Рютте и Рубио обсудили усилия США относительно завершения войны в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и государственный секретарь США Марко Рубио 9 января провели телефонный разговор, во время которого обсуждали войну в Украине и ситуацию с безопасностью в Арктике.
Об этом сообщилапресс-служба генсека НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
Отмечается, что стороны обсудили "текущие усилия под руководством США, направленные на справедливое и длительное прекращение войны против Украины". Однако никаких подробностей переговоров пресс-служба НАТО не сообщила.
В Госдепе США отметили, что Рубио и Рютте обсудили "текущие усилия США, направленные на достижение переговорного урегулирования войны между Россией и Украиной".
Также стороны говорили о важности Арктики для общей безопасности и о том, как НАТО работает над усилением возможностей на Крайнем Севере.
- Напомним, 8 января советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Лише українська ядерка - гарантія безпеки ☝️
- тоді про що ця тема ? Ну зустрілись , побалакали ... і що в результаті ?
Ще б написали яку каву вони там пили 🤷
Конец войне?!