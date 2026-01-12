Медведєв знову заговорив мовою "референдумів" - цього разу про Гренландію

Медведєв заговорив про можливе приєднання Гренландії до РФ

У Росії публічно відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого придбання Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Російський посадовець у притаманній йому манері не лише схвально висловився про ідею американського лідера, а й почав іронізувати щодо можливих геополітичних наслідків для світу.

Реакція Медведєва на заяви Трампа

Медведєв заявив, що захоплення Гренландії нібито могло б мати "позитивні наслідки", зокрема для глобального клімату та безпеки. Він також порадив Трампу діяти якомога швидше, інакше, за його словами, острів може "раптово змінити вектор".

Російський чиновник дозволив собі фантазії про так званий референдум, за підсумками якого Гренландія нібито могла б приєднатися до Росії "як новий суб’єкт федерації".

"Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, вже за кілька днів може відбутися раптовий референдум, і Гренландія стане 90-м суб’єктом Російської Федерації", — написав Медведєв.

Риторика Кремля та позиція США

Окрім цього, Медведєв описав низку вигаданих "переваг" американської експансії, включно з новими військовими сценаріями та політичними ролями для Дональда Трампа. У своїх заявах він також згадав європейських лідерів, дозволивши образливі формулювання на їхню адресу.

Нагадаємо, раніше президент Америки знову заявив про зацікавленість США у Гренландії. Він попередив, що у разі відсутності американського впливу острів може опинитися в орбіті інтересів Росії або Китаю.

дітя пєрєгара і бєлай гарячкі видала ачєрєдной висєр...
12.01.2026 23:47 Відповісти
«Пропаганда не делает из людей идиотов, она предназначена для них с самого начала». Бернард Шоу
12.01.2026 23:55 Відповісти
алкодимон "Финляндию" никак победить не может 😄
12.01.2026 23:55 Відповісти
12.01.2026 23:47 Відповісти
12.01.2026 23:55 Відповісти
Це була ще та промосковська потвора
13.01.2026 00:21 Відповісти
«Лакей в любом чине может только вынести горшок хозяина»
12.01.2026 23:58 Відповісти
не потрібно недооцінювати . російську пропаганду. . ************ трампа до окупації гренландії яка і приведе до розпаду блоку нато. чого прагне росія.
13.01.2026 11:40 Відповісти
12.01.2026 23:55 Відповісти
Зато з бояришником вони друзі, ще і стекломий третій у компанії
13.01.2026 01:40 Відповісти
У нашого Лідора багато спільного з цїєю свинособакою - вони обидва грали роль президента і у обох примітивний гумор
13.01.2026 00:01 Відповісти
Навроцкий нормальный чел вроде 🤔
13.01.2026 00:03 Відповісти
Свинособака.
13.01.2026 07:50 Відповісти
Звичайно це кацапам вигідно в тому плані, що ставить їх в один ряд з США, і виправдовує захоплення Криму і України.
13.01.2026 00:07 Відповісти
Хто б сумнівався що русофашисти підтримають в цьому свого агента Краснова. Ще з самого початку війни між московським режимом і агентом Красновим була домовленість що вони підтримають один одного в окупації інших країн. А також кожен за допомогою своїх васалів визнають це на офіційному рівні в тому числі і в ООН
13.01.2026 00:09 Відповісти
Доречі, якщо зараз бахнути Чорнобиль то попутним вітром ''референдум'' з реакторів віднесе прямо на моцкву
13.01.2026 00:14 Відповісти
Таки до3.14здится этот *****.
13.01.2026 00:16 Відповісти
От тільки Трампу на алкаша *****.
13.01.2026 00:23 Відповісти
Краше провести референдум про про приєднання далекого сходу до США результат був би прогнозований - всі були би ,,за ,,
13.01.2026 00:32 Відповісти
Не вийде, бо там вже все давно і гіпотетично зайнято китайозами ..... Вони вже цього майже і не приховують. Тільки чекають на підходящу нагоду стрімко за день за два ввести туди своі війська для захисту свого кітайномовного населення і провести ,,рехферендум" для повернення ,,ісконно кітайських земель" до ,,рідноі гавані".....Вже побудували цілі автомасгістралі вздовж усього кордону з рашкою (а у кацапетів там дорог не має від слова зовсім) . Збройні Сили Китаю регулярно проводять навчання по перекиданню своєі живоі сили і техніки на відстань до 2000 км. І якшо подивитись на мапу - то відразу зрозуміло куди саме вони планують іх перекидувати на таку відстань....В підручниках історіі китайським школярам показують Сибір як тимчасово втрачені територіі Китаю. Дозволили китайським сім'ям мати більш ніж оду дитину. Максимально ассімулються у життя Далекого Сходу рашки- влаштовуються туди на роботу, одружуються,відкривають бізнеси і тп і тд. Бачив якось відео з якогось свята у центрі Благовещенська (знімав і коментував сам кацапет) - літо, сонячно, тепло, на вулиці вийшло на гуляння купа народу цілими сім'ями з дітьми ...... Скільки він ходив і знімав на усі боки- жодноі російськоі морди там я не побачив- одні кітайози. Аж мені якось стало моторошно і не по собі.... Так що американці там вже у прольоті однозначно....
13.01.2026 01:19 Відповісти
пєндоси говорять з кацапами на одній "мові".
тільки якщо кацапи окупували Крим, бо інакше це би зробила нАтА, то пєндоси хочуть окупувати Гренландію, бо інакше це зроблять кацапи!
звичайні імперські замашки в обох *********.....
13.01.2026 00:35 Відповісти
Скоріше звичайний договорняк
13.01.2026 01:35 Відповісти
13.01.2026 00:45 Відповісти
Чудово. Починайте референдум, щоб Трамп охрінів
13.01.2026 00:50 Відповісти
13.01.2026 00:50 Відповісти
Медведев готов отдать кадырову почку, но только в обмен на печень. Ведутся переговоры.
13.01.2026 01:05 Відповісти
13.01.2026 01:36 Відповісти
Навіщо ви так він не винен, що після благородного напою бояришника, або стекломию приходить білочка і учить його всякій херні
13.01.2026 01:33 Відповісти
Медведев що досі не відчуває і не усвідомлює як починає підгоряти ситуація у самоі рашки....Ще у 2023 році представники п'яти регіонів Кенігсберг, Інгрія, Кубань, Сибір, Урал, ініціювали онлайн-голосування за незалежність. Результати показали значну підтримку сепарації серед учасників: від 55,7% на Кубані до 72,1% у Кенігсберзі. Досить тільки серьозноі політичноі кризи центральноі влади у москві - і все посипиться як картковий будиночок....Довготривала війна, серьозні єкономічні проблеми які насуваються і незадоволення населення можуть дуже легко спрацювати як детонатор в одну мить....В історіі росіі таке вже було. А воно сидить і ще щось росказує про референдуми в інших краінах.....
13.01.2026 01:47 Відповісти
Якщо придурків і ман'яків з Москви і Вашингтона не прибрати - вони рознесуть світ на друзки з ІІІ світовою. Хоча вона вже тліє...
13.01.2026 02:09 Відповісти
А якщо прибрати, там буде пустка.
13.01.2026 08:21 Відповісти
Він глузує а в цьому правда, бо раша і китай не зупиниться, заберуть
13.01.2026 05:44 Відповісти
Раніше зловживав мєдвєд "Бояришником",тепер перейшов на вживання пальонки власного виробництва "Мєдвєдь".Явно цей пупсик вважає що в Європі такі ідіоти як він,спеціально підливає масла в "вогонь" щоб підштовхнути Трампа до радикальних дій.Ці дії можуть відвернути вектор уваги до України,на що розраховує паРаша на чолі з ******.
13.01.2026 07:42 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Я, кажется, понял. Трамп не торгаш, а гопник. И учился он явно у *****-Гопника. Он будет пытаться взять на гоп-стоп всех подряд.
Начал с Зеленского - на сейчас не получилось, а *****, по настоящему, даже не пытался (один гопник другого чует издалека).
С Мадурой прокатило. На очереди ЕС (Гренландия) и Куба.
13.01.2026 08:19 Відповісти
Складається враження,що зу стрічі рудого маразматика з ********** та жовтими мали таємні домовленост:і ми Гренландію берем,ви Україну та Тайвань відповідно(((((
13.01.2026 10:14 Відповісти
 
 