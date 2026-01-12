Трамп робить "правильні речі" для НАТО, заохочуючи витрачати більше на оборону, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вірить, що президент США Дональд Трамп робить "правильні речі" для Північноатлантичного Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії у Загребі, цитує "ЄП", передає Цензор.НЕТ.

НАТО та Гренландія

У відповідь на питання про внутрішню кризу НАТО в контексті зазіхань Трампа на Гренландію, Рютте відповів, що лідер президент заохочує інших членів Альянсу витрачати більше на власну оборону.

"Я завжди вважаю, що коли люди допомагають Альянсу, вони роблять добрі справи. Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше, щоб зрівнятися з витратами США", - заявив Рютте.

Захист Арктики

Крім того, генсек НАТО привітав активізацію зусиль союзників щодо захисту Арктики.

"Я вітаю той факт, що наші колеги, які межують з Арктикою, об’єдналися, працювали разом і вирішили залучити НАТО до все більшої участі…У цей момент ми бачимо, що Данія вже прискорює свої інвестиції в оборону, не тільки в цілому, а й в унікальні оборонні можливості", - сказав Рютте.

Посадовець додав, що Альянс працює "у правильному напрямку", щоб допомогти Данії у посиленні її оборони.

Що передувало?

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

