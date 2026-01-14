755 3

Данія посилить військову присутність у Гренландії

Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.

Про це сказав міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Що відомо?

"Ми продовжимо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більшу увагу приділятимемо в межах НАТО проведенню більшої кількості навчань та посиленню присутності НАТО в Арктиці", - зазначив міністр.

Він додав, що Данія веде "постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових та посилених заходів у 2026 році".

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Подвоять.
Замість двох собачих упряжок буде чотири
14.01.2026 13:19 Відповісти
+1 собача упряжка.
14.01.2026 13:31 Відповісти
"Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим. "

Бгггг... Тобто острів хоче отримати кизди від США наодинці, а не разом з данцями... Ну ОК
14.01.2026 13:38 Відповісти
 
 