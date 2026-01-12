РУС
Медведев снова заговорил на языке "референдумов" - на этот раз о Гренландии

Медведев заговорил о возможном присоединении Гренландии к РФ

В России публично отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Российский чиновник в присущей ему манере не только одобрительно высказался об идее американского лидера, но и начал иронизировать о возможных геополитических последствиях для мира.

Реакция Медведева на заявления Трампа

Медведев заявил, что захват Гренландии якобы мог бы иметь "положительные последствия", в частности для глобального климата и безопасности. Он также посоветовал Трампу действовать как можно быстрее, иначе, по его словам, остров может "внезапно изменить вектор".

Российский чиновник позволил себе фантазии о так называемом референдуме, по итогам которого Гренландия якобы могла бы присоединиться к России "как новый субъект федерации".

"Трампу нужно торопиться. По непроверенной информации, уже через несколько дней может состояться внезапный референдум, и Гренландия станет 90-м субъектом Российской Федерации", — написал Медведев.

Риторика Кремля и позиция США

Кроме того, Медведев описал ряд вымышленных "преимуществ" американской экспансии, включая новые военные сценарии и политические роли для Дональда Трампа. В своих заявлениях он также упомянул европейских лидеров, позволив себе оскорбительные формулировки в их адрес.

Напомним, ранее президент Америки вновь заявил о заинтересованности США в Гренландии. Он предупредил, что в случае отсутствия американского влияния остров может оказаться в орбите интересов России или Китая.

дітя пєрєгара і бєлай гарячкі видала ачєрєдной висєр...
12.01.2026 23:47 Ответить
«Пропаганда не делает из людей идиотов, она предназначена для них с самого начала». Бернард Шоу
12.01.2026 23:55 Ответить
«Лакей в любом чине может только вынести горшок хозяина»
12.01.2026 23:58 Ответить
алкодимон "Финляндию" никак победить не может 😄
12.01.2026 23:55 Ответить
У нашого Лідора багато спільного з цїєю свинособакою - вони обидва грали роль президента і у обох примітивний гумор
13.01.2026 00:01 Ответить
Навроцкий нормальный чел вроде 🤔
13.01.2026 00:03 Ответить
Звичайно це кацапам вигідно в тому плані, що ставить їх в один ряд з США, і виправдовує захоплення Криму і України.
13.01.2026 00:07 Ответить
 
 