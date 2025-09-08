Латвія висилає понад 800 росіян з країни

Міграційні органи Латвії вимагають від 841 громадянина РФ залишити територію країни до 13 жовтня у зв'язку зі змінами у законодавстві.

Про це заявила керівниця управління у справах громадянства та міграції Майра Розе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зміни до імміграційного законодавства було внесено у 2022 році. Це було відповіддю на агресію Росії проти України. Близько чверті з 1,9 мільйона жителів Латвії належать до великої російськомовної меншини.

Щоб мати право й надалі легально жити в Латвії, громадяни Росії зобов’язані подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання та підтвердити належний рівень знань латиської мови, достатній для щоденного спілкування. Вони також підлягають перевірці на безпеку

Нові правила охопили близько 25 тисяч людей, з яких приблизно 16 тисяч уже отримали дозвіл на постійне проживання, а ще тисяча – на тимчасове. Ті, хто не здобув жодного з цих документів, зобов’язані залишити країну. За інформацією влади, 2600 осіб виїхали добровільно, тоді як у десяти випадках було здійснено примусове виселення.

Читайте: Ринкевичс та Сіліня про нічну атаку РФ по Україні: "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру"