Новини Зміна режиму в Ірані
1 647 15

США скорочують військову присутність на авіабазі в Катарі на тлі загрози ударів по Ірану, - CNN

іран

Частині військового персоналу США наказали покинути авіабазу Аль-Удейд у Катарі на тлі того, що Вашингтон розглядає можливість військової операції проти Ірану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця, пише Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, рішення про скорочення персоналу є "заходом обережності" з огляду на зростання напруженості в регіоні.

Авіабаза Аль-Удейд раніше вже ставала мішенню для Ірану після того, як США у червні минулого року завдали ударів по іранських ядерних об’єктах.

Як зазначає CNN, на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових ударів по Ірану, база знову може опинитися під загрозою іранської відповіді.

У червні минулого року Сполучені Штати вже вдавалися до подібних заходів, евакуюючи частину персоналу з бази напередодні ударів по ядерній інфраструктурі Тегерана.

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Топ коментарі
+2
Що цікаво, Катар часто підігрує росіянам.

Катар посідає одне з провідних місць серед інвесторів Перської затоки в Російській Федерації, з інвестиціями, що перевищують 13 мільярдів доларів у різних секторах, включаючи інфраструктуру, енергетику та банківську сферу.
14.01.2026 17:29 Відповісти
+2
Я,грішним ділом,думав,що військові бази створені для того,щоб зазистити себе і свою країну...
А воно он як,навітт самі себе не здатні захистити...
14.01.2026 17:30 Відповісти
+2
Оце так потужно Іран провчили. Шкода людей, яких сьогодні там мають стратити (мабуть, вже стратили).
14.01.2026 17:32 Відповісти
На сьогодні найбільші військові контингенти США розміщені у невеликих державах-монархіях Перської затоки.
У Катарі, Кувейті та Бахрейні загалом базуються понад 30 000 американських військовослужбовців. Всі три країни затоки Вашингтон відносить до категорії «основних союзників, які не входять до НАТО».

У Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США. Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар і Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд. У Катарі знаходиться політичний офіс ХАМАС.
14.01.2026 17:39 Відповісти
Голимая показуха. Но какой кадр!
Под самолетом ходят люди. Двигатели не работают. Кому он показывает?
14.01.2026 20:04 Відповісти
Я,грішним ділом,думав,що військові бази створені для того,щоб зазистити себе і свою країну...
А воно он як,навітт самі себе не здатні захистити...
14.01.2026 17:30 Відповісти
Це хороший знак. Значить, готуються удари по іранським оборзілим ісламістам.
14.01.2026 17:31 Відповісти
А може і навпаки. Минулого разу, коли влупили по Ірану, то нікого не евакуйовували.
14.01.2026 18:16 Відповісти
Тепер навчені.
14.01.2026 18:50 Відповісти
Навчені чим? Жодної ракети до їх баз не долетіло. Чи я про щось не знаю?
14.01.2026 19:04 Відповісти
Мабуть, про те, що не обов'язково ловити ракету ротом, щоб чомусь навчитися. 😄
14.01.2026 19:53 Відповісти
З таким підходом армія повинна потужно сидіти в дружин під свідницями. Аби чого не сталося
15.01.2026 10:26 Відповісти
Рудий "миротворець" закликав протестувати далі , тому на цьому не закінчиться ((((((
14.01.2026 20:54 Відповісти
Нам потрібно своє ракетобудування відновлювати. Але є курви в Україні які заважають і чому спецслужби цьому не завадять?????????????????
14.01.2026 20:53 Відповісти
Почекай трішки , зараз тобі на допомогу підскочить Artcore ; ви з ним на пару і ракет набудуєте , і боєголовок ядерних настругаєте , навіть спецслужб не потрібно буде залучати ((((
