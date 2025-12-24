РУС
Россияне незаконно получают румынские паспорта и используют данные погибших украинских военных, - Le Monde

паспорт РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотни российских граждан начали незаконно получать румынские паспорта по поддельным документам. Они используют коррупционные схемы, чтобы обойти западные санкции и легализоваться в Евросоюзе.

Об этом пишет Le Mondo, передает Цензор.НЕТ.

Как россияне получают гражданство Румынии

В Румынии с 1991 года существует легальный способ для иностранцев получить румынское гражданство без обязательного проживания в стране: "восстановление" гражданства, когда человек может доказать, что у него есть бабушка или прадедушка, которые родились или проживали на территории бывшего Королевства Румыния между 1918 и 1940 годами. Эти территории включают, в частности, современную Молдову и регионы, расположенные в Украине (территория вокруг города Черновцы и часть Одесской области).

Именно этим законодательством и пользуются россияне. Поскольку многие архивы были уничтожены во время Второй мировой войны, злоумышленники выдумывают родственников на нужных территориях.

Использование данных погибших украинских воинов

По данным представителей полиции и источников издания в судебной системе, для получения паспортов россияне также использовали личные данные украинских военных, погибших на фронте.

  • Центром одной из таких схем стало село Вирфу-Кампулуй вблизи границы с Украиной. Его население удвоилось за десять лет — с 3 420 жителей в 2011 году до более 7 тысяч в 2021-м.
  • В ноябре 2024 года правоохранители разоблачили сеть, которая зарегистрировала там почти 10 тысяч граждан Молдовы, Украины и РФ.

Мошеннические схемы

В общей сложности 6 658 граждан России подали заявки на "восстановление" своего гражданства в 2023 году и 4 574 — в 2024 году.

Всего с 2022 года румынские власти выявили около 2 000 подозрительных случаев мошенничества. Эта коррупционная схема формировалась много лет, ее также активно рекламируют в соцсетях.

Агентства обещают богатую жизнь в ЕС благодаря румынскому паспорту, который они могут помочь получить за €4 000-7 000, со специальными скидками в рождественский период. Из-за многочисленных случаев мошенничества в Румынии ужесточили требования для получения гражданства по этой программе — теперь нужно владеть румынским языком.

