У Данії відповіли спецпосланцю Трампа Лендрі: Статус Гренландії неодноразово визнавали США, ООН і міжнародна спільнота
Посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен відповів на закиди США про "окупацію" Гренландії Данією, наголосивши, що статус острова як частини королівства неодноразово офіційно визнавали на світовому рівні та в ООН.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Серенсен написав у соцмережі X.
Історія має значення
Так, данський посол відповів спецпосланцю Дональда Трампа Джеффу Лендрі, який раніше звинуватив Данію у порушенні протоколів ООН після Другої світової війни. Він написав, що "історія має значення", знгадавши про підтримку Данією Сполучених Штатів під час трагедії 11 вересня та війну в Афганістані.
Факти мають значення
Крім того, Серенсен навів низку фактів:
- Гренландія упродовж століть є невіддільною частиною королівства.
- Цей статус неодноразово офіційно визнавали як попередні адміністрації США та ООН, так і міжнародна спільнота загалом.
- Лише народ Гренландії має право вирішувати своє майбутнє.
Співпраця
Також посол наголосив, що протягом 80 років Данія, Гренландія та США мали успішне партнерство у сфері безпеки в Арктиці, і закликав продовжувати вирішувати проблеми безпеки в Арктиці як партнери та союзники.
Що передувало?
- Нагадаємо, спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після завершення Другої світової війни Данія фактично встановила контроль над островом, що, за його словами, відбулося з порушенням процедур, передбачених ООН.
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поставте на Острові з десяток ******** систем ППО і розмістіть в Нууці пару бригад прикриття з ПЗРК та пілотами ФПВ на оптоволокні - і будья-яка спроба висадки спезназу навіть із ************** засобами перетвориться на криваву баню, яку Америка ніколи не пробачить Трампині.
Трамп хоче переламати ситуацію,яка склалась не на користь сил НАТО.