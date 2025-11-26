За 5 лет в Эстонии стало на 10% меньше россиян

Число граждан России в Эстонии за пять лет сократилось почти на 10%, при этом особенно резко уменьшилось количество детей с российским гражданством.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом свидетельствует статистика, предоставленная МВД и Департаментом полиции и пограничной охраны.

Что известно?

Так, по состоянию на 31 октября действительный вид на жительство или разрешение на проживание имели 78 819 граждан России.

Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2021 года такие документы имели 87 368 граждан РФ. Таким образом, за пять лет количество граждан России, законно проживающих в Эстонии, сократилось на 8 549 человек, или на 9,78%.

Почти 90% граждан России, имеющих в Эстонии право на проживание, живут здесь на основании долгосрочного вида на жительство (таких – 70 601 человек). Временный вид на жительство имеют 7919 граждан России, постоянное право на жительство - 126 человек, временное право на жительство - 173 владельца российского паспорта.

За последние пять лет также резко сократилось количество граждан России, получивших временный вид на жительство. После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Эстония полностью приостановила выдачу видов на жительство для ведения бизнеса и обучения.

Больше всего граждан России проживает в Таллинне и городе Ида-Вирумаа.

