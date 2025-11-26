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Новини Росіяни за кордоном
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За 5 років в Естонії стало на 10% менше росіян

Кількість росіян в Естонії зменшується: дані МВС

Число громадян Росії в Естонії за п'ять років скоротилося майже на 10%, водночас особливо різко зменшилася кількість дітей із російським громадянством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це свідчить статистика, надана МВС та Департаментом поліції і прикордонної охорони.

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Що відомо?

Так, станом на 31 жовтня дійсний дозвіл на проживання або посвідку на проживання мали 78 819 громадян Росії.

Для порівняння, станом на 31 грудня 2021 такі документи мали 87 368 громадян РФ. Таким чином, за п'ять років кількість громадян Росії, що законно проживають в Естонії, скоротилася на 8 549 осіб, або на 9,78%.

Читайте: Збільшення видачі віз громадянам РФ становить загрозу для Європи, - глава МВС Естонії Таро

Майже 90% громадян Росії, які мають в Естонії право на проживання, живуть тут на підставі довгострокової посвідки на проживання (таких – 70 601 особа). Тимчасову посвідку на проживання мають 7919 громадян Росії, постійне право на проживання - 126 осіб, тимчасове право на проживання - 173 власники російського паспорта.

За останні п'ять років також різко скоротилася кількість громадян Росії, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання. Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Естонія повністю призупинила видачу посвідок на проживання для ведення бізнесу та навчання.

Найбільше громадян Росії проживає в Таллінні та місті Іда-Вірумаа.

Читайте: Белград має переглянути видачу паспортів громадянам РФ, - Єврокомісія

Автор: 

росія (70353) Естонія (1849)
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Топ коментарі
+7
80 тыщ! Это и администрация, и мусора, и "учителя", и депутаты. Полный пакет оккупационной власти. Толерантность к скоту из диктаторских стран погубит демократию.
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26.11.2025 11:53 Відповісти
+7
Мало на 10% , ще й за 5 років .

Умови мають бути такими , що русня має скорочуватися 50-70% за рік .
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26.11.2025 11:54 Відповісти
+7
Молодці естонці. Ріжте підарів до нуля.
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26.11.2025 11:58 Відповісти
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80 тыщ! Это и администрация, и мусора, и "учителя", и депутаты. Полный пакет оккупационной власти. Толерантность к скоту из диктаторских стран погубит демократию.
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26.11.2025 11:53 Відповісти
Мало на 10% , ще й за 5 років .

Умови мають бути такими , що русня має скорочуватися 50-70% за рік .
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26.11.2025 11:54 Відповісти
за добу!
як в україні!
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26.11.2025 11:59 Відповісти
Ґєнацид)))
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26.11.2025 11:56 Відповісти
русоріз!
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26.11.2025 12:09 Відповісти
************* кааакалллаааа
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26.11.2025 11:58 Відповісти
Молодці естонці. Ріжте підарів до нуля.
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26.11.2025 11:58 Відповісти
Продовжуйте полоти цей бурʼян!
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26.11.2025 11:58 Відповісти
Всіх кацапів без розбору в ** еня. В потрібний час ці тварюки будуть естонцям ножі в спину стромити.
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26.11.2025 11:59 Відповісти
В нас скоро стане набагато менше євреїв.
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26.11.2025 12:05 Відповісти
Почему все, кому мешают евреи, никогда не говорят плохого про московитов? Совпадение?! Не думаю!
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26.11.2025 12:23 Відповісти
Просто московити - це чужі воші, відкриті вороги, з ними все зрозуміло. А юдейське кодло в ОП і біля неї - це свої гниди. А це за Петлюрою набагато гірше. І не тільки за ним.
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26.11.2025 14:01 Відповісти
Як на мене то всіх без винятку кацапів які народились або більше пяти років живуть в Україні і не оволоділи українською мовою потрібно депортувати в *********. Якщо кацап публічно спілкується кацапською то таких затримувати і депортувати негайно. Те ж саме стосується всіх етнічних меншин з бувшого СРСР в Україні. Українці мають "забути" кацапську і всі кацапомовні мають опинитися в інформаційному вакуумі.
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26.11.2025 12:05 Відповісти
Зараз за таке скрізь обзивають провокатором і кацапом, хоча я пишу набагато менш радикальні речі.
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26.11.2025 12:19 Відповісти
Це не "радикальні речі", а адекватний і спокійний спротив кацапській пропаганді яка відверто спрямована на "денацифікацію" українців.
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26.11.2025 12:32 Відповісти
Ще 45 років. Треба прискоритися.
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26.11.2025 12:08 Відповісти
Там ще 300 тисяч кацапів громадян Естонії.
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26.11.2025 12:12 Відповісти
Процес пішов,зникли любитилі х@@ла.Думаю треба ще більше закручувати гайки.Довести до 100%
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26.11.2025 12:18 Відповісти
московити це ракові метастази тож кожна держава світу повинна позбуватися їх якнайшвидше і це повинно стати трендом ....
такі істоти як московити повинні перебувати виключно на московії , так як татуралізувати це біосміття в людину неможливо
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26.11.2025 12:22 Відповісти
Можливо виключно за бажанням окремих індивідів, а стосовно "кацапських алкодегенеративних мас" справа безнадійна. Простіше депортувати на "історічєскую родіну".
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26.11.2025 12:40 Відповісти
руські дуже страждають, живучи в ненависному ЄС...потрібно допомогти їм якнайшвидше переїхати в найкращу країну на планеті, в велику Росію
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26.11.2025 12:34 Відповісти
Уйобени зе бітте на істарічєскую родіну! К бірьозкам!
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26.11.2025 12:38 Відповісти
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26.11.2025 12:43 Відповісти
бо вони отримали паспорти )) і тепер мабуть записуються як естонці, але від того вони не перестали бути русіянами
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26.11.2025 12:50 Відповісти
 
 