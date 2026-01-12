Трамп делает "правильные вещи" для НАТО, поощряя тратить больше на оборону, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте верит, что президент США Дональд Трамп делает "правильные вещи" для Североатлантического альянса.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, цитирует "ЕП", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

НАТО и Гренландия

В ответ на вопрос о внутреннем кризисе НАТО в контексте посягательств Трампа на Гренландию, Рютте ответил, что лидер президент поощряет других членов Альянса тратить больше на собственную оборону.

"Я всегда считаю, что когда люди помогают Альянсу, они делают добрые дела. Дональд Трамп делает правильные вещи для НАТО, поощряя нас всех тратить больше, чтобы сравняться с расходами США", - заявил Рютте.

Читайте также: Рютте и Рубио обсудили усилия США относительно завершения войны в Украине

Защита Арктики

Кроме того, генсек НАТО приветствовал активизацию усилий союзников по защите Арктики.

"Я приветствую тот факт, что наши коллеги, граничащие с Арктикой, объединились, работали вместе и решили привлечь НАТО к все большему участию... В этот момент мы видим, что Дания уже ускоряет свои инвестиции в оборону, не только в целом, но и в уникальные оборонные возможности", - сказал Рютте.

Чиновник добавил, что Альянс работает "в правильном направлении", чтобы помочь Дании в укреплении ее обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT

Что предшествовало?

Напомним, специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически установила контроль над островом, что, по его словам, произошло с нарушением процедур, предусмотренных ООН.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

12 января Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также: Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент