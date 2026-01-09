Рютте та Рубіо обговорили зусилля США задля завершення війни в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та державний секретар США Марко Рубіо 9 січня провели телефонну розмову, під час якої обговорювали війну в Україні та безпекову ситуацію в Арктиці.
Про це повідомила пресслужба генсека НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
Зазначається, що сторони обговорили "поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на справедливе та тривале припинення війни проти України". Проте жодних подробиць переговорів пресслужба НАТО не повідомила.
У Держдепі США зауважили, що Рубіо та Рютте обговорили "поточні зусилля США, спрямовані на досягнення переговорного врегулювання війни між Росією та Україною".
Також сторони говорили про важливість Арктики для спільної безпеки та про те, як НАТО працює над посиленням можливостей на Крайній Півночі.
- Нагадаємо, 8 січня радники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в середу в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
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