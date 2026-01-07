63% поляків вважають, що Україна буде змушена віддати Росії частину своєї території, - опитування
Більшість громадян Польщі песимістично оцінюють результати війни Росії проти України й вважають, що Київ буде змушений поступитися частиною своєї території.
Такими є результати опитування CBOS, пише Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.
Думка поляків про територіальну цілісність України
Соціологи наголосили, що частка оптимістичних прогнозів серед поляків ще ніколи не була такою низькою.
Більшість опитаних (63%) припускають, що Україна буде змушена відмовитися від частини своєї території (зростання на 3 процентні пункти порівняно з вереснем).
Результати опитування
CBOS звернув увагу, що збільшилася частка громадян Польщі, які вважають, що Росія підкорить всю Україну (8%, зростання на 3 пункти). За словами соціологів, від початку війни цей варіант рідко обирали, зазвичай від 2 до 4% опитаних.
- Лише 6% польських респондентів вважають, що Росія виведе свої війська з територій, в які вторгнулася у 2022 році, а 2% – що вона виведе їх також з територій, захоплених у 2014 році.
Опитування було проведено з 27 листопада по 8 грудня 2025 року на вибірці, що включала 948 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль