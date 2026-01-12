Трамп робить "правильні речі" для НАТО, заохочуючи витрачати більше на оборону, - Рютте

Візит Рютте до США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вірить, що президент США Дональд Трамп робить "правильні речі" для Північноатлантичного Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії у Загребі, цитує "ЄП", передає Цензор.НЕТ.

НАТО та Гренландія

У відповідь на питання про внутрішню кризу НАТО в контексті зазіхань Трампа на Гренландію, Рютте відповів, що лідер президент заохочує інших членів Альянсу витрачати більше на власну оборону.

"Я завжди вважаю, що коли люди допомагають Альянсу, вони роблять добрі справи. Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше, щоб зрівнятися з витратами США", - заявив Рютте.

Читайте також: Рютте та Рубіо обговорили зусилля США задля завершення війни в Україні 

Захист Арктики

Крім того, генсек НАТО привітав активізацію зусиль союзників щодо захисту Арктики.

"Я вітаю той факт, що наші колеги, які межують з Арктикою, об’єдналися, працювали разом і вирішили залучити НАТО до все більшої участі…У цей момент ми бачимо, що Данія вже прискорює свої інвестиції в оборону, не тільки в цілому, а й в унікальні оборонні можливості", - сказав Рютте.

Посадовець додав, що Альянс працює "у правильному напрямку", щоб допомогти Данії у посиленні її оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО, - NYT

Що передувало?

  • Нагадаємо, спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.
  • Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Також читайте: Фредеріксен про зазіхання Трампа на Гренландію: Ми на роздоріжжі, це доленосний момент

НАТО (7109) Рютте Марк (681) Трамп Дональд (8717)
ЕХХХХХХХХ ЛИЗНУВ ТАК ЛИЗНУВ.

А коли через місяць чи дво Трамп почне воювання Данії це теж буде добре для НАТО?

А коли вступить стаття 5 то помагати будуть США чи Данії?

І Чи будуть решта битись проти США?
12.01.2026 16:11 Відповісти
о, знов 79 річній дитинці тичуть льодяника, щоб вона заспокоїлась і пішла спати.

бо дитинці дуже треба зміни на глобусі, чого дорослі люди цього не поділяють?
12.01.2026 16:17 Відповісти
Добровільний холуй Трумпа
12.01.2026 16:44 Відповісти
Ну если твоя судьба зависит от деда социопата с манией величия, а своих ресурсов нет и не предвидится, то приходится целовать его в зад.
12.01.2026 18:27 Відповісти
 
 