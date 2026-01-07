63% поляків вважають, що Україна буде змушена віддати Росії частину своєї території, - опитування

Більшість громадян Польщі песимістично оцінюють результати війни Росії проти України й вважають, що Київ буде змушений поступитися частиною своєї території.

Такими є результати опитування CBOS, пише Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.

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Думка поляків про територіальну цілісність України

Соціологи наголосили, що частка оптимістичних прогнозів серед поляків ще ніколи не була такою низькою.

Більшість опитаних (63%) припускають, що Україна буде змушена відмовитися від частини своєї території (зростання на 3 процентні пункти порівняно з вереснем).

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Результати опитування

CBOS звернув увагу, що збільшилася частка громадян Польщі, які вважають, що Росія підкорить всю Україну (8%, зростання на 3 пункти). За словами соціологів, від початку війни цей варіант рідко обирали, зазвичай від 2 до 4% опитаних.

Лише 6% польських респондентів вважають, що Росія виведе свої війська з територій, в які вторгнулася у 2022 році, а 2% – що вона виведе їх також з територій, захоплених у 2014 році.

Опитування було проведено з 27 листопада по 8 грудня 2025 року на вибірці, що включала 948 осіб.

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