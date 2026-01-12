У Данії відповіли спецпосланцю Трампа Лендрі: Статус Гренландії неодноразово визнавали США, ООН і міжнародна спільнота

Посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен відповів на закиди США про "окупацію" Гренландії Данією, наголосивши, що статус острова як частини королівства неодноразово офіційно визнавали на світовому рівні та в ООН.

Історія має значення

Так, данський посол відповів спецпосланцю Дональда Трампа Джеффу Лендрі, який раніше звинуватив Данію у порушенні протоколів ООН після Другої світової війни. Він написав, що "історія має значення", знгадавши про підтримку Данією Сполучених Штатів під час трагедії 11 вересня та війну в Афганістані.

Факти мають значення

Крім того, Серенсен навів низку фактів:

  • Гренландія упродовж століть є невіддільною частиною королівства.
  • Цей статус неодноразово офіційно визнавали як попередні адміністрації США та ООН, так і міжнародна спільнота загалом.
  • Лише народ Гренландії має право вирішувати своє майбутнє.

Співпраця

Також посол наголосив, що протягом 80 років Данія, Гренландія та США мали успішне партнерство у сфері безпеки в Арктиці, і закликав продовжувати вирішувати проблеми безпеки в Арктиці як партнери та союзники.

Що передувало?

  • Нагадаємо, спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.
  • Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Та перестаньте страждати словесною *******.
Поставте на Острові з десяток ******** систем ППО і розмістіть в Нууці пару бригад прикриття з ПЗРК та пілотами ФПВ на оптоволокні - і будья-яка спроба висадки спезназу навіть із ************** засобами перетвориться на криваву баню, яку Америка ніколи не пробачить Трампині.
Статус і кордони України теж визнавали всі,включаючи кацапню. Це сильно допомогло?
Як і кордони України. Але маємо, що маємо.
Все шо було до мене - наплювати і забути - тепер слухайте шо я буду балакати - Трамп
А керувати тими системами поставте чукчів та якутів,бо ніхто з датчан не поїде від ситого спокійного життя в ту дику глухомань,де можна розвивати лише одну промисловість - видобувну...
Армія в країні для чого? Щоб вибирати куди їхати в залежності від "користності" території?
На папері намалювати всі бригади і системи ппо, головне щоб адмірал-генерал Юрій Перший був там головнокомандувачем
Головне що не НазАмб буде помирати за шматок льоду в океані на потіху амбіціям свого верховного клоуна (справді Найвеличнішого клоуна в світі, куда там дрібному Зєлі). Тож можна і пожартувати.
скажите рыжему пусть Украину заберет!)
Це був би вихід для України - стати штатом Штатів.І для Америки це була б користь - поповнитись країною з чисто білим населенням,хоч трохи егоцентричним зате роботящим,спокійним,красивим і неглупим.Недобре що до нас відразу негри поприїзджають,але краще вони ніж москалі...
Біля її берегів стоять військові російські і китайські кораблі і ця територія має стратегічне значення для контролю над Актикою.
Трамп хоче переламати ситуацію,яка склалась не на користь сил НАТО.
та вишліть цього Лендрі ***** і забороніть йому відвідувати весь Євросоюз!
