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Новини Розмова Рубіо з Рютте
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Рубіо провів розмову із Рютте: говорили про підтримку України та підсумки саміту НАТО

Рубіо та Рютте провели розмову. Про що вони говорили

Державний секретар США Марко Рубіо провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

"Обидва лідери обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, зокрема, наголосивши на історичному зобов'язанні союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП", - йдеться в повідомленні.

Рубіо та Рютте також обговорили пріоритет Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та незмінні суверенні зобов'язання союзників НАТО щодо підтримки України, про що йдеться в Гаазькій декларації.

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Автор: 

НАТО (6648) США (23674) Рютте Марк (465) Рубіо Марко (239)


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04.07.2025 10:27 Відповісти
хто там питав, чи винні нам країни НАТО, у т.ч. США?
оно вам відповідь у цій новині
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04.07.2025 10:27 Відповісти
А пиво з баварськими ковбасками пили під час чесання язиками? Ну для максимізації задоволення від розмови.
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04.07.2025 10:29 Відповісти
Обидва *ідери обговорили нещодавній саміт....
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04.07.2025 10:29 Відповісти
 
 