосив Полько.

Подібну позицію висловив і колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй. За його словами, результати опитування відображають реальний стан речей, адже наявні сигнали свідчать про відсутність у Росії наміру досягти мирної угоди та її прагнення реалізувати початкові цілі агресії проти України.

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