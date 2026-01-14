США призупинять видачу всіх віз для 75 країн, зокрема, Росії, - Fox News

Із 21 січня 2026 року Сполучені Штати на невизначений час призупиняють всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн, серед яких є Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Fox News з посиланням на службову записку Держдепу.

Що відомо?

Серед держав, громадянам яких призупинять видачу віз — Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Росія, Таїланд, Нігерія та інші.

"Імміграцію з цих 75 країн буде призупинено, поки Державний департамент переглядатиме процедури обробки імміграційних документів, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які отримують соціальну допомогу та державні виплати", - сказав речник Держдепу США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США змінюють правила надання робочих віз: що це означає для іноземців?

Триватиме невизначений час

Вказано, що це все відбувається в межах посилення контролю над заявниками, "яких вважають такими, що можуть стати тягарем для держави".

  • Призупинення почнеться 21 січня і триватиме невизначений час.

У листопаді 2025 року в листі Державного департаменту США, надісланій до представництв по всьому світу, консульським працівникам було доручено застосовувати нові правила перевірки відповідно до так званого положення про "публічні витрати" імміграційного законодавства.

У вказівках консульським працівникам рекомендується відмовляти у видачі віз заявникам, які, ймовірно, будуть залежати від державних виплат, з урахуванням широкого кола факторів, включаючи стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і навіть потенційну потребу в довгостроковому медичному догляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни незаконно отримують румунські паспорти та використовують дані загиблих українських військових, - Le Monde

Топ коментарі
+7
Полный список стран включает в себя: Афганистан, Албанию, Алжир, Антигуа и Барбуду, Армению, Азербайджан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Боснию, Бразилию, Мьянму, Камбоджу, Камерун, Кабо-Верде, Колумбию, Кот-д'Ивуар, Кубу, Демократическую Республику Конго, Доминику, Египет, Эритрею, Эфиопию, Фиджи, Гамбию, Грузию, Гану, Гренаду, Гватемалу, Гвинею, Гаити, Иран, Ирак, Ямайку, Иорданию, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерию, Ливию, Македонию, Молдову, Монголию, Черногорию, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерию, Пакистан, Республику Конго, Россию, Руанду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирию, Танзанию, Таиланд, Того, Тунис, Уганду, Уругвай, Узбекистан и Йемен
14.01.2026 17:36 Відповісти
+5
Якщо вже подавати такі новини, то треба було б навести і список цих країн. Бо окрім "зокрема Росії" може виявитися, що ще також і "зокрема України". Враховуючи, що метою є недопущення заїзду людей, що можуть претендувати на державну допомогу, такий варіант є цілком вірогідним.
14.01.2026 17:01 Відповісти
+2
14.01.2026 17:41 Відповісти
Якщо вже подавати такі новини, то треба було б навести і список цих країн. Бо окрім "зокрема Росії" може виявитися, що ще також і "зокрема України". Враховуючи, що метою є недопущення заїзду людей, що можуть претендувати на державну допомогу, такий варіант є цілком вірогідним.
14.01.2026 17:01 Відповісти
Та де ж його взяти, той список, коли це передрук новини від FoxNews?
14.01.2026 17:13 Відповісти
14.01.2026 17:36 Відповісти
Яка чудова компашка для московії! Саме тем їй і місце, як самій "вялікій" з з усіх тих хто в цьому гарному списку.
14.01.2026 20:14 Відповісти
Продлится на неопределённое время -это наверное до прихода к власти демократов, тогда вновь распахнут двери перед людьми доброй воли и широких взглядов
14.01.2026 17:04 Відповісти
В Україна в списках є?

на невизначений час

Чому невизначений? До осені, в там дивлячись хто переможе.
14.01.2026 17:05 Відповісти
Це вам який мігрант-експерт сказав?
14.01.2026 17:15 Відповісти
Логіка.
14.01.2026 17:38 Відповісти
..."яких вважають такими, що можуть стати тягарем для держави" - мабуть таки не вистачає грошей на нову бальну залу в Білому домі.
Економлять.
І венесуельська нафта не допомогла.
14.01.2026 17:07 Відповісти
Огласите весь список!
14.01.2026 17:08 Відповісти
14.01.2026 17:39 Відповісти
Гнати всіх паразитів і халявщиків сраним віником додому. До цього вже "дотяпали" нарешті всі...
14.01.2026 17:15 Відповісти
суспільство перестає бути соціальним
скоро відберуть допомогу по народженню дитини
воно ж тягар
14.01.2026 17:32 Відповісти
Так людство всегда так жило, платить за народження дидины -это современная мода вырождающихся краин, там где за детей не платят с рождаемостью проблем нет
14.01.2026 17:42 Відповісти
А весь список можно ? А то могут быть нюансы. Правда если беженцев пока ещё принимают, то смысла в этом нет какбы. Хотя это мага, там как и у наших все может быть.
14.01.2026 17:33 Відповісти
14.01.2026 17:41 Відповісти
До цієї новини слід додати ще одну, про те, що скасовано візову лотерею, за якою дуже багато московитів потрапляли в Штати.
14.01.2026 20:19 Відповісти
A Уругвай за що?! Тиха, спокiйна, заможна країна.
14.01.2026 20:37 Відповісти
а чорногорію?
15.01.2026 01:55 Відповісти
 
 