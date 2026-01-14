Данія посилить військову присутність у Гренландії

Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.

Про це сказав міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Що відомо?

"Ми продовжимо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більшу увагу приділятимемо в межах НАТО проведенню більшої кількості навчань та посиленню присутності НАТО в Арктиці", - зазначив міністр.

Він додав, що Данія веде "постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових та посилених заходів у 2026 році".

Що передувало?

Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

