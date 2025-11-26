РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9924 посетителя онлайн
Новости Россияне за рубежом
771 25

За 5 лет в Эстонии стало на 10% меньше россиян

Количество россиян в Эстонии уменьшается: данные МВД

Число граждан России в Эстонии за пять лет сократилось почти на 10%, при этом особенно резко уменьшилось количество детей с российским гражданством.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом свидетельствует статистика, предоставленная МВД и Департаментом полиции и пограничной охраны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, по состоянию на 31 октября действительный вид на жительство или разрешение на проживание имели 78 819 граждан России.

Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2021 года такие документы имели 87 368 граждан РФ. Таким образом, за пять лет количество граждан России, законно проживающих в Эстонии, сократилось на 8 549 человек, или на 9,78%.

Читайте: Увеличение выдачи виз гражданам РФ представляет угрозу для Европы, - глава МВД Эстонии Таро

Почти 90% граждан России, имеющих в Эстонии право на проживание, живут здесь на основании долгосрочного вида на жительство (таких – 70 601 человек). Временный вид на жительство имеют 7919 граждан России, постоянное право на жительство - 126 человек, временное право на жительство - 173 владельца российского паспорта.

За последние пять лет также резко сократилось количество граждан России, получивших временный вид на жительство. После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Эстония полностью приостановила выдачу видов на жительство для ведения бизнеса и обучения.

Больше всего граждан России проживает в Таллинне и городе Ида-Вирумаа.

Читайте: Белград должен пересмотреть выдачу паспортов гражданам РФ, - Еврокомиссия

Автор: 

россия (98135) Эстония (1581)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Мало на 10% , ще й за 5 років .

Умови мають бути такими , що русня має скорочуватися 50-70% за рік .
показать весь комментарий
26.11.2025 11:54 Ответить
+6
80 тыщ! Это и администрация, и мусора, и "учителя", и депутаты. Полный пакет оккупационной власти. Толерантность к скоту из диктаторских стран погубит демократию.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:53 Ответить
+6
Молодці естонці. Ріжте підарів до нуля.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
80 тыщ! Это и администрация, и мусора, и "учителя", и депутаты. Полный пакет оккупационной власти. Толерантность к скоту из диктаторских стран погубит демократию.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:53 Ответить
Мало на 10% , ще й за 5 років .

Умови мають бути такими , що русня має скорочуватися 50-70% за рік .
показать весь комментарий
26.11.2025 11:54 Ответить
за добу!
як в україні!
показать весь комментарий
26.11.2025 11:59 Ответить
Ґєнацид)))
показать весь комментарий
26.11.2025 11:56 Ответить
русоріз!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:09 Ответить
************* кааакалллаааа
показать весь комментарий
26.11.2025 11:58 Ответить
Молодці естонці. Ріжте підарів до нуля.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:58 Ответить
Продовжуйте полоти цей бурʼян!
показать весь комментарий
26.11.2025 11:58 Ответить
Всіх кацапів без розбору в ** еня. В потрібний час ці тварюки будуть естонцям ножі в спину стромити.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:59 Ответить
В нас скоро стане набагато менше євреїв.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:05 Ответить
Почему все, кому мешают евреи, никогда не говорят плохого про московитов? Совпадение?! Не думаю!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:23 Ответить
Як на мене то всіх без винятку кацапів які народились або більше пяти років живуть в Україні і не оволоділи українською мовою потрібно депортувати в *********. Якщо кацап публічно спілкується кацапською то таких затримувати і депортувати негайно. Те ж саме стосується всіх етнічних меншин з бувшого СРСР в Україні. Українці мають "забути" кацапську і всі кацапомовні мають опинитися в інформаційному вакуумі.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:05 Ответить
Зараз за таке скрізь обзивають провокатором і кацапом, хоча я пишу набагато менш радикальні речі.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:19 Ответить
Це не "радикальні речі", а адекватний і спокійний спротив кацапській пропаганді яка відверто спрямована на "денацифікацію" українців.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:32 Ответить
Ще 45 років. Треба прискоритися.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:08 Ответить
Там ще 300 тисяч кацапів громадян Естонії.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:12 Ответить
Процес пішов,зникли любитилі х@@ла.Думаю треба ще більше закручувати гайки.Довести до 100%
показать весь комментарий
26.11.2025 12:18 Ответить
московити це ракові метастази тож кожна держава світу повинна позбуватися їх якнайшвидше і це повинно стати трендом ....
такі істоти як московити повинні перебувати виключно на московії , так як татуралізувати це біосміття в людину неможливо
показать весь комментарий
26.11.2025 12:22 Ответить
Можливо виключно за бажанням окремих індивідів, а стосовно "кацапських алкодегенеративних мас" справа безнадійна. Простіше депортувати на "історічєскую родіну".
показать весь комментарий
26.11.2025 12:40 Ответить
руські дуже страждають, живучи в ненависному ЄС...потрібно допомогти їм якнайшвидше переїхати в найкращу країну на планеті, в велику Росію
показать весь комментарий
26.11.2025 12:34 Ответить
Уйобени зе бітте на істарічєскую родіну! К бірьозкам!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:38 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 12:43 Ответить
бо вони отримали паспорти )) і тепер мабуть записуються як естонці, але від того вони не перестали бути русіянами
показать весь комментарий
26.11.2025 12:50 Ответить
 
 