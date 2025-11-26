За 5 років в Естонії стало на 10% менше росіян

Число громадян Росії в Естонії за п'ять років скоротилося майже на 10%, водночас особливо різко зменшилася кількість дітей із російським громадянством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це свідчить статистика, надана МВС та Департаментом поліції і прикордонної охорони.

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Що відомо?

Так, станом на 31 жовтня дійсний дозвіл на проживання або посвідку на проживання мали 78 819 громадян Росії.

Для порівняння, станом на 31 грудня 2021 такі документи мали 87 368 громадян РФ. Таким чином, за п'ять років кількість громадян Росії, що законно проживають в Естонії, скоротилася на 8 549 осіб, або на 9,78%.

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Майже 90% громадян Росії, які мають в Естонії право на проживання, живуть тут на підставі довгострокової посвідки на проживання (таких – 70 601 особа). Тимчасову посвідку на проживання мають 7919 громадян Росії, постійне право на проживання - 126 осіб, тимчасове право на проживання - 173 власники російського паспорта.

За останні п'ять років також різко скоротилася кількість громадян Росії, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання. Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Естонія повністю призупинила видачу посвідок на проживання для ведення бізнесу та навчання.

Найбільше громадян Росії проживає в Таллінні та місті Іда-Вірумаа.

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