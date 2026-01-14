Дания усилит военное присутствие в Гренландии

Дания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.

Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Что известно

"Мы продолжим усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также еще большее внимание будем уделять в рамках НАТО проведению большего количества учений и усилению присутствия НАТО в Арктике", - отметил министр.

Он добавил, что Дания ведет "постоянный диалог со своими союзниками о новых и усиленных мерах в 2026 году".

Что предшествовало?

Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Планы США на Гренландию