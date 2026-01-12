5 550 62

Конгресмен-республіканець Файн подав законопроєкт про "анексію Гренландії"

Конгресмен-республіканець Ренді Файн

Конгресмен від Республіканської партії (Флорида) Ренді Файн представив на розгляд у Конгресі законопроєкт, що фактично дозволяє президенту США Дональду Трампу анексувати Гренландію.

Як інформує Цензор.НЕТ, документ опублікувала пресслужба Файна.

Що у проєкті закону?

За словами конгресмена, поправки до "Закону про анексію Гренландії та надання їй статусу штату" спрямовані на забезпечення стратегічних інтересів національної безпеки США в Арктиці й протидію зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії.

Файн стверджує, що у міру загострення глобальної конкуренції в Арктиці США не можуть дозволити собі, щоб "ворожі держави" отримали вплив над "одним із найважливіших у стратегічному плані регіонів світу".

  • "Гренландія — це не віддалений форпост, який ми можемо собі дозволити ігнорувати, — це життєво важливий актив національної безпеки. Той, хто контролює Гренландію, контролює ключові арктичні морські шляхи та архітектуру безпеки, що захищає Сполучені Штати. Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку", - заявив республіканець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС побоюються "кінця НАТО", якщо США захоплять Гренландію: Трамп заявив, що врятував Альянс

Повноваження Трампу

  • У документі, йдеться, що президенту США Трампу надаються повноваження для вжиття заходів, необхідних "для анексії або іншого придбання Гренландії як території Сполучених Штатів", у тому числі шляхом переговорів з Данією.

Після "завершення такої анексії" глава Білого дому повинен представити Конгресу поправки до федерального законодавства, які будуть потрібні для прийняття "новопридбаної території" як офіційного штату США.

"Занадто довго американське керівництво стояло осторонь, поки наші супротивники підривали наше геополітичне домінування. Мій законопроєкт захистить нашу Батьківщину, забезпечить наше економічне майбутнє і гарантує, що Америка, а не Китай чи Росія, встановлюватиме правила в Арктиці. Ось як виглядають американське лідерство і сила", - заявив конгресмен Файн. 

Читайте також: У Данії відповіли спецпосланцю Трампа Лендрі: Статус Гренландії неодноразово визнавали США, ООН і міжнародна спільнота

Топ коментарі
путінізація сполучених штатів.
12.01.2026 22:38 Відповісти
- Я тут кросворд відгадую, як називається ганчірка, якою витирають ноги?
- Міжнародне право!
12.01.2026 22:40 Відповісти
+30
Сам факт активного обговорення цієї теми (навіть якщо подальшого розвитку не буде) увіб'є такий осиновий кол в серце НАТО . . . Чого росіяни і чекають.

Таке враження, що я в театрі абсурду . . .
12.01.2026 22:44 Відповісти
путінізація сполучених штатів.
12.01.2026 22:38 Відповісти
а пєчєнєги ?
а половці ?
всіх пережила матушка Америка !
і данців переживе !

а може й НЕ переживе....

.
12.01.2026 23:22 Відповісти
- Я тут кросворд відгадую, як називається ганчірка, якою витирають ноги?
- Міжнародне право!
12.01.2026 22:40 Відповісти
Міжнародне право завжди було лише одне - право сили. Завжди.
13.01.2026 00:03 Відповісти
Лучше бы Трампон аннексировал Чукотку.
12.01.2026 22:40 Відповісти
трамп може йти лише проти без'ядерних, слабких країн
12.01.2026 22:43 Відповісти
Параша бы ничем не ответила за Чукотку кроме очередного воя Маньки-Алкашки.
12.01.2026 22:47 Відповісти
казки
12.01.2026 22:55 Відповісти
Я понимаю, что пара тысяч термоядерных боеголовок на парашу лучше, чем любая озабоченность, но это пока не с нащим счастьем.
12.01.2026 22:57 Відповісти
В чому казки?
13.01.2026 00:05 Відповісти
жирний ренді дуже смєлий
12.01.2026 22:41 Відповісти
Вот это в москве радость... Дружище Трамп развалит НАТО и до Украины уже мало кому будет дело.
12.01.2026 22:43 Відповісти
12.01.2026 22:44 Відповісти
Толку від нати якщо завідує одна країна
12.01.2026 22:53 Відповісти
Яка буде потужна реакція України
12.01.2026 22:45 Відповісти
Ящик пандоры открыт. Есть сила - делай что хочеш...
12.01.2026 22:45 Відповісти
раніше було інакше ?

.
12.01.2026 23:30 Відповісти
Так.
13.01.2026 00:04 Відповісти
военной базы этим дебилам "мало"?! дегенераты семимильными шагами идут к разрушению NATO
12.01.2026 22:54 Відповісти
Два брата-акробата, два скажених рюріка-педофіла. З яких херов наша мохнорила Бубочка думає,що Трап дасть якихось гарантій безпеки?
12.01.2026 22:55 Відповісти
Ещё пол годика и наша война будет далеко не самой значительной проблемой европейского континента. Весело.
12.01.2026 22:56 Відповісти
Від штату Флорида у владу потрапили одні рашисти і фашисти
12.01.2026 22:57 Відповісти
Файн зробив не файно!
12.01.2026 22:58 Відповісти
Іржавий вже зовсім ******** .. Випустив на вулиці реальне - гестапо .. На фото уйобок з міграційної служби надягає кайданки - ДИТИНІ !!
.
12.01.2026 22:59 Відповісти
***** аплодує стоячи. Скоро ні сша ні Європі буде не до України і тим більше не до Сосії.
12.01.2026 22:59 Відповісти
Вони там всі геть ї#банулися?
12.01.2026 22:59 Відповісти
Файн стверджує, що у міру загострення глобальної конкуренції в Арктиці США не можуть дозволити собі, щоб "ворожі держави" отримали вплив над "одним із найважливіших у стратегічному плані регіонів світу".
Про які це ворожі держави які претендують на Гренландію воно несе, якщо Сосія визнана законопроектом Тромба як неворожа держава а Китай взагалі хрен знає де від Гренландії. Скоро цей американський Гітлер і Канаду і інші держави буде окуповувати під приводом щоб їх ''врятувати''. Методичка що у Тромба що у ***** одна і та ж. Що значить в одній школі вчилися
12.01.2026 23:04 Відповісти
Європейські союзники альянсу обговорюють розміщення в Гренландії військових сил після заяв Трампа про небезпеку захоплення острова Росією або Китаєм.

За даними Telegraph, Європейський союз планує запровадити санкції проти американських компаній, якщо Трамп відкине пропозицію про розміщення військ НАТО в Гренландії.

Повідомляється, що роботу Meta, Google, Microsoft і X, а також банки США і фінансові компанії, можуть обмежити на континенті.

Попри те, що Гренландія є мало населеною територією, її розташування між Північною Америкою та Арктикою робить її зручною для систем раннього попередження у разі ракетних атак, а також для моніторингу суден у регіоні.

Гренландія також багата на природні ресурси, у тому числі мідь, нікель та рідкісноземельні мінерали, які мають вирішальне значення для ******** технологій.
12.01.2026 23:07 Відповісти
Чому саме тепер ? І чому раніше цеї ≪ексклюзивності≫ ніхто не бачив , включаючи самих голандців ?
12.01.2026 23:19 Відповісти
голандців ?
12.01.2026 23:22 Відповісти
вибачаюсь , гренландців і тих же данчан .
12.01.2026 23:25 Відповісти
А хто каже що саме тепер? Намагалися у 1867, 1910, 1946, 1955, 2019 роках. Пiсля 2022 усi зрозумi що тепер законiв нема, кожeн робить що вiн хоче та й вирiшили не чекати коли у Кiтаю чi Козлостану руки дойдуть i до Гренландiї
12.01.2026 23:45 Відповісти
я і запитав чому сиділи сиднєм і чекали ? Ще раз повторюю що Європа сама винна у всіх своїх бідах . І нинішніх і майбутніх .
12.01.2026 23:58 Відповісти
Який розовий поросьонок...
12.01.2026 23:11 Відповісти
Деменція і Трампа прогресує і це не жарт ,
так як він поводиться і несе на публіку повну
нісенітницю , говорить про те , що він повністю
довбанувся !!
12.01.2026 23:14 Відповісти
Так Украiна мае ще бiльше стратегiчне значення, набагато ближче до х-ла. Чи у америкосов рулетка зламалась?
12.01.2026 23:14 Відповісти
Європа сама винна у всіх своїх бідах теперішніх і в майбутніх . Трамп лише скористався їхнею безпорядністю яку , вони думали , ніхто не помітить .
12.01.2026 23:15 Відповісти
Краснов чітко по пунтам впроваджує план пу.
12.01.2026 23:17 Відповісти
Це такий план пу - віддати Гренландію США?
13.01.2026 00:07 Відповісти
Трохи тривожно, хоча в цього закону шансів нуль.
12.01.2026 23:22 Відповісти
Подивимося, чи залишилися в США нормальні люди, і що скажуть конгрес чи сенат
Просто мрак
12.01.2026 23:23 Відповісти
*********... Хоча, ні раніше за мене встиг ********* цей придурок.
12.01.2026 23:23 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій:
ДНО. Повне.
Трамп і його шобла вже геть з котушок злетіли…
12.01.2026 23:24 Відповісти
Трампом також керує бажання відвернути увагу американських виборців від економіки США перед проміжними виборами цього року, після яких він може втратити контроль над Конгресом на користь демократів.
12.01.2026 23:45 Відповісти
О, можна і Україну штатом до США?
12.01.2026 23:29 Відповісти
Боже збав
13.01.2026 02:06 Відповісти
Американці на пустій землі, де були лише дикі племена, побудували найбагатшу та наймогутнішу державу.
Українці, маючи після розпаду СРСР найбільш розвинуту промисловість серед усіх республік, через 30 років не можуть налагодити виробництво простеньких ракет, які териристи ХАМАСу клепають у печерах тисячами з водопровідних труб.
Тому так, тільки зовнішнє управління, і краще це буде США ніж русня.
А інакше у нас все більше буде 30ти річних прокурорів-пенсіонерів і не буде нічого іншого.
13.01.2026 10:11 Відповісти
вам обов'язково треба бути під чиїмось чобітом? рабська психологія бути під кимось
14.01.2026 01:20 Відповісти
Тепер у Китає є " залізний" привід анексувати Тайвань...і нічого Трпмп не зробить,або розпочне 3 Світову...йолоп...
12.01.2026 23:30 Відповісти
Taк передернуть еще надо уметь! В проекте этого закона чувак говорит не о Трампе, а об администрациях, нынешней и будущих, и отдельно указывает о только добровольном вхождении Гренландии в состав США. Но гамно по трубам уже понеслось...
12.01.2026 23:30 Відповісти
О! Тоді це радикально все змінює.
Це не під деменційного діда написаний законопроект.
12.01.2026 23:54 Відповісти
Трамп - це путєн сьогодні! (ну ви зрозуміли!!!!)
12.01.2026 23:41 Відповісти
*******
12.01.2026 23:41 Відповісти
Про Європу ні слова. А патамуша в разі анексії Європа опиниться під тугим ковпаком Америки… назавжди(((
13.01.2026 01:03 Відповісти
Чекаємо, що на цей "законопроект" відповість Конгрес...
13.01.2026 01:13 Відповісти
Ще один пі@орас не нажреться ніяк. Коли вас вже всіх разом з путіним нагодують свінцевим горохоом , щоб ви вже назавжди нажерлись.
13.01.2026 01:16 Відповісти
У Трампа вже "повне Куку".
13.01.2026 05:31 Відповісти
 
 