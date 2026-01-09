Рютте и Рубио обсудили усилия США относительно завершения войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и государственный секретарь США Марко Рубио 9 января провели телефонный разговор, во время которого обсуждали войну в Украине и ситуацию с безопасностью в Арктике.

Об этом сообщила пресс-служба генсека НАТО.

Детали разговора

Отмечается, что стороны обсудили "текущие усилия под руководством США, направленные на справедливое и длительное прекращение войны против Украины". Однако никаких подробностей переговоров пресс-служба НАТО не сообщила.

В Госдепе США отметили, что Рубио и Рютте обсудили "текущие усилия США, направленные на достижение переговорного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Также стороны говорили о важности Арктики для общей безопасности и о том, как НАТО работает над усилением возможностей на Крайнем Севере.

Напомним, 8 января советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

Развертывание сил поддержки в Украине

