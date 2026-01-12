Конгрессмен-республиканец Файн подал законопроект об "аннексии Гренландии"
Конгрессмен от Республиканской партии (Флорида) Рэнди Файн представил на рассмотрение в Конгрессе законопроект, который фактически позволяет президенту США Дональду Трампу аннексировать Гренландию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, документ опубликовала пресс-служба Файна.
Что в проекте закона?
По словам конгрессмена, поправки к "Закону об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата" направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.
Файн утверждает, что по мере обострения глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе, чтобы "враждебные государства" получили влияние над "одним из важнейших в стратегическом плане регионов мира".
- "Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем себе позволить игнорировать, — это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", - заявил республиканец.
Полномочия Трампа
- В документе говорится, что президенту США Трампу предоставляются полномочия для принятия мер, необходимых "для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", в том числе путем переговоров с Данией.
После "завершения такой аннексии" глава Белого дома должен представить Конгрессу поправки к федеральному законодательству, которые будут необходимы для принятия "новоприобретенной территории" в качестве официального штата США.
"Слишком долго американское руководство стояло в стороне, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу Родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что Америка, а не Китай или Россия, будет устанавливать правила в Арктике. Вот как выглядят американское лидерство и сила", - заявил конгрессмен Файн.
