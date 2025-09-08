УКР
Латвія висилає понад 800 росіян з країни

Латвія вишле з країни понад 800 громадян РФ

Міграційні органи Латвії вимагають від 841 громадянина РФ залишити територію країни до 13 жовтня у зв'язку зі змінами у законодавстві.

Про це заявила керівниця управління у справах громадянства та міграції Майра Розе.

Зміни до імміграційного законодавства було внесено у 2022 році. Це було відповіддю на агресію Росії проти України. Близько чверті з 1,9 мільйона жителів Латвії належать до великої російськомовної меншини.

Щоб мати право й надалі легально жити в Латвії, громадяни Росії зобов’язані подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання та підтвердити належний рівень знань латиської мови, достатній для щоденного спілкування. Вони також підлягають перевірці на безпеку

Нові правила охопили близько 25 тисяч людей, з яких приблизно 16 тисяч уже отримали дозвіл на постійне проживання, а ще тисяча – на тимчасове. Ті, хто не здобув жодного з цих документів, зобов’язані залишити країну. За інформацією влади, 2600 осіб виїхали добровільно, тоді як у десяти випадках було здійснено примусове виселення.

Топ коментарі
+26
молодці!

Правильно додумались свого часу не видавати їм паспорт громадян Латвії!
показати весь коментар
08.09.2025 15:31
+16
так повинні зробити всі країни Європи
неважливо, чи є в них ті паспорти
не знають мови країни, де живуть -
геть з країни.
За прикладом Латвії, країни НАТО І ЄС
внести зміни в законодавство
і позбутись чуми.
(80% виборців АфД в Німеччині
поїдуть додому, бо їх "погані"
німці німецьку мову змушують вчити)
показати весь коментар
08.09.2025 15:32
+10
В Україні теж треба.А то лізуть захищати "своїх"
показати весь коментар
08.09.2025 15:45
ШІ каже, що там 437 тис з хвостиком..викидуйте всіх, не створюйте собі проблем!
показати весь коментар
08.09.2025 15:33
На початку 2000-х працював із хлопцем з Феодосії родина якого переїхала туди в 90-і з Талліна. Бо батько був воєнпенсом і категорично не захотів вивчати естонську хоч служив там пару десятків років і вже на пенсії працював там в якісь управі. Мама знала бо працювала в клубі чи бібліотеці. Сам хлопець знав також, бо навчався всі десять років у місцевій школі. Потім, в Феодосії батько з мамою весь час сварилися за те що батько настояв на переїзді та поламав всім життя. Короче, совок сплюндрував життя навіть своїй рідні. Бо ,,челюсть,, не захотів поламати
показати весь коментар
08.09.2025 15:39
***** це не сподобається. Йому ж потрібне рускагаварящєє бидло скрізь, щоб був привід їх захищати. Плєшиве обовʼязково помститься, це ж його бойові отряди.
показати весь коментар
08.09.2025 15:39
Невже завтра на Латвію нападе?
показати весь коментар
08.09.2025 15:48
В Україні теж треба.А то лізуть захищати "своїх"
показати весь коментар
08.09.2025 15:45
це просто тупа їхня відмазка, вони мільйон причин придумають для обгрунтування причин війни. їм пофіг на т.з. рузкіх, рузкавогарящих, мальчіков в трусіках, їм просто треба Україна і українці і наша земля.
показати весь коментар
08.09.2025 16:41
смішна Латвія. Смішнє ЄС. права москалів і права людини це різні речі. та й з математикою в цій статті якось складно. 25-(16+1+2.6)тис. і це дорінює 841. а інші 4тис?
показати весь коментар
08.09.2025 16:04
Мало, треба 80000 висилати.
показати весь коментар
08.09.2025 16:17
Шліть їх зразу у китай!
показати весь коментар
08.09.2025 16:33
 
 