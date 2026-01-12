В Дании ответили спецпосланнику Трампа Лэндри: Статус Гренландии неоднократно признавали США, ООН и международное сообщество

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на обвинения США в "оккупации" Гренландии Данией, подчеркнув, что статус острова как части королевства неоднократно официально признавался на мировом уровне и в ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Серенсен написал в соцсети X.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

История имеет значение

Так, датский посол ответил спецпосланнику Дональда Трампа Джеффу Лэндри, который ранее обвинил Данию в нарушении протоколов ООН после Второй мировой войны. Он написал, что "история имеет значение", упомянув о поддержке Данией Соединенных Штатов во время трагедии 11 сентября и войны в Афганистане.

Факты имеют значение

Кроме того, Серенсен привел ряд фактов:

Гренландия на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства.

Этот статус неоднократно официально признавали как предыдущие администрации США и ООН, так и международное сообщество в целом.

Только народ Гренландии имеет право решать свое будущее.

Читайте также: Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

Сотрудничество

Также посол подчеркнул, что в течение 80 лет Дания, Гренландия и США имели успешное партнерство в сфере безопасности в Арктике, и призвал продолжать решать проблемы безопасности в Арктике как партнеры и союзники.

Читайте также: НАТО может развеять опасения США по поводу безопасности Гренландии, - Каллас

Что предшествовало?