94% українців довіряють Збройним силам, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Серед силових і правоохоронних органів українці найбільше довіряють Збройним силам України - рівень довіри становить 94%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Станом на грудень 2025 року Силам оборони довіряють 94% опитаних, не довіряють - 2%. Подібно високий показник фіксували й у грудні 2024 року: тоді ЗСУ довіряли 92%, а 2% висловлювали недовіру.

СБУ

Довіра до Служби безпеки України у 2025 році залишається відносно високою, але знизилася порівняно з попереднім роком - 51% проти 54%. Недовіру до СБУ, за даними КМІС, раніше висловлювали 26% опитаних, а у 2024 році - 21%.

"Баланс довіри-недовіри становить +25%. Торік було +33", - зазначили в КМІС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 64% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нацполіція

Національній поліції у 2025 році довіряють 35% респондентів, тоді як 46% висловили недовіру. У 2024 році ці показники становили 37% та 38% відповідно. Баланс довіри-недовіри знизився з -1% до -11%.

НАБУ

У 2025 році до опитування вперше включили Національне антикорупційне бюро. НАБУ довіряють 50% опитаних, не довіряють - 31%. За оцінкою КМІС, баланс довіри-недовіри є позитивним і становить +19%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 48% поляків підтримують прийом українських біженців, - опитування

Суди і прокуратура

Найнижчий рівень довіри зафіксували до судів і прокуратури. Судам у 2025 році довіряють 15% українців, прокурорам - 12%, водночас не довіряють 62% і 64% відповідно. У КМІС зазначили, що порівняно з 2024 роком ситуація істотно не змінилася.