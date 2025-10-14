Збільшення видачі віз громадянам РФ становить загрозу для Європи, - глава МВС Естонії Таро

Глава МВС Естонії Ігор Таро вважає зростання кількості шенгенських віз, що видаються громадянам Росії, серйозною загрозою для безпеки Європи.

Про це він сказав на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Недемократичний режим Росії є значним джерелом загрози для Шенгенської зони та країн ЄС. Тому вкрай важливо запобігти проникненню учасників війни проти України та осіб, які співчувають російському режиму, до суспільства держав-членів ЄС. Ми повинні діяти спільно, щоб забезпечити єдність позиції всіх держав-членів у цьому питанні", - наголосив очільник МВС Естонії.

За словами Таро, щодо шенгенських віз та посвідок на проживання необхідно спільно застосовувати суворі обмеження, щоб запобігти вільному переміщенню осіб, корисних російському режиму.

"Ми повинні узгодити та уніфікувати обмін інформацією про загрози, оскільки ймовірно, що Росія під керівництвом своїх розвідслужб використовує таких людей для проведення гібридних операцій проти країн Шенгенської зони та Європейського Союзу", - додав міністр.

