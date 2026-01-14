США призупинять видачу всіх віз для 75 країн, зокрема, Росії, - Fox News

Із 21 січня 2026 року Сполучені Штати на невизначений час призупиняють всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн, серед яких є Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Fox News з посиланням на службову записку Держдепу.

Що відомо?

Серед держав, громадянам яких призупинять видачу віз — Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Росія, Таїланд, Нігерія та інші.

"Імміграцію з цих 75 країн буде призупинено, поки Державний департамент переглядатиме процедури обробки імміграційних документів, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які отримують соціальну допомогу та державні виплати", - сказав речник Держдепу США.

Триватиме невизначений час

Вказано, що це все відбувається в межах посилення контролю над заявниками, "яких вважають такими, що можуть стати тягарем для держави".

Призупинення почнеться 21 січня і триватиме невизначений час.

У листопаді 2025 року в листі Державного департаменту США, надісланій до представництв по всьому світу, консульським працівникам було доручено застосовувати нові правила перевірки відповідно до так званого положення про "публічні витрати" імміграційного законодавства.

У вказівках консульським працівникам рекомендується відмовляти у видачі віз заявникам, які, ймовірно, будуть залежати від державних виплат, з урахуванням широкого кола факторів, включаючи стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і навіть потенційну потребу в довгостроковому медичному догляді.

