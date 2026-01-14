Дания усилит военное присутствие в Гренландии
Дания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.
Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Что известно
"Мы продолжим усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также еще большее внимание будем уделять в рамках НАТО проведению большего количества учений и усилению присутствия НАТО в Арктике", - отметил министр.
Он добавил, что Дания ведет "постоянный диалог со своими союзниками о новых и усиленных мерах в 2026 году".
Что предшествовало?
- Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 годаТрамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Замість двох собачих упряжок буде чотири
Бгггг... Тобто острів хоче отримати кизди від США наодинці, а не разом з данцями... Ну ОК