Конгрессмен-республиканец Файн подал законопроект об "аннексии Гренландии"

Конгрессмен от Республиканской партии (Флорида) Рэнди Файн представил на рассмотрение в Конгрессе законопроект, который фактически позволяет президенту США Дональду Трампу аннексировать Гренландию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ опубликовала пресс-служба Файна.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что в проекте закона?

По словам конгрессмена, поправки к "Закону об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата" направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

Файн утверждает, что по мере обострения глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе, чтобы "враждебные государства" получили влияние над "одним из важнейших в стратегическом плане регионов мира".

"Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем себе позволить игнорировать, — это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", - заявил республиканец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС опасаются "конца НАТО", если США захватят Гренландию: Трамп заявил, что спас Альянс

Полномочия Трампа

В документе говорится, что президенту США Трампу предоставляются полномочия для принятия мер, необходимых "для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", в том числе путем переговоров с Данией.

После "завершения такой аннексии" глава Белого дома должен представить Конгрессу поправки к федеральному законодательству, которые будут необходимы для принятия "новоприобретенной территории" в качестве официального штата США.

"Слишком долго американское руководство стояло в стороне, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу Родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что Америка, а не Китай или Россия, будет устанавливать правила в Арктике. Вот как выглядят американское лидерство и сила", - заявил конгрессмен Файн.

Читайте также: В Дании ответили спецпосланнику Трампа Лэндри: Статус Гренландии неоднократно признавали США, ООН и международное сообщество