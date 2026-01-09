РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Разговор Рубио с Рютте
397 6

Рютте и Рубио обсудили усилия США относительно завершения войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и государственный секретарь США Марко Рубио 9 января провели телефонный разговор, во время которого обсуждали войну в Украине и ситуацию с безопасностью в Арктике.

Об этом сообщилапресс-служба генсека НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

Отмечается, что стороны обсудили "текущие усилия под руководством США, направленные на справедливое и длительное прекращение войны против Украины". Однако никаких подробностей переговоров пресс-служба НАТО не сообщила.

В Госдепе США отметили, что Рубио и Рютте обсудили "текущие усилия США, направленные на достижение переговорного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Также стороны говорили о важности Арктики для общей безопасности и о том, как НАТО работает над усилением возможностей на Крайнем Севере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины – ключевой вопрос переговоров, - Рютте

  • Напомним, 8 января советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио провел беседу с Рютте: говорили о поддержке Украины и итогах саммита НАТО

Автор: 

НАТО (10601) Рютте Марк (565) Рубио Марко (351) война в Украине (7453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потім знову всі Україну зрадять.
Лише українська ядерка - гарантія безпеки ☝️
показать весь комментарий
09.01.2026 21:41 Ответить
Проте жодних подробиць переговорів пресслужба НАТО не повідомила. Джерело: https://censor.net/ua/n3594698
- тоді про що ця тема ? Ну зустрілись , побалакали ... і що в результаті ?
Ще б написали яку каву вони там пили 🤷
показать весь комментарий
09.01.2026 21:43 Ответить
Там якийсь поц за прикладом ×уйла хоче Гренландію рейдернути. Чим не тема для розмови?
показать весь комментарий
09.01.2026 21:43 Ответить
говорили про обговорення зусиль задля чітких розмов про гарантії на переговорах.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:11 Ответить
Це обіцянки " на словах " , які ні підкріплені реальними діями , і це доводить протилежне , навколо одні дрищі з підручниками . У цей час Путинське Тваріння бомбардує ліщиною міста, гинуть люди. А ви всі кансиліуми розгортаєте , зльоти робите, поради , не один рік.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:38 Ответить
Оху@етительная новость.
Конец войне?!
показать весь комментарий
09.01.2026 22:39 Ответить
 
 