Данія посилить військову присутність у Гренландії
Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.
Про це сказав міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Що відомо?
"Ми продовжимо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більшу увагу приділятимемо в межах НАТО проведенню більшої кількості навчань та посиленню присутності НАТО в Арктиці", - зазначив міністр.
Він додав, що Данія веде "постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових та посилених заходів у 2026 році".
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Замість двох собачих упряжок буде чотири
Бгггг... Тобто острів хоче отримати кизди від США наодинці, а не разом з данцями... Ну ОК