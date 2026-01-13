1 204 13

94% українців довіряють Збройним силам, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Серед силових і правоохоронних органів українці найбільше довіряють Збройним силам України - рівень довіри становить 94%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Станом на грудень 2025 року Силам оборони довіряють 94% опитаних, не довіряють - 2%. Подібно високий показник фіксували й у грудні 2024 року: тоді ЗСУ довіряли 92%, а 2% висловлювали недовіру.

українці найбільше довіряють Збройним силам

СБУ

Довіра до Служби безпеки України у 2025 році залишається відносно високою, але знизилася порівняно з попереднім роком - 51% проти 54%. Недовіру до СБУ, за даними КМІС, раніше висловлювали 26% опитаних, а у 2024 році - 21%.

"Баланс довіри-недовіри становить +25%. Торік було +33", - зазначили в КМІС.

Нацполіція

Національній поліції у 2025 році довіряють 35% респондентів, тоді як 46% висловили недовіру. У 2024 році ці показники становили 37% та 38% відповідно. Баланс довіри-недовіри знизився з -1% до -11%.

НАБУ

У 2025 році до опитування вперше включили Національне антикорупційне бюро. НАБУ довіряють 50% опитаних, не довіряють - 31%. За оцінкою КМІС, баланс довіри-недовіри є позитивним і становить +19%.

Суди і прокуратура

Найнижчий рівень довіри зафіксували до судів і прокуратури. Судам у 2025 році довіряють 15% українців, прокурорам - 12%, водночас не довіряють 62% і 64% відповідно. У КМІС зазначили, що порівняно з 2024 роком ситуація істотно не змінилася.

ДОВІРЯТИ - МАЛО!
ТРЕБА НЕ ХОВАТИСЬ ЗА ВІДСТРОЧКАМИ, А ЙТИ ТА МОБІЛІЗОВУВАТИСЬ!!!
показати весь коментар
13.01.2026 13:09 Відповісти
З таким керівництвом від зеленої гниди, скоро довіряти буде нікому. Знищення ЗСУ у голих полях без зброї, без б/к., без тепла обморожуючи ноги, руки...
показати весь коментар
13.01.2026 13:12 Відповісти
а керівництву сухопутних довіряють?
Тоді чому від ТЦКСП тікають? Всі хто ще довіряє іншим силовим структурам це виборці потенційного галабародьки 2!
Чекаємо на шмарофоні новий серіал боневтік народу?
показати весь коментар
13.01.2026 13:13 Відповісти
А цей Київського міжнародного інституту соціології у курсі, що суд не відноситься до силових і правоохоронних органів !?
По ходу, в тому інституті такі самі социологи, як преЗедент юрИст...
показати весь коментар
13.01.2026 13:13 Відповісти
То в теорії. На практиці вони працюють за вказівкою «координатора» правоохоронних органів Татарова. Тому по факту.
показати весь коментар
13.01.2026 13:45 Відповісти
Я так розумію, що 6%, це влада
показати весь коментар
13.01.2026 13:14 Відповісти
Трошки на холоді протверезіли і зрозуміли що мір Україні можуть принести тільки ЗСУ а не Зеленський, Тромб і *****?
показати весь коментар
13.01.2026 13:14 Відповісти
А от влада не довіряє, навпаки вставляє палки в колеса зсу.
показати весь коментар
13.01.2026 13:33 Відповісти
Але добровольців немає.
показати весь коментар
13.01.2026 13:33 Відповісти
В ЗСУ є справжні воїни, які героїчно в окопах дають відсіч агресору, а є такі що пересиджують війну на тилових посадах, роблять імітацію діяльності, крадуть як не в себе.
показати весь коментар
13.01.2026 15:53 Відповісти
 
 