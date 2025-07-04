Рубио провел разговор с Рютте: говорили о поддержке Украины и итогах саммита НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"Оба лидера обсудили недавний саммит НАТО в Гааге, в частности, отметив историческое обязательство союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП", - говорится в сообщении.

Рубио и Рютте также обсудили приоритет Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны и неизменные суверенные обязательства союзников НАТО по поддержке Украины, о чем говорится в Гаагской декларации.

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