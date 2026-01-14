США скорочують військову присутність на авіабазі в Катарі на тлі загрози ударів по Ірану, - CNN
Частині військового персоналу США наказали покинути авіабазу Аль-Удейд у Катарі на тлі того, що Вашингтон розглядає можливість військової операції проти Ірану.
Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця, пише Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, рішення про скорочення персоналу є "заходом обережності" з огляду на зростання напруженості в регіоні.
Авіабаза Аль-Удейд раніше вже ставала мішенню для Ірану після того, як США у червні минулого року завдали ударів по іранських ядерних об’єктах.
Як зазначає CNN, на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових ударів по Ірану, база знову може опинитися під загрозою іранської відповіді.
У червні минулого року Сполучені Штати вже вдавалися до подібних заходів, евакуюючи частину персоналу з бази напередодні ударів по ядерній інфраструктурі Тегерана.
Протести в Ірані
За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.
На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".
За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.
Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
- Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що світ спостерігає останні дні режиму в Ірані.
Катар посідає одне з провідних місць серед інвесторів Перської затоки в Російській Федерації, з інвестиціями, що перевищують 13 мільярдів доларів у різних секторах, включаючи інфраструктуру, енергетику та банківську сферу.
У Катарі, Кувейті та Бахрейні загалом базуються понад 30 000 американських військовослужбовців. Всі три країни затоки Вашингтон відносить до категорії «основних союзників, які не входять до НАТО».
У Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США. Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар і Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд. У Катарі знаходиться політичний офіс ХАМАС.
Под самолетом ходят люди. Двигатели не работают. Кому он показывает?
А воно он як,навітт самі себе не здатні захистити...