В Дании ответили спецпосланнику Трампа Лэндри: Статус Гренландии неоднократно признавали США, ООН и международное сообщество
Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на обвинения США в "оккупации" Гренландии Данией, подчеркнув, что статус острова как части королевства неоднократно официально признавался на мировом уровне и в ООН.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Серенсен написал в соцсети X.
История имеет значение
Так, датский посол ответил спецпосланнику Дональда Трампа Джеффу Лэндри, который ранее обвинил Данию в нарушении протоколов ООН после Второй мировой войны. Он написал, что "история имеет значение", упомянув о поддержке Данией Соединенных Штатов во время трагедии 11 сентября и войны в Афганистане.
Факты имеют значение
Кроме того, Серенсен привел ряд фактов:
- Гренландия на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства.
- Этот статус неоднократно официально признавали как предыдущие администрации США и ООН, так и международное сообщество в целом.
- Только народ Гренландии имеет право решать свое будущее.
Сотрудничество
Также посол подчеркнул, что в течение 80 лет Дания, Гренландия и США имели успешное партнерство в сфере безопасности в Арктике, и призвал продолжать решать проблемы безопасности в Арктике как партнеры и союзники.
Что предшествовало?
- Напомним, специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически установила контроль над островом, что, по его словам, произошло с нарушением процедур, предусмотренных ООН.
- Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 12 января Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.
Поставте на Острові з десяток ******** систем ППО і розмістіть в Нууці пару бригад прикриття з ПЗРК та пілотами ФПВ на оптоволокні - і будья-яка спроба висадки спезназу навіть із ************** засобами перетвориться на криваву баню, яку Америка ніколи не пробачить Трампині.
Трамп хоче переламати ситуацію,яка склалась не на користь сил НАТО.