Росіяни незаконно отримують румунські паспорти та використовують дані загиблих українських військових, - Le Monde

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні російських громадян почали незаконно отримувати румунські паспорти за підробленими документами. Вони використовують корупційні схеми, щоб обійти західні санкції та легалізуватися в Євросоюзі.

Про це пише Le Mondo, передає Цензор.НЕТ.

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Як росіяни отримують громадянство Румунії

У Румунії з 1991 року існує легальний спосіб для іноземців отримати румунське громадянство без обовʼязкового проживання у країні: "відновлення" громадянства, коли людина може довести, що у неї є бабуся чи прадідусь, які народилися або проживали на території колишнього Королівства Румунія між 1918 і 1940 роками. Ці території включають, зокрема, сучасну Молдову та регіони, розташовані в Україні (територія навколо міста Чернівці та частина Одещини).

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Саме цим законодавством і користуються росіяни. Оскільки багато архівів було знищено під час Другої світової війни, зловмисники вигадують родичів на потрібних територіях.

Використання даних полеглих українських воїнів

За даними представників поліції та джерел видання в судовій системі, для отримання паспортів росіяни також використовували особисті дані українських військових, які загинули на фронті.

Центром однієї з таких схем стало село Вирфу-Кампулуй поблизу кордону з Україною. Його населення подвоїлося за десять років — з 3 420 мешканців у 2011 році до понад 7 тисяч у 2021-му.

У листопаді 2024 року правоохоронці викрили мережу, яка зареєструвала там майже 10 тисяч громадян Молдови, України та РФ.

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Шахрайські схеми

Загалом 6 658 громадян Росії подали заявки на "відновлення" свого громадянства у 2023 році та 4 574 — у 2024 році.

Загалом з 2022 року румунська влада виявила приблизно 2 000 підозрюваних випадків шахрайства. Цю корупційну схему формували багато років, її також активно рекламують у соцмережах.

Агентства обіцяють заможне життя в ЄС завдяки румунському паспорту, який вони можуть допомогти отримати за €4 000-7 000, зі спеціальними знижками в різдвяний період. Через численні випадки шахрайства в Румунії посилили вимоги для отримання громадянства за цією програмою — тепер потрібно володіти румунською мовою.

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