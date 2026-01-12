Посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен відповів на закиди США про "окупацію" Гренландії Данією, наголосивши, що статус острова як частини королівства неодноразово офіційно визнавали на світовому рівні та в ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Серенсен написав у соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Історія має значення

Так, данський посол відповів спецпосланцю Дональда Трампа Джеффу Лендрі, який раніше звинуватив Данію у порушенні протоколів ООН після Другої світової війни. Він написав, що "історія має значення", знгадавши про підтримку Данією Сполучених Штатів під час трагедії 11 вересня та війну в Афганістані.

Факти мають значення

Крім того, Серенсен навів низку фактів:

Гренландія упродовж століть є невіддільною частиною королівства.

Цей статус неодноразово офіційно визнавали як попередні адміністрації США та ООН, так і міжнародна спільнота загалом.

Лише народ Гренландії має право вирішувати своє майбутнє.

Співпраця

Також посол наголосив, що протягом 80 років Данія, Гренландія та США мали успішне партнерство у сфері безпеки в Арктиці, і закликав продовжувати вирішувати проблеми безпеки в Арктиці як партнери та союзники.

Що передувало?