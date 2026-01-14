США скорочують військову присутність на авіабазі в Катарі на тлі загрози ударів по Ірану, - CNN

Частині військового персоналу США наказали покинути авіабазу Аль-Удейд у Катарі на тлі того, що Вашингтон розглядає можливість військової операції проти Ірану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця, пише Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, рішення про скорочення персоналу є "заходом обережності" з огляду на зростання напруженості в регіоні.

Авіабаза Аль-Удейд раніше вже ставала мішенню для Ірану після того, як США у червні минулого року завдали ударів по іранських ядерних об’єктах.

Як зазначає CNN, на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових ударів по Ірану, база знову може опинитися під загрозою іранської відповіді.

У червні минулого року Сполучені Штати вже вдавалися до подібних заходів, евакуюючи частину персоналу з бази напередодні ударів по ядерній інфраструктурі Тегерана.

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

