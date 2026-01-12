РУС
Новости Контроль США над Гренландией
643 6

В Дании ответили спецпосланнику Трампа Лэндри: Статус Гренландии неоднократно признавали США, ООН и международное сообщество

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на обвинения США в "оккупации" Гренландии Данией, подчеркнув, что статус острова как части королевства неоднократно официально признавался на мировом уровне и в ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Серенсен написал в соцсети X.

История имеет значение

Так, датский посол ответил спецпосланнику Дональда Трампа Джеффу Лэндри, который ранее обвинил Данию в нарушении протоколов ООН после Второй мировой войны. Он написал, что "история имеет значение", упомянув о поддержке Данией Соединенных Штатов во время трагедии 11 сентября и войны в Афганистане.

Факты имеют значение

Кроме того, Серенсен привел ряд фактов:

  • Гренландия на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства.
  • Этот статус неоднократно официально признавали как предыдущие администрации США и ООН, так и международное сообщество в целом.
  • Только народ Гренландии имеет право решать свое будущее.

Сотрудничество

Также посол подчеркнул, что в течение 80 лет Дания, Гренландия и США имели успешное партнерство в сфере безопасности в Арктике, и призвал продолжать решать проблемы безопасности в Арктике как партнеры и союзники.

Что предшествовало?

  • Напомним, специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически установила контроль над островом, что, по его словам, произошло с нарушением процедур, предусмотренных ООН.
  • Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 12 января Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Автор: 

Все шо було до мене - наплювати і забути - тепер слухайте шо я буду балакати - Трамп
показать весь комментарий
12.01.2026 15:46 Ответить
Та перестаньте страждати словесною *******.
Поставте на Острові з десяток ******** систем ППО і розмістіть в Нууці пару бригад прикриття з ПЗРК та пілотами ФПВ на оптоволокні - і будья-яка спроба висадки спезназу навіть із ************** засобами перетвориться на криваву баню, яку Америка ніколи не пробачить Трампині.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:46 Ответить
Як і кордони України. Але маємо, що маємо.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:49 Ответить
скажите рыжему пусть Украину заберет!)
показать весь комментарий
12.01.2026 15:52 Ответить
Статус і кордони України теж визнавали всі,включаючи кацапню. Це сильно допомогло?
показать весь комментарий
12.01.2026 15:58 Ответить
Біля її берегів стоять військові російські і китайські кораблі і ця територія має стратегічне значення для контролю над Актикою.
Трамп хоче переламати ситуацію,яка склалась не на користь сил НАТО.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:14 Ответить
 
 