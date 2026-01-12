Медведєв знову заговорив мовою "референдумів" - цього разу про Гренландію
У Росії публічно відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого придбання Гренландії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
Російський посадовець у притаманній йому манері не лише схвально висловився про ідею американського лідера, а й почав іронізувати щодо можливих геополітичних наслідків для світу.
Реакція Медведєва на заяви Трампа
Медведєв заявив, що захоплення Гренландії нібито могло б мати "позитивні наслідки", зокрема для глобального клімату та безпеки. Він також порадив Трампу діяти якомога швидше, інакше, за його словами, острів може "раптово змінити вектор".
Російський чиновник дозволив собі фантазії про так званий референдум, за підсумками якого Гренландія нібито могла б приєднатися до Росії "як новий суб’єкт федерації".
"Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, вже за кілька днів може відбутися раптовий референдум, і Гренландія стане 90-м суб’єктом Російської Федерації", — написав Медведєв.
Риторика Кремля та позиція США
Окрім цього, Медведєв описав низку вигаданих "переваг" американської експансії, включно з новими військовими сценаріями та політичними ролями для Дональда Трампа. У своїх заявах він також згадав європейських лідерів, дозволивши образливі формулювання на їхню адресу.
Нагадаємо, раніше президент Америки знову заявив про зацікавленість США у Гренландії. Він попередив, що у разі відсутності американського впливу острів може опинитися в орбіті інтересів Росії або Китаю.
- У понеділок, 12 січня, конгресмен від Республіканської партії Ренді Файн представив на розгляд у Конгресі законопроєкт, що фактично дозволяє президенту США Дональду Трампу анексувати Гренландію.
тільки якщо кацапи окупували Крим, бо інакше це би зробила нАтА, то пєндоси хочуть окупувати Гренландію, бо інакше це зроблять кацапи!
звичайні імперські замашки в обох *********.....
Медведев готов отдать кадырову почку, но только в обмен на печень. Ведутся переговоры.
"Я, кажется, понял. Трамп не торгаш, а гопник. И учился он явно у *****-Гопника. Он будет пытаться взять на гоп-стоп всех подряд.
Начал с Зеленского - на сейчас не получилось, а *****, по настоящему, даже не пытался (один гопник другого чует издалека).
С Мадурой прокатило. На очереди ЕС (Гренландия) и Куба.