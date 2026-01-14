РУС
Дания усилит военное присутствие в Гренландии

Дания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.

Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Что известно

"Мы продолжим усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также еще большее внимание будем уделять в рамках НАТО проведению большего количества учений и усилению присутствия НАТО в Арктике", - отметил министр.

Он добавил, что Дания ведет "постоянный диалог со своими союзниками о новых и усиленных мерах в 2026 году".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания создала "ночную стражу" для отслеживания заявлений Трампа о Гренландии

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также: Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 годаТрамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Гренландия (134) Дания (697)
Подвоять.
Замість двох собачих упряжок буде чотири
показать весь комментарий
14.01.2026 13:19 Ответить
+1 собача упряжка.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:31 Ответить
"Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим. "

Бгггг... Тобто острів хоче отримати кизди від США наодинці, а не разом з данцями... Ну ОК
показать весь комментарий
14.01.2026 13:38 Ответить
 
 