Рубіо провів розмову із Рютте: говорили про підтримку України та підсумки саміту НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

"Обидва лідери обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, зокрема, наголосивши на історичному зобов'язанні союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП", - йдеться в повідомленні.

Рубіо та Рютте також обговорили пріоритет Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та незмінні суверенні зобов'язання союзників НАТО щодо підтримки України, про що йдеться в Гаазькій декларації.

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