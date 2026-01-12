Конгресмен-республіканець Файн подав законопроєкт про "анексію Гренландії"

Конгресмен від Республіканської партії (Флорида) Ренді Файн представив на розгляд у Конгресі законопроєкт, що фактично дозволяє президенту США Дональду Трампу анексувати Гренландію.

Що у проєкті закону?

За словами конгресмена, поправки до "Закону про анексію Гренландії та надання їй статусу штату" спрямовані на забезпечення стратегічних інтересів національної безпеки США в Арктиці й протидію зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії.

Файн стверджує, що у міру загострення глобальної конкуренції в Арктиці США не можуть дозволити собі, щоб "ворожі держави" отримали вплив над "одним із найважливіших у стратегічному плані регіонів світу".

"Гренландія — це не віддалений форпост, який ми можемо собі дозволити ігнорувати, — це життєво важливий актив національної безпеки. Той, хто контролює Гренландію, контролює ключові арктичні морські шляхи та архітектуру безпеки, що захищає Сполучені Штати. Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку", - заявив республіканець.

Повноваження Трампу

У документі, йдеться, що президенту США Трампу надаються повноваження для вжиття заходів, необхідних "для анексії або іншого придбання Гренландії як території Сполучених Штатів", у тому числі шляхом переговорів з Данією.

Після "завершення такої анексії" глава Білого дому повинен представити Конгресу поправки до федерального законодавства, які будуть потрібні для прийняття "новопридбаної території" як офіційного штату США.

"Занадто довго американське керівництво стояло осторонь, поки наші супротивники підривали наше геополітичне домінування. Мій законопроєкт захистить нашу Батьківщину, забезпечить наше економічне майбутнє і гарантує, що Америка, а не Китай чи Росія, встановлюватиме правила в Арктиці. Ось як виглядають американське лідерство і сила", - заявив конгресмен Файн.

