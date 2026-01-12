РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7655 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 804 54

Конгрессмен-республиканец Файн подал законопроект об "аннексии Гренландии"

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн

Конгрессмен от Республиканской партии (Флорида) Рэнди Файн представил на рассмотрение в Конгрессе законопроект, который фактически позволяет президенту США Дональду Трампу аннексировать Гренландию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ опубликовала пресс-служба Файна.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что в проекте закона?

По словам конгрессмена, поправки к "Закону об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата" направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

Файн утверждает, что по мере обострения глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе, чтобы "враждебные государства" получили влияние над "одним из важнейших в стратегическом плане регионов мира".

  • "Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем себе позволить игнорировать, — это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", - заявил республиканец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС опасаются "конца НАТО", если США захватят Гренландию: Трамп заявил, что спас Альянс

Полномочия Трампа

  • В документе говорится, что президенту США Трампу предоставляются полномочия для принятия мер, необходимых "для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", в том числе путем переговоров с Данией.

После "завершения такой аннексии" глава Белого дома должен представить Конгрессу поправки к федеральному законодательству, которые будут необходимы для принятия "новоприобретенной территории" в качестве официального штата США.

"Слишком долго американское руководство стояло в стороне, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу Родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что Америка, а не Китай или Россия, будет устанавливать правила в Арктике. Вот как выглядят американское лидерство и сила", - заявил конгрессмен Файн. 

Читайте также: В Дании ответили спецпосланнику Трампа Лэндри: Статус Гренландии неоднократно признавали США, ООН и международное сообщество

Автор: 

Гренландия (131) Конгресс США (1286) США (28946) Трамп Дональд (7438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
путінізація сполучених штатів.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:38 Ответить
+23
Сам факт активного обговорення цієї теми (навіть якщо подальшого розвитку не буде) увіб'є такий осиновий кол в серце НАТО . . . Чого росіяни і чекають.

Таке враження, що я в театрі абсурду . . .
показать весь комментарий
12.01.2026 22:44 Ответить
+20
- Я тут кросворд відгадую, як називається ганчірка, якою витирають ноги?
- Міжнародне право!
показать весь комментарий
12.01.2026 22:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путінізація сполучених штатів.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:38 Ответить
а пєчєнєги ?
а половці ?
всіх пережила матушка Америка !
і данців переживе !

а може й НЕ переживе....

.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:22 Ответить
- Я тут кросворд відгадую, як називається ганчірка, якою витирають ноги?
- Міжнародне право!
показать весь комментарий
12.01.2026 22:40 Ответить
Міжнародне право завжди було лише одне - право сили. Завжди.
показать весь комментарий
13.01.2026 00:03 Ответить
Лучше бы Трампон аннексировал Чукотку.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:40 Ответить
трамп може йти лише проти без'ядерних, слабких країн
показать весь комментарий
12.01.2026 22:43 Ответить
Параша бы ничем не ответила за Чукотку кроме очередного воя Маньки-Алкашки.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:47 Ответить
казки
показать весь комментарий
12.01.2026 22:55 Ответить
Я понимаю, что пара тысяч термоядерных боеголовок на парашу лучше, чем любая озабоченность, но это пока не с нащим счастьем.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:57 Ответить
В чому казки?
показать весь комментарий
13.01.2026 00:05 Ответить
жирний ренді дуже смєлий
показать весь комментарий
12.01.2026 22:41 Ответить
Вот это в москве радость... Дружище Трамп развалит НАТО и до Украины уже мало кому будет дело.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:43 Ответить
Сам факт активного обговорення цієї теми (навіть якщо подальшого розвитку не буде) увіб'є такий осиновий кол в серце НАТО . . . Чого росіяни і чекають.

Таке враження, що я в театрі абсурду . . .
показать весь комментарий
12.01.2026 22:44 Ответить
Толку від нати якщо завідує одна країна
показать весь комментарий
12.01.2026 22:53 Ответить
Яка буде потужна реакція України
показать весь комментарий
12.01.2026 22:45 Ответить
Ящик пандоры открыт. Есть сила - делай что хочеш...
показать весь комментарий
12.01.2026 22:45 Ответить
раніше було інакше ?

.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:30 Ответить
Так.
показать весь комментарий
13.01.2026 00:04 Ответить
военной базы этим дебилам "мало"?! дегенераты семимильными шагами идут к разрушению NATO
показать весь комментарий
12.01.2026 22:54 Ответить
Два брата-акробата, два скажених рюріка-педофіла. З яких херов наша мохнорила Бубочка думає,що Трап дасть якихось гарантій безпеки?
показать весь комментарий
12.01.2026 22:55 Ответить
Ещё пол годика и наша война будет далеко не самой значительной проблемой европейского континента. Весело.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:56 Ответить
Від штату Флорида у владу потрапили одні рашисти і фашисти
показать весь комментарий
12.01.2026 22:57 Ответить
Файн зробив не файно!
показать весь комментарий
12.01.2026 22:58 Ответить
Іржавий вже зовсім ******** .. Випустив на вулиці реальне - гестапо .. На фото уйобок з міграційної служби надягає кайданки - ДИТИНІ !!
.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:59 Ответить
***** аплодує стоячи. Скоро ні сша ні Європі буде не до України і тим більше не до Сосії.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:59 Ответить
Вони там всі геть ї#банулися?
показать весь комментарий
12.01.2026 22:59 Ответить
Файн стверджує, що у міру загострення глобальної конкуренції в Арктиці США не можуть дозволити собі, щоб "ворожі держави" отримали вплив над "одним із найважливіших у стратегічному плані регіонів світу".
Про які це ворожі держави які претендують на Гренландію воно несе, якщо Сосія визнана законопроектом Тромба як неворожа держава а Китай взагалі хрен знає де від Гренландії. Скоро цей американський Гітлер і Канаду і інші держави буде окуповувати під приводом щоб їх ''врятувати''. Методичка що у Тромба що у ***** одна і та ж. Що значить в одній школі вчилися
показать весь комментарий
12.01.2026 23:04 Ответить
Європейські союзники альянсу обговорюють розміщення в Гренландії військових сил після заяв Трампа про небезпеку захоплення острова Росією або Китаєм.

За даними Telegraph, Європейський союз планує запровадити санкції проти американських компаній, якщо Трамп відкине пропозицію про розміщення військ НАТО в Гренландії.

Повідомляється, що роботу Meta, Google, Microsoft і X, а також банки США і фінансові компанії, можуть обмежити на континенті.

Попри те, що Гренландія є мало населеною територією, її розташування між Північною Америкою та Арктикою робить її зручною для систем раннього попередження у разі ракетних атак, а також для моніторингу суден у регіоні.

Гренландія також багата на природні ресурси, у тому числі мідь, нікель та рідкісноземельні мінерали, які мають вирішальне значення для ******** технологій.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:07 Ответить
Чому саме тепер ? І чому раніше цеї ≪ексклюзивності≫ ніхто не бачив , включаючи самих голандців ?
показать весь комментарий
12.01.2026 23:19 Ответить
голандців ?
показать весь комментарий
12.01.2026 23:22 Ответить
вибачаюсь , гренландців і тих же данчан .
показать весь комментарий
12.01.2026 23:25 Ответить
А хто каже що саме тепер? Намагалися у 1867, 1910, 1946, 1955, 2019 роках. Пiсля 2022 усi зрозумi що тепер законiв нема, кожeн робить що вiн хоче та й вирiшили не чекати коли у Кiтаю чi Козлостану руки дойдуть i до Гренландiї
показать весь комментарий
12.01.2026 23:45 Ответить
я і запитав чому сиділи сиднєм і чекали ? Ще раз повторюю що Європа сама винна у всіх своїх бідах . І нинішніх і майбутніх .
показать весь комментарий
12.01.2026 23:58 Ответить
Який розовий поросьонок...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:11 Ответить
Деменція і Трампа прогресує і це не жарт ,
так як він поводиться і несе на публіку повну
нісенітницю , говорить про те , що він повністю
довбанувся !!
показать весь комментарий
12.01.2026 23:14 Ответить
Так Украiна мае ще бiльше стратегiчне значення, набагато ближче до х-ла. Чи у америкосов рулетка зламалась?
показать весь комментарий
12.01.2026 23:14 Ответить
Європа сама винна у всіх своїх бідах теперішніх і в майбутніх . Трамп лише скористався їхнею безпорядністю яку , вони думали , ніхто не помітить .
показать весь комментарий
12.01.2026 23:15 Ответить
Краснов чітко по пунтам впроваджує план пу.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:17 Ответить
Це такий план пу - віддати Гренландію США?
показать весь комментарий
13.01.2026 00:07 Ответить
Трохи тривожно, хоча в цього закону шансів нуль.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:22 Ответить
Подивимося, чи залишилися в США нормальні люди, і що скажуть конгрес чи сенат
Просто мрак
показать весь комментарий
12.01.2026 23:23 Ответить
*********... Хоча, ні раніше за мене встиг ********* цей придурок.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:23 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій:
ДНО. Повне.
Трамп і його шобла вже геть з котушок злетіли…
показать весь комментарий
12.01.2026 23:24 Ответить
Трампом також керує бажання відвернути увагу американських виборців від економіки США перед проміжними виборами цього року, після яких він може втратити контроль над Конгресом на користь демократів.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:45 Ответить
О, можна і Україну штатом до США?
показать весь комментарий
12.01.2026 23:29 Ответить
Тепер у Китає є " залізний" привід анексувати Тайвань...і нічого Трпмп не зробить,або розпочне 3 Світову...йолоп...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:30 Ответить
Taк передернуть еще надо уметь! В проекте этого закона чувак говорит не о Трампе, а об администрациях, нынешней и будущих, и отдельно указывает о только добровольном вхождении Гренландии в состав США. Но гамно по трубам уже понеслось...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:30 Ответить
О! Тоді це радикально все змінює.
Це не під деменційного діда написаний законопроект.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:54 Ответить
Трамп - це путєн сьогодні! (ну ви зрозуміли!!!!)
показать весь комментарий
12.01.2026 23:41 Ответить
*******
показать весь комментарий
12.01.2026 23:41 Ответить
 
 