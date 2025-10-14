УКР
Збільшення видачі віз громадянам РФ становить загрозу для Європи, - глава МВС Естонії Таро

В Естонії закликають не збільшувати видачі віз громадянам РФ

Глава МВС Естонії Ігор Таро вважає зростання кількості шенгенських віз, що видаються громадянам Росії, серйозною загрозою для безпеки Європи.

Про це він сказав на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Недемократичний режим Росії є значним джерелом загрози для Шенгенської зони та країн ЄС. Тому вкрай важливо запобігти проникненню учасників війни проти України та осіб, які співчувають російському режиму, до суспільства держав-членів ЄС. Ми повинні діяти спільно, щоб забезпечити єдність позиції всіх держав-членів у цьому питанні", - наголосив очільник МВС Естонії.

Читайте: Латвія висилає понад 800 росіян з країни

За словами Таро, щодо шенгенських віз та посвідок на проживання необхідно спільно застосовувати суворі обмеження, щоб запобігти вільному переміщенню осіб, корисних російському режиму.

"Ми повинні узгодити та уніфікувати обмін інформацією про загрози, оскільки ймовірно, що Росія під керівництвом своїх розвідслужб використовує таких людей для проведення гібридних операцій проти країн Шенгенської зони та Європейського Союзу", - додав міністр.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

А купувати в них газ і нафту, і продавати компоненти для ракет, це не загроза.....
Видача віз тим хто хоче врятуватися від кремлівської тиранії, величезна загроза.
14.10.2025 14:24 Відповісти
- кацапській олігархат , їх дітки , дружини та коханки , полюбому поїдуть туди , куди їм треба - хоч в Америку , а хоч в Європу ! Натомість - ускладнення можливості виїзду простим кацапам працює лише на кремль - зайва валюта не вивозиться і стадо залишається вдома !
4 роки повномасштабки , а Захід , схоже , так нічому і не навчився ...((
14.10.2025 14:37 Відповісти
14.10.2025 15:16 Відповісти
 
 